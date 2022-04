AliExpress: funkcjonalne i tanie akcesoria komputerowe, które musisz mieć [21.04.2022]

Sprawdzamy, jakie akcesoria w dobrej cenie można kupić na AliExpress. Zobacz, co można tam kupić!

Gadżety z AliExpress często mają nie tylko niską cenę, ale i niebanalny design. Jeśli do tego dodamy funkcjonalność, możemy cieszyć bardzo przydatnymi, niedrogimi akcesoriami komputerowymi. Sprawdź, co znaleźliśmy na AliExpress!

Składany stojak na laptopa

3-stopniowa regulacja tego poręcznego stojaka pozwala na ustawienie laptopa lub tabletu w najwygodniejszej pozycji, umożliwiając ergonomiczne ułożenie ciała użytkownika urządzenia. Kompaktowy rozmiar i sprytny mechanizm pozwalający na składanie gadżetu sprawia, że ze stojaka można wygodnie korzystać nawet poza domem.

Zobacz również:

Gadżet dostępny jest pod tym linkiem.

Bezprzewodowa mysz komputerowa w kształcie chomika

Urządzenie wyposażono w funkcję Plug and play – mysz nie wymaga instalacji sterownika. Do wyboru kolory: różowy, żółty, szary oraz niebieski. Rozmiar produktu pasuje do rozmiarów dziecięcej dłoni. Urządzenie wykonano z materiału ABS odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Działa z systemami: Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Windows 98, Mac OS, Windows ME, Windows 8.

Gadżet jest dostępny pod tym linkiem.

Przeciwkurzowe zaślepki do laptopa

Te sprytne silikonowe zaślepki można zamontować we wszystkich portach w obudowie laptopa. Dzięki temu nie będą się one kurzyły. Łatwy montaż i równie łatwe wyciąganie silikonowych zaślepek zapewniają wygodę użytkowania.

Gadżet dostępny jest pod tym linkiem.

Hub USB

Pozwala zwiększyć liczbę portów USB, dzięki czemu przyda się przede wszystkim posiadaczom urządzeń z małą liczbą portów. Dzięki temu użytkownik zyska możliwość podłączenia aż 7 dodatkowych urządzeń peryferyjnych. Urządzenie nie może jednak pełnić funkcji ładowarki.

Gadżet dostępny jest pod tym linkiem.

Silikonowy organizer na kable

Koniec bałaganu na biurku pełnym poplątanych przewodów. Ten organizer na kable, który można przykleić do blatu, pomoże uporządkować chaos, który panuje w twoich urządzeniach. Pomieści do 7 kabli, jednak jeśli przewodów jest więcej – nic nie stoi na przeszkodzie, by obok zamontować jeszcze jeden taki organizer!

Gadżet dostępny jest pod tym linkiem.

Mini lampka USB

Lampka jest kompatybilna z portem USB1.0 i USB2.0, może więc zostać podłączona do portu USB do komputera. Światło LED pozwala na pracę nawet w ciemności, gdy inni domownicy śpią. Silikonowa konstrukcja lampki jest elastyczna, dzięki czemu z łatwością można dostosować kąt padania światła.

Gadżet dostępny jest pod tym linkiem.

Podkładka pod mysz z organizerem

Tę funkcjonalną podkładkę wyposażono w kalendarz oraz kilka kieszonek w różnych rozmiarach, w których można umieścić planner, podręczne notatki, ważne wizytówki lub karteczki z przypomnieniem o ważnych sprawach. Przyda się każdemu, kto lubi sprytne, pomocne gadżety – podkładka sprawdzi się zarówno w domowym biurze, na dziecięcym biurku, jak i w pracy. Co ważne, jest bardzo łatwa w utrzymaniu w czystości – zabrudzenia wystarczy przetrzeć zwilżoną ściereczką.

Gadżet dostępny jest pod tym linkiem.

Bezprzewodowa mysz komputerowa

Ta ergonomiczna mysz Bluetooth jest nie tylko poręczna i wygodna w użytkowaniu. Dzięki kolorowemu podświetleniu diod LED może być jednocześnie funkcjonalną ozdobą twojego biurka. Mysz wyposażono w 4 przyciski oraz kabel do ładowania. Zasięg Wi-Fi tego urządzenia wynosi do 10 m.

Gadżet dostępny jest pod tym linkiem.

Zintegrowany wentylator chłodzący

Producent zapewnia, że hałas generowany przez urządzenie nie przekracza 25dBA. Wentylator wyposażono dodatkowo w technologię redukcji szumów. Produkt ma nowoczesny design, który dodatkowo podkreślono kolorowym podświetleniem zmieniającym się podczas pracy urządzenia.

Gadżet dostępny jest pod tym linkiem.

Zestaw do czyszczenia klawiatury

Czy wiesz, jakie życie toczy się między klawiszami twojej klawiatury? Ta szczotka przyda się każdemu posiadaczowi komputera i laptopa. W uchwycie gadżetu kryją się dodatkowe akcesoria – m.in. gąbeczka, mała, gęsta szczoteczka i metalowa końcówka. Narzędzie jest funkcjonalne, a dzięki sprytnym rozwiązaniom – również niewielkich rozmiarów.

Gadżet dostępny jest pod tym linkiem.

Pionowa mysz komputerowa

Do wyboru mysz dla osób leworęcznych lub praworęcznych. Ergonomiczny kształt nie męczy dłoni. Posiada funkcję uśpienia – po 3-5 min. przechodzi w tryb uśpienia i by wznowić pracę, wystarczy potrząsnąć urządzeniem. Po upływie 8-10 minut mysz przechodzi w tryb głębokiego snu, z którego możemy wybudzić ją przyciskając lewy lub prawy klawisz.

Gadżet dostępny jest pod tym linkiem.

