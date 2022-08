AliExpress: hulajnogi elektryczne - czy warto? Zapoznaliśmy się z ofertą

Elektryczne alternatywy dla komunikacji miejskiej i auta na stałe zagościły na polskich ścieżkach. Gdzie szukać dobrych i tanich hulajnóg elektrycznych? Tym razem, zainteresowaliśmy się ofertą serwisu AliExpress. Sprawdź, czy warto przekonać się do zakupu.

Hulajnogi elektryczne na AliExpress

Elektryczne jednoślady stały się codziennością podczas ulicznych wycieczek niemal w każdym mieście w Polsce, i nie tylko. Nie ma w tym nic dziwnego, albowiem po wprowadzeniu wynajmu minutowego - stały się prawdziwym hitem. Zwłaszcza, gdy pomyślimy o cenach paliw, biletów autobusowych i długim oczekiwaniu podczas stania w korkach. Wprawdzie pierwszy odpowiednik hulajnogi napędzanej elektrycznie został skonstruowany już w 1916 roku (Autoped), jednak w dużej mierze odbiega od nowoczesnych modeli. Dekady pracy, unowocześnień i innowacji, pozwoliły zwiększyć możliwości i funkcjonalność jednośladów. Rynek zalewa fala modeli pochodzących od rozmaitych producentów, co automatycznie zwiększa prawdopodobieństwo dopasowania do naszych potrzeb. Niemniej, przy tak szerokim wachlarzu ofert - wybór bywa wyzwaniem. Tak jak i znalezienie dobrego oraz taniego urządzenia. W tym celu, zajrzeliśmy do serwisu AliExpress, aby sprawdzić czy znajdziemy tu atrakcyjne propozycje.

Źródło:Unsplash/Kazuo ota

AliExpress: hulajnogi elektryczne - przegląd modeli

iScooter i9Max

Powyższy model posiada silnik o mocy 500 Watt, co pozwala na rozwinięcie maksymalnej prędkości do 35 km/h. Producent zadbał o komfort poruszania się, a to m.in. dzięki 10-calowym oponom honeycomb. Hulajnoga podoła również podczas dalszych wypraw, ponieważ maksymalny dystans wynosi około 30 kilometrów. Odpowiada za to akumulator o pojemności 10 Ah. Przy bardziej wymagających ścieżkach i trasach przydatny będzie również dogodny kąt nachylenia (do 20 stopni). Hulajnoga elektryczna może zostać sparowana z mobilną aplikacją na smartfona.

INMOTION L9 KickScooter

Poszukujesz hulajnogi, którą dotrzesz do odległego miejsca pracy lub szkoły na czas, mimo korków? Warto przyjrzeć się modelowi od firmy INMOTION. Pozwala on poruszać się z maksymalną prędkością sięgającą 30 km/h, za co odpowiada 500-Wattowy silnik. Jazda może odbywać się w kilku trybach dostosowując moc wspomagania oraz prędkość (w tym m.in. ECO lub Sport). Nachylenie co do terenu wynosi około 30 stopni, a podwójny absorpcyjny system wstrząsowy umożliwia poruszanie się nawet po trudnej nawierzchni. Zamontowany ekran LCD oferuje stały pogląd obecnych parametrów.

AOVOPRO

Hulajnoga elektryczna może poruszać się w trzech trybach prędkości (15 km/h, 20 km/h, 25 km/h). W modelu zastosowano silnik o mocy 350-Watt oraz akumulator o pojemności 10,5 Ah. Pozwala to na pokonanie blisko 35 kilometrów na jednym naładowaniu. Jako że posiada podwójne hamulce (tył, przód), elektryk jest stosunkowo bezpieczny podczas jazdy zgodnej z przepisami. Mimo dość dobrych osiągów, hulajnoga waży zaledwie 12,5 kg - jej złożenie zajmuje zaledwie kilkanaście sekund. Co więcej, kompaktowy rozmiar pozwala na jej transport nawet w bagażniku auta. Jak w przypadku jednego z poprzednich jednośladów, istnieje możliwość sparowania z aplikacją.

NIU KQi3 Pro

Przedstawiamy jednoślad elektryczny mogący poruszać się z prędkością 25 km/h. Wydajny silnik o mocy 350 Watt działa dość cicho, a pojemny akumulator pozwala na pokonanie blisko 50 kilometrów na jednym naładowaniu. Zastosowanie podwójnych hamulców, jak i dodatkowego wyposażenia w postaci oświetlenia LED (do 20 m widoczności) - wpływa jednoznacznie na bezpieczeństwo. Wszelkie dane wynikające z pokonanych tras możemy śledzić w mobilnej aplikacji na smartfona, łączność odbywa się za pośrednictwem Bluetooth.

KUGOO G2 Pro

Jeśli interesujesz się elektrycznymi jednośladami, najpewniej niejednokrotnie słyszałeś o marce KUGOO. Gdy mowa o AliExpress, udało nam się znaleźć model G2 Pro. Bezszczotkowy silnik umożliwia poruszanie się z prędkością 50 km/h, a maksymalny dystans wynosi około 55 kilometrów (w zależności od trybu jazdy, możliwości akumulatora mogą się różnić). Dużą zaletą jest zastosowanie litowej baterii o pojemności sięgającej 15 Ah. Na komfort i bezpieczeństwo wpływają pneumatyczne, 10-calowe opony oraz hamulce tarczowe. Szersza deska (8 cali) umożliwia dogodną jazdę nawet dla osób o większych lub szerszych stopach.

Czy na AliExpress znajdziesz dobrą i tanią hulajnogę elektryczną?

Źródło: Unsplash/Varla Scooter

Wiele osób mylnie kojarzy AliExpress wyłącznie z chińskimi, niewartymi zainteresowania produktami. Nic bardziej mylnego - na tę chwilę, w serwisie widnieją również oferty produktów sygnowane logiem znanych i popularnych marek. Część z powyższych propozycji znajdziemy w różnych wariantach również w polskich sklepach, tak jak m.in. KUGOO. Oczywiście niezmiennie zalecamy szczegółowe zapoznanie się ze specyfikacją, która pozwoli ustalić zgodność produktu z oczekiwaniami. Wszystkie powyższe oferty są objęte darmową dostawą (nierzadko produkty są wysyłane z centrów w Europie - stąd możliwość szybkiej wysyłki).

Odpowiadając na tytułowe pytanie - tak, jak w przypadku każdego sklepu (niezależnie od tego czy stacjonarnego, czy internetowego), możemy natrafić na produkty godne naszej uwagi mniej lub bardziej. Nie jest to jednak powód, aby wykluczać możliwość zakupów w całym serwisie. Warto pamiętać o panujących zasadach poruszania się na hulajnogach, które w zależności od parametrów - mogą stać się w świetle prawa motorowerami. Szczegóły sprawdzisz w naszym wpisie: Jak legalnie poruszać się hulajnogą elektryczną - przepisy, wymagania sprzętowe.