AliExpress: takich cen wentylatorów i klimatyzatorów się nie spodziewaliśmy

Okres upałów trwa w pełni - lato można kochać lub nienawidzić. Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś się na sprzęt chłodzący w postaci wentylatora lub klimatyzacji, sprawdź jak atrakcyjnie cenowo oferty znaleźliśmy w serwisie AliExpress.

Niestety niezwykle trudno przewidzieć konkretną prognozę pogody na wiosnę i lato w Polsce. Niemniej, co roku możemy być pewni, że prawdziwe upały i gwałtowne skoki temperatur są nieuniknione. Jak radzić sobie z uczuciem gorąca, które przenika do naszych domów? Jeśli wysoka temperatura utrzymuje się znacznie dłużej, niezastąpione okazują się być klimatyzatory przenośne. Sprawdziliśmy, jak prezentuje się oferta urządzeń na AliExpress - ku naszemu zdziwieniu, ceny wydają się być naprawdę atrakcyjne. Faworytów przedstawiamy poniżej!

MVPower

Urządzenie jest zdolne do chłodzenia, oczyszczania oraz nawilżania. Umożliwia zaprogramowanie czasu działania, ustawienia kierunku napływu powietrza, a także siłę powiewu (naturalny, normalny, nocny). Sterowanie odbywa się za pomocą dołączonego pilota oraz dotykowy panel na klimatorze.

Afedal

Model jest klimatorem w wersji mini, dzięki temu może być przenoszony między pomieszczeniami w zaledwie chwilę. Pojemność zbiornika na wodę wynosi 700 ml - jedno napełnienie wystarcza na blisko 8 godzin pracy. Aż trzy tryby urządzenia pozwalają na dostosowanie mocy i prędkości nawiewu do panujących warunków.

Himist

Nawiew z klimatora możemy dostosowywać za pomocą 3-poziomowych ustawień, generowany hałas nie przekracza 30 db. Powyższy model jest wyposażony w nocne światło LED i umożliwia oscylację powietrza w granicach 120 stopni. Dzięki małym gabarytom i niskiej wadze, może być pomocny również poza domem.

Pasapair

Przechodzimy do klimatyzatorów o znacznie wyższych parametrach - wydajność Pasapair to aż 2,05 kW przy mocy 780 Watt. Jako czynnik chłodzący wykorzystano R290 (propan) stosowany w znacznej części sprzętów również na polskim rynku. Urządzenie posiada tryb nocny (1 z 4 dostępnych) oraz umożliwia programowanie pracy. Wszystko to przy hałasie sięgającym niespełna 55-60 db.

Oloey

Jeśli zależy Ci na oczyszczaniu, nawilżaniu i chłodzeniu mieszkania - postaw na jedno urządzenie zdolne do trzech funkcji. Nawiew powietrza może być dostosowany przy pomocy 9 poziomów, a szerokokątny wywietrznik zapewni oscylację powietrza w całym wnętrzu (obraca się o 360 stopni). LEDowy ekran umożliwia podgląd aktualnej temperatury oraz ustawionego trybu pracy.

Double Cool Fan

Wybór urządzenia powinien być podyktowany metrażem, powierzchnią i przeznaczeniem. Dzięki mocy 1100 Watt, model może wnieść do twojego mieszkania pożądany chłód, ale i ogrzać w trakcie zimniejszych wieczorów. Czynnikiem chłodniczym jest R134A - gaz skraplany pod ciśnieniem. Montaż sprzętu zajmuje zaledwie chwilę - nie ma konieczności zatrudniania fachowca.

