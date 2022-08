Czy zdarza Ci się podróżować tradycyjnym lub elektrycznym rowerem? Dojeżdżasz jednośladem do pracy lub szkoły? Sprawdź, jakie gadżety z AliExpress powinieneś wypróbować!

Spis treści

Rowery - coraz częściej na ścieżkach

Czy wiesz, że wraz z końcem 2019 roku, do dyspozycji cyklistów należało w Polsce aż 15,5 tys. kilometrów ścieżek rowerowych? Co więcej, przez terytorium naszego kraju przechodzi Szlak Rowerowy R-10 zaliczany do projektu EuroVelo. Ma on na celu utworzenie wspomnianych szlaków przez Europę, których długość ma finalnie sięgać 90 tys. kilometrów - jest współfinansowany przez Unię Europejską. Wspominamy o tym, ponieważ podróżowanie jednośladem staje się popularniejsze również ze względu na rozbudowywanie infrastruktury rowerowej. Niezależnie jednak od tego, czy wykorzystujemy swój rowerów do koniecznych dojazdów, przemieszczania się po mieście czy hobbystycznych rekreacyjnych wycieczek - pewne gadżety musisz znać. Wpływają one zarówno na bezpieczeństwo, wygodę, jak i mogą zarażać duchem sportu poprzez śledzenie własnej aktywności. Tym razem, przyjrzeliśmy się ofercie AliExpress, aby wyłonić najciekawsze oferty - w atrakcyjnej cenie. Sprawdź, co powinieneś wypróbować!

AliExpress: najciekawsze akcesoria i gadżety do roweru w niskich cenach

Mini lokalizator

Wymiary: 4 cm x 2 cm x 1,5 cm

Tryb alarmowy: Alarm SOS

Interfejs: interfejs Micro USB

Standard sieci: GSM/GPRS

Pozycjonowanie GPS dokładność: 500 metrów

Żywotność baterii: 200 h

Pojemność baterii: 400 mAh

Akumulator: litowo-jonowy

Karta rozszerzeń: karta Mini TF

Przejdź do oferty

Wodoodporne urządzenie z GPS

Akumulator: 5000 mAh

Śledzenie: w czasie rzeczywistym

Lokalizacja: zdalnie za pośrednictwem GPRS

Bez instalacji, bez okablowania, wiązki i przewodów

Dodatkowe: Alarm wstrząsowy, Niski poziom naładowania baterii, GEO Fence

Sterowanie głosowe: tak

Dedykowana aplikacja: tak

Wodoodporny: tak

Przejdź do oferty

XOSS G + GPS komputer rowerowy

Ekran: 1,8 cala

Typ nawigowania: GPS, Galileo, Glonass, Beidou

Wodoodporność: IPX7

Dedykowana aplikacja: tak

ANT+ i sensory: prędkość, kadencji, tętna

Obsługa ze Strava: tak

Przejdź do oferty

ROCKBROS światło rowerowe

Zasilanie: USB

Pojemność akumulatora: 1800 mAh

Trzy tryby świecenia

Wododporność: IPX3

Budowa: stop aluminium

X-Tiger reflektor tylny

Obudowa: ze stopu Aluminium.

Automatyczne włączanie/wyłączanie w zależności od natężenia światła i ruchu

Tryb uśpienia: tak

Montaż: na szynie

Tryby pracy: 2

Akumulator: litowo-jonowy 7500 mAh.

Ładowanie: USB.

Wskaźnik poziomu baterii: tak

Waga: 55g

Wodoodporność: IPX6

Przejdź do oferty

Zealot S1 głośnik rowerowy

Radio FM: tak

Latarka: tak

Odległość transmisji: 10m

Pasmo przenoszenia: 80Hz-20KHz

Moc wyjściowa: 3w

Stosunek sygnału do szumu: ≥ 90dB

Rozmiar: 15.5cm x 5cm x 5cm

Wersja Bluetooth: 5.0

Pojemność baterii: 3000mAh

Odtwarzanie muzyki: 8-10 godzin

Czas trwania połączenia: 10h

Czas czuwania: większy lub równy 30 dni

Czas ładowania: około 5 godzin

Waga: 260g

Zgodny z: iOS, Android, PC

Przejdź do oferty

XOSS X1 czujnik kadencji i prędkości

Łączność: Bluetooth 4.0 i ANT+

Kompatybilny z komputerami rowerowymi

Czas pracy: 400 godzin

Waga bez akumulatora: 7 g

Wodoodporność: IP67

Kompatybilny m.in. z: aplikacją Wahoo Fitness, Wahoo Utility, Openrider

Przejdź do oferty

Gadżety z AliExpress - czy warto?

Zważając na nieustanny rozwój platformy, internetowe zakupy stają się coraz dogodniejsze. Mowa tu m.in. o szybkości realizacji dostaw, darmowych wysyłkach (nierzadko również kurierem) oraz większemu bezpieczeństwo dokonywania transakcji. Dziś, nie musimy oczekiwać na paczkę z AliExpress kilka miesięcy, może być ona pod naszymi drzwiami nawet w przeciągu kilku dni. Co więcej, wiele produktów dostępnych w Polsce pochodzi od tych samych producentów. Wiele gadżetów i akcesoriów pochodzi od znanych firm, które zdobyły zaufanie na rynku, a za pośrednictwem serwisu - możemy kupić je taniej. Odpowiadając na tytułowe pytanie - warto śledzić na bieżąco oferty na AliExpress, ponieważ nierzadko możemy natrafić na duże promocje.

Zobacz również:

Sprawdź również nasz wpis: Te rowery elektryczne z AliExpress są warte twojej uwagi.