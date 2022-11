AliExpress rozdaje smartwatche praktycznie za darmo na Black Friday! Oto najlepsze promocje

AliExpress od kilku już lat słynie z bardzo interesujących promocji na często nietypowe produkty. na Black Friday platforma przygotowała kolejne zniżki dochodzące aż do -90%.

Promocje na Black Friday czekają na nas w wielu miejscach. Nie są to tylko wielkie sieci handlowe z elektroniką, ale także platformy e-commerce. Jedną z najbardziej znanych takich platform jest AliExpress. Jest t ostrona znana ze swoich nietypowych produktów i dużych promocji. Ze względu na tę sławę, właściciele musieli mocno się postarać aby sprostać swojej reputacji mistrzów rabatów i zaoferować jeszcze lepsze zniżki na Black Friday. Jednak zdecydowanie im się to udało.

Promocja na Black Friday na AliExpress

Już od 24.11, od godziny 9.00, będziemy mogli wziąć udział w promocji AliExpress przygotowanej specjalnie na czarny piątek. Możemy w niej spodziewać się wielu naprawdę wysokich rabatów - platforma naszykował przeceny nawet o 90%. To jednak nie wszystko, bo w cenie większości produktów możemy też spodziewać się darmowej dostawy, a nawet gwarancji dostarczenia do nas przedmiotu już w ciągu 7 dni - to całkiem spory wyczyn mając na uwagę podróż tych urządzeń w większości z Chin.

Patrząc na promocje oferowane przez platformę warto zwrócić uwagę na smartwatche i smartbandy. Nie dość, że jest to idealny prezent dla bliskich lub dla siebie, to też wiele z nich już jutro zostanie mocno przecenionych. Dzięki temu możemy zyskać świetne urządzenie, które pomoże nam w śledzeniu swojego zdrowia i zwiększeniu aktywności fizycznej, a do tego nie będzie kosztowało bardzo dużo.

Najlepsze promocje na smartwatche na AliExpress

EFFEOKKI C5S

Pulsoksymetr : Tak

: Tak Komunikacja : Bluetooth

: Bluetooth Kompatybilna platforma : Android, iOS

: Android, iOS Rozmiar wyświetlacza : 0,96"

: 0,96" GPS: Nie

Cena: 183,28 zł 40,77 zł. Sprawdź

SENBONO Smartwatch Men

Pulsoksymetr : Tak

: Tak Komunikacja : Bluetooth

: Bluetooth Kompatybilna platforma : Android, iOS

: Android, iOS Rozmiar wyświetlacza : 1,83"

: 1,83" GPS: Nie

Cena: 294,54 zł 85,56 zł. Sprawdź

Rollstimi 2022

Pulsoksymetr : Tak

: Tak Komunikacja : Bluetooth

: Bluetooth Kompatybilna platforma : Android, iOS

: Android, iOS Rozmiar wyświetlacza : 1,28"

: 1,28" GPS: Nie

Cena: 513,63 zł 128,38 zł. Sprawdź

Amazfit Bip 3 Pro

Pulsoksymetr : Tak

: Tak Komunikacja : Bluetooth

: Bluetooth Kompatybilna platforma : Android, iOS

: Android, iOS Rozmiar wyświetlacza : 1.69"

: 1.69" Szerokość koperty : 36.49 mm

: 36.49 mm GPS: Tak