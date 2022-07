AliExpress: smartwatche do 200 złotych - parametry zrobią na Tobie wrażenie [19.07.2022]

Smartwatche stały się niemal niezbędnym gadżetem i wygląda na to, że zostaną z nami na dłużej. Choć na rynek wprowadzane są coraz bardziej innowacyjne produkty, na dobre parametry możemy liczyć również w niskiej cenie. Prześledziliśmy setki ofert na AliExpress, aby wybrać najlepsze smartwatche do 200 zł!

Spis treści

Zdawałoby się, że wraz z rozwojem wygód i technologii nasze życie staje się bardziej komfortowe. Niestety jesteśmy coraz bardziej zabiegani, brakuje nam czasu, a nawet trudno spamiętać wszelkie obowiązki i zobowiązania. Smartwatch jest alternatywą dla pozostania w kontakcie ze światem, a jednocześnie możliwością opuszczenia biura, odejścia od ekranu i spędzania czasu poza domem. Czy aby na pewno musi być to flagowy model, tak jak m.in. Samsung Galaxy 4, Huawei Watch GT 3 czy Apple Watch Series 7, aby spełnił nasze oczekiwania? Wzięliśmy pod lupę setki ofert na platformie AliExpress, aby przekonać się czy nawet z ograniczonym budżetem, uda nam się kupić dogodne urządzenie. Poznaj naszych faworytów!

Air Para

Powyższy model posiada 1,3-calowy ekran o rozdzielczości 360 x 360. Na bieżąco kontroluje tętno oraz temperaturę ciała. Pozwala na odbieranie połączeń głosowych oraz nieustanny dostęp do powiadomień z aplikacji. Kompatybilność z asystentem głosowym znacznie uprzyjemnia korzystanie ze smartwatcha - również gdy mowa o wybraniu rozmówcy czy odtwarzaniu muzyki.

Xiaomi

Bezpieczeństwo najmłodszych jest najważniejsze. Smartwatch pozwala na pozostanie w kontakcie - odbiór i wybieranie połączeń, dostęp do wiadomości. Jest zdolny do lokalizacji i śledzenia przemieszczania dzięki GPS, a dodatkowo posiada funkcję SOS (uruchomienie możliwe przez dziecko). Dane ukazują się na ekranie o przekątnej 1,44 cala o rozdzielczości 128 x 128. Ciekawa kolorystyka i młodzieżowy styl z pewnością trafi w gusta młodszych, jak i starszych pociech.

EOENKK

Model od EOENKK został stworzony z myślą o użytkownikach, którzy cenią elegancję i klasę. Smartwatch na bransolecie wyposażono w ekran o przekątnej 1,28-cala. W jego wnętrzu znajduje się bateria o pojemności 260 Mah, a sama łączność odbywa się poprzez Bluetooth BT4.0. Zegarek pozwala podstawowy zakres funkcji takich jak m.in. wykonywanie i odbieranie połączeń oraz dostęp do powiadomień. Nadzoruje również tętno, kroki, sen oraz spalone kcal.

DIXSG

Elegancka propozycja od firmy DIXSG jest przeznaczona dla Pań lub mężczyzn preferujących mniejsze zegarki (ekran o przekątnej 1,3 cala). Z poziomu smartwatcha możemy odbierać połączenia telefoniczne, tak jak i porozumiewać się z bliskimi za pomocą najpopularniejszych komunikatorów. Nie umkną również istotne powiadomienia z aplikacji, a w wolnym czasie możemy oddać się ulubionym treningom - monitorując aktywność i funkcje życiowe.

IWO W27 Pro

IWO W27 Pro posiada czytelny 1,75-calowy ekran, pozbycie się pobocznych krawędzi znacząco unowocześnia projekt. Jest zdolny do bezprzewodowego ładowania, a łączność odbywa się poprzez Bluetooth BT 3.0 + 5.0 oraz NFC. Producent zastosował baterię o pojemności 230 mAh - wystarczy 150 minut do pełnego naładowania. Iwo W27 Pro dostarczy wszelkie powiadomienia push, a jednocześnie pozwoli na odbiór połączeń i wiadomości SMS oraz z ulubionych aplikacji.

SitopWear Smart Watch 7

Smartwatch posiada 1,8-calowy ekran o rozdzielczości 320x385 px. Wykazuje się wodoodpornością na poziomie IP68 (zakres ochrony obejmuje również pyły). Bateria o pojemności 300-450 mAh wystarcza na około 7 dni funkcjonowania oraz utrzymania zegarka w stanie czuwania do dwóch tygodni. Jest kompatybilny zarówno z systemem Android, jak i iOS - działa z dedykowaną aplikacją WearPro.

Lige 22

Nieco mniejszy zegarek z 1,28-calowym ekranem posiada Bluetooth 4.0 i współgra ze smartfonami wyposażonymi w system iOS lub Android. Na ekranie mogą wyświetlać się powiadomienia push z ulubionych aplikacji, wiadomości SMS oraz ważne monity. Wyświetlacz jest chroniony poprzez nanoszkło 2.5D i wykazuje wodoodporność IP67. Wewnątrz smartwatcha znajduje się akumulator o pojemności 220 mAh.

Haylou GST

Tymczasem pora na propozycję dla fanów minimalizmu, który idealnie opisuje design modelu Haylou GST. Smartwatch nie tylko odbiera powiadomienia, ale i pozwala na mierzenie SpO2 i monitorowanie tętna. Może być pomocny dla osób uprawiających sport, ponieważ pozwala skorzystać z aż 12 trybów treningowych takich jak m.in. pływanie, bieganie, rozciąganie, a przy tym analizuje aktywność.

FengNi

Model zasługuje na szczególne zainteresowanie, ponieważ za jego pomocą możemy dokonywać płatności dwukierunkowych. Jest to jedna z bardziej pożądanych funkcji, choć to tylko jedna z wielu zalet FengNi. Smartwatch pozwala również skorzystać z uroków asystenta głosowego oraz dopracowanego śledzenia GPS. Wszystko to mieści się w 1,36-calowym zegarku z ekranem HD Retina.

Panfu

Znaleźliśmy również propozycję typowo kobiecą - przedstawiamy Panfu, smartwatcha na delikatnej bransolecie w kolorze złota. Jako że jest dedykowany paniom, jego ekran jest stosunkowo mniejszy i wynosi 1,09 cala. Umożliwia pełną synchronizację danych z aplikacją i monitoruje podstawowe parametry życiowe. Czas pracy zegarka na jednym cyklu to aż 5-7 dni - nie ma więc konieczności częstego ładowania.

Reasumując, jeśli zależy Ci na podstawowych funkcjach, które oferują klasyczne smartwatche - wyzwaniu sprostają również urządzenia z naszego zestawienia. Wystarczy dobrać zegarek, który posiada oczekiwane parametry, w tym również gdy mowa o wielkości oraz wodoodporności.

