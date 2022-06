AliExpress: gadżety dla graczy w niskich cenach - co warto kupić? [09.06.2022]

Jeśli spędzasz długie godziny przed komputerem, telefonem lub konsolą - oto gadżety, które uprzyjemnią Ci granie!

Spis treści

Fanów gier nie brakuje od dekad, jednak na przestrzeni ostatnich lat znacznie częściej dostrzega się akcesoria dla gamingowych sympatyków. Producenci starają się podbić wiele serc, zarówno gdy mowa o gadżetach zwiększających wygodę, jak i produktów zdobiących przestrzeń gracza. Oto nasze zestawienie praktycznych artykułów, które możecie znaleźć w atrakcyjnych cenach na AliExpress!

USB-C 9 w 1 stacja dokująca

Jeśli podczas grania brakuje Ci wolnych gniazd USB, nie ma konieczności rezygnowania z dodatkowych urządzeń. Stacja dokująca pozwala na podłączenie aż 9 nośników - w tym m.in. miniJack, HDMI, kartę SD oraz klasycznych USB. Urządzenie podlega zewnętrznemu zasilaniu PD.

Zobacz również:

Przejdź do oferty

Elektryczna dmuchawa do komputera

Każdy posiadacz sprzętu doskonale wie, jak łatwo nagromadza się kurz w czeluściach pewnych części. Wyczyszczenie w domowych warunkach bywa trudne - z pomocą przychodzi odpylacz z dwoma dyszami. Pierwsza z nich wydmuchuje kurz, natomiast druga służy do dokładnego czyszczenia. Urządzenie wyposażono w baterię 8000mAh zasilaną poprzez USB.

Przejdź do oferty

Joystick do smartfona

Jeśli przyzwyczaiłeś się do gry za pośrednictwem padów i brakuje Ci joysticka podczas grania na smartfonie, mamy na to radę! Black Shark 3 pozwoli na błyskawiczną reakcję bez utraty czułości. Jak w przypadku pada mamy do dyspozycji również dwa przyciski funkcyjne (u boku urządzenia). Jest ono kompatybilne z większością nowych smartfonów z sytemem Android.

Przejdź do oferty

Dysk SSD HDD 128 GB

Potrzebujesz dodatkowej pamięci flash? Dysk półprzewodnikowy 128 GB umożliwi Ci znacznie szybszy odczyt (380 - 550 Mb/s) i przesył danych (350 - 500 Mb/s) , pomocny nie tylko podczas wielogodzinnego grania, ale i pracy oraz codziennego użytkowania.

Przejdź do oferty

Adapter USB

Ośmioportowy adapter USB to rzecz szczególnie przydatna, gdy mamy wiele urządzeń zewnętrznych, które gdzieś trzeba podłączyć. Niestety, komputery i laptopy mają ograniczoną liczbę wejść, a rozwiązaniem na to może być zakup rozbudowanej kostki z rozmaitymi typami portów.

Przejdź do oferty

Nakładki na kontrolery

Ochrona przycisków to również zwiększenie komfortu podczas grania. Nakładki zdobi spiralny wzór, który idealnie przylega do palców - bez ograniczenia ruchów i ograniczonej czułości. Naniesienie i ściągnięcie osłonek zajmuje zaledwie kilka sekund.

Przejdź do oferty

Mini biurko gamingowe

Planujesz zabrać sprzęt w trasę lub nie masz zbyt dużej przestrzeni w mieszkaniu? Składane biurko z regulacją nachylenia może świetnie służyć również podczas grania! Powierzchnia robocza mierzy 43 cm x 43 cm tak więc pomieści najpotrzebniejsze urządzenia. Dzięki wolnej przestrzeni na dole, zmieści się również komputer PC.

Przejdź do oferty

Słuchawki bezprzewodowe

Chcesz w pełni zrelaksować się przy ulubionej grze? Postaw na bezprzewodowe słuchawki z łącznością Bluetooth 5.1. Twoi bliscy nie muszą słuchać odgłosów strzelanek, a Ty w dalszym ciągu możesz cieszyć się wysokiej jakości dźwiękiem - m.in. dzięki redukcji szumów. Jeden cykl naładowania pozwala nawet na 12h użytkowania.

Przejdź do oferty

Mikrofon dla gracza RGB

Streamujesz, a może tworzysz content dla pozostałych graczy? Model Fifine usunie część niepożądanych szumów, umożliwiając uzyskanie dobrej jakości dźwięku. Wyposażony w USB typu A i C. Gdy mikrofon jest włączony wykorzystuje barwy RGB - wystarczy dotknąć góry mikrofonu aby go chwilowo wyciszyć. Całość spoczywa na masywnych nóżkach.

Przejdź do oferty

Kamera 2K obrotowa

Chcesz dzielić się swoimi wrażeniami, rozgrywkami ze znajomymi lub na transmisji live? Kamera internetowa o rozdzielczości 2040 x 1080 zapewnia dobrej jakości obraz, a także pozwala na rotację urządzenia o 360 stopni. Kompatybilna niemal z każdym systemem Windows, mac OS oraz Linux.

Bezprzewodowy kontroler 2,4 GHz

Jeśli preferujesz pady, brak zbędnych kabli zapewni Ci należytą wygodę i komfort. Łączność odbywa się za pośrednictwem Wi-Fi 2,4 GHz - kontroler jest kompatybilny z PS3, PC oraz urządzeniami z systemem Android. Jedyne o czym musimy pamiętać to o kontroli poziomu baterii!

Przejdź do oferty

Kierownica i pedały

Jeśli należysz do grona fanów gier samochodowych, nic nie zastąpi prawdziwego sterowania za pośrednictwem kierownicy! Zestaw jest kompatybilny zarówno z komputerami, jak i PS3. Joystick pozwala na obrót do 90 stopni - zakręty nie będą żadnym wyzwaniem.

Przejdź do oferty

Wygodny fotel obrotowy

Najpewniej każdy gracz zgodzi się z tym, że najważniejsza jest wygoda. Spędzając długie wieczory przed ekranem, warto zadbać o swój kręgosłup i komfort. Fotel dla gracza obraca się o 360* niemal błyskawicznie. Jest on wyposażony w mechanizm podnoszenia, przechylania oraz wachania, dzięki czemu możemy dostosować go do własnych potrzeb.

Przejdź do oferty

Aluminiowy stojak na urządzenia

Jeśli męczy Cię trzymanie urządzeń podczas pracy lub stale szukasz tabletu/telefonu, mamy dla niego idealne miejsce. Aluminiowy stojak może być użytkowany zarówno podczas pracy urządzeń, jak i gdy pozostają uśpione. Regulacja od 4,7 do 12,9 cala pozwala na indywidualne dostosowanie.

Przejdź do oferty

Port dla USB - rozszerzacz

Zbyt mała ilość portów USB? Zna to niemal każdy z nas. Jedno małe urządzenie, pozwala na dostęp do 4 portów (3.0 5 Gbps oraz 2.0 480 Mbps). Dzięki 100 cm długości kabla, z łatwością połączymy rozgałęźnik z laptopem lub komputerem.

Przejdź do oferty

Stacja ładująca typu C

Bezprzewodowe ładowanie wielu urządzeń to już standard, który znacząco ułatwia nam życie. Stacja ładująca z akumulatorami jest kompatybilna z wieloma rodzajami urządzeń, m.in. Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S. Ładowanie zajmuje 4-5h, co pozwala na użytkowanie kontrolera nawet 25h!

Przejdź do oferty

Bezprzewodowa klawiatura Bluetooth

Jeśli masz dość kabli oraz konieczności podłączania urządzeń do zasilania, warto przemyśleć klawiaturę w wersji bezprzewodowej. Powyższy sprzęt działa za pośrednictwem łączności Bluetooth, będąc kompatybilnym z iOs, MacOS, Windows oraz Android. Urządzenie pozwala na regulację jasności oraz zmianę palety kolorów.

Przejdź do oferty

Bezprzewodowa mysz Bluetooth RGB

Choć w wielu przypadkach kable są niezbędne, podstawowe urządzenia z łatwością możemy pozbawić kłopotliwych przewodów (zasięg do 10 metrów). Mysz może połączyć się z komputerem przez 2,4G, Blueotooth 3.0 oraz 5.0 - kompatybilność to główny atut. W przypadku światła RGB, możemy sterować kolorami, jak i nasileniem.

Przejdź do oferty

Mini klawiatura do gier

Klawiatura z 35 klawiszami z technologią anti - ghosting przyda się każdemu, kto nie stroni od gier! Zapewnia dodatkowe oświetlenie LED - 9 kolorów i 5 trybów podświetlenia. Całość waży zaledwie 400 gram, tak więc z łatwością możemy przetransportować klawiaturę bez obaw o bagaże.

Przejdź do oferty

Uchwyt ścienny na kontrolery

Jeśli twój pad nie ma swojego dedykowanego miejsca w domu, a może i zdarzyło Ci się go zgubić - znamy rozwiązanie! Ścienny uchwyt zachowuje schludny wygląd przestrzeni, rozstrzygając raz na zawsze, gdzie znajduje się kontroler, słuchawki czy piloty.

Przejdź do oferty

Przenośny stojak na laptopa

Wygoda podczas pracy lub grania jest kluczowa. Jeśli męczy Cię poziom nachylenia laptopa, utrudniony dostęp do klawiszy lub twój sprzęt nie chłodzi się wystarczająco, stojak może rozwiązać problem! Jest kompatybilny z wieloma urządzeniami, a dodatkowo oferuje aż 6 poziomów ułożenia. Pełni funkcję radiatora.

Przejdź do oferty

Etui na PlayStation 5 DualSense 5 PS5

Zachowanie kontrolera w należytym stanie bywa trudne - odpowiednie zabezpieczenie to priorytet. Jeśli jesteście użytkownikami padów, które noszą pewne ślady użytkowania lub chcecie ozdobić kontroler, warto zainwestować w wymienną obudowę. Komplet zawiera tylną oraz przednią klapę w kilkunastu wariantach kolorystycznych.

Przejdź do oferty

Lampa RGB LED 3D

Idealna lampa do pokoju gracza? GAME OVER! Ten, jak i reszta wzorów jest stworzony w oparciu o światło LEDowe. Żywotność diod potowarzyszy Ci przez 1000 godzin grania. Oświetlenie umożliwia wybór jednego spośród 7 kolorów lub tryb naprzemienny.

Przejdź do oferty

Ergonomiczna pionowa mysz biurowa

Każdy gracz wie, że klasyczna myszka ma swoje zalety oraz wady. Ergonomiczny odpowiednik zapewnia większy komfort użytkowania, jak i podnosi stabilność ręki podczas grania. Jest wyposażony w mini podkładkę w celu ochrony naszego nadgarstka.

Przejdź do oferty

Podkładka pod sprzęt lub mysz

Nasze stanowisko pracy powinno być schludne, a równocześnie odgrodzone od pozostałej części mebli lub akcesoriów. Podkładka o znacznym rozmiarze ułatwia posługiwanie się myszką, gwarantuje brak ślizgania, a dodatkowo zdobi nasze biurko.

Przejdź do oferty

Antypoślizgowa podkładka pod nadgarstek dla myszy ergonomicznej

Ból nadgarstków jest znany niemal każdej osobie, która spędza długi czas przed komputerem. Aby nie doprowadzić do przykrych konsekwencji, warto wyposażyć się w podkładkę utrzymującą rękę w odpowiedniej i wygodnej pozycji.

Przejdź do oferty

Mechaniczna klawiatura do gier LED

Aż 61 klawiszy dedykowanych dla graczy FPS i nie tylko. Gdy gramy po zmroku lub w pomieszczeniach znacznie zaciemnionych, podświetlenie może być pomocne - aż 20 trybów podświetlenia z możliwością regulacji. Klawiatura pozwala na zaoszczędzenie miejsca na biurku - jest to wersja MINI z możliwością podłączenia w formie USB.

Przejdź do oferty

Osłony na palce

Podczas kilkugodzinnego grania, nasze palce wykonują niezliczoną ilość ruchów. Nakładki na palce pozwalają na ochronę ekranu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej czułości dla wyświetlacza. Oddychające ochraniacze zapewnią idealny poślizg!

Przejdź do oferty

Listwa dekoracyjna LED

Oświetlenie z możliwością synchronizacji wprowadzi w naszą przestrzeń wyjątkowy klimat. Sterowanie odbywa się za pośrednictwem dedykowanej aplikacji, jak i dołączonego pilota. Wieczór gier? Oświetl swój ekran lub telewizor dla uzyskania jeszcze większej widoczności.

Przejdź do oferty

Bezprzewodowy mikrofon audio

Polepsz swoje audio podczas grania lub transmisji na żywo za pośrednictwem telefonu! Bezprzewodowy mikrofon został zaprojektowany tak, aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, a tym samym nie trudzić użytkownika zbędnym okablowaniem. Dzięki temu, możemy zabrać go ze sobą wszędzie, gdzie tylko chcemy.

Organizer do kabli

Każdy dobrze zna problem z kablami. Wraz z większą liczbą urządzeń, mamy coraz większy problem ze znalezieniem odpowiedniej końcówki. Silikonowy organizer może zostać zamontowany u boku biurka - jest on niemal niezauważalny, a tak pomocny.

Przejdź do oferty

Może zainteresować Cię także Świąteczne promocje w Neonet - oszczędź ponad dwa tysiące złotych!