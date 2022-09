AliExpress: tanie i funkcjonalne AGD do domu - czy to możliwe? Oto co udało nam się znaleźć

Rozglądasz się nad małym AGD do domu? Sprawdź, co udało nam się znaleźć w serwisie AliExpress - ceny i parametry urządzeń mogą zrobić na Tobie wrażenie.

AliExpress: tanie i funkcjonalne AGD

Remont, wyposażanie kuchni lub wymiana starszego sprzętu zawsze niesie za sobą dość duże koszta. Sytuacja dotyczy również sprzętu AGD, który umożliwia stworzenie wielu ulubionych potraw w zaledwie kilka chwil. Decyzja o wyborze odpowiedniego sprzętu powinna być uwarunkowana stosunkiem jakości wyrobu do ceny, co nierzadko bywa dość trudne. W poszukiwaniu okazji oraz wartych uwagi produktów, wzięliśmy pod lupę platformę AliExpress. Czy udało nam się znaleźć przysłowiowy złoty środek, a mianowicie sprzęt w atrakcyjnej cenie i stosunkowo dobrych parametrach? Sprawdźcie, co przygotowaliśmy poniżej!

AliExpress: tanie i funkcjonalne AGD do domu - oto co udało nam się znaleźć

Blender Homgeek

Moc: 400 Watt

Prędkość: 25 tys. obr./min.

Pojemnik: 600 ml

Możliwość mycia pojemnika w zmywarce

Możliwość odłączenia pojemnika jako podróżnej butelki

Nożyki: 4 ostrza

Materiał: ze stali nierdzewnej

Blender BioloMix 4 W 1

Moc: 1200 Watt

Prędkości: 6 poziomów wraz z funkcją Turbo

Ostrza: stal nierdzewna w kształcie litery S

Pojemnik: 600 ml

Praca pulsacyjna: tak

Funkcje: blendowanie, siekanie, mieszanie, ubijanie

Ekspres do kawy YAXIICASS MD-2009

Ciśnienie: 15 bar

Pojemność zbiornika: 1,4 l

Moc: 1050 Watt

Kilka rodzajów napojów

Możliwość robienia dwóch kaw jednocześnie

Ekspres do kawy HiBREW H5

Moc: 1050 Watt

Wskaźnik temperatury: tak

Ciśnienie: 20 bar

Kilka rodzajów napojów

Pojemność zbiornika: 1,5 l

Rozgrzewanie: 43 sekundy

Automatyczne wyłącznie: tak

Frytkownica beztłuszczowa Bear A19A

Moc: 1350 Watt

Pojemność: 3 l

Materiał: stal nierdzewna

Smażenie powietrzem, 75% mniej tłuszczu

Timer: zegar 30 minut

Automatyczne wyłączanie: tak

Kontrola temperatury: tak

Ryżowar BALASHOV

Pojemność: 1,2 l

Materiał: tworzywo sztuczne + stop Aluminium

Metoda kontroli: mechaniczna

Funkcje: kilka rodzajów ryżu, owsianka, zupa, podgotowanie

Antypoślizgowa podstawa: tak

Uchwyt do poręcznego przenoszenia

Maszynka do mielenia mięsa ANYUFA

Pojemność: 3 l

Materiał: ze stali nierdzewnej

Moc: 500 Watt

Ostrze: stal nierdzewna, 4 ostrza

Prędkość: 3 prędkości

Do mielenia mięsa, orzechów, warzyw i nie tylko

AliExpress: tanie i funkcjonalne AGD do domu - czy to możliwe?

Jak widać w powyższym zestawieniu ofert, znalezienie dogodnego sprzętu na AliExpress jest jak najbardziej możliwe. Co więcej, nierzadko mogą czekać na nas promocje lub kupony uprawniające do zniżek. Niemniej, warto brać pod uwagę specyfikację oraz opinię klientów, tak jak i w przypadku polskich serwisów oraz sklepów - jest to priorytet. Każdy z nas ma inne wymagania oraz oczekiwania co do sprzętu, tak więc funkcjonalność jest dość subiektywna. Warto jednak na bieżąco przeglądać AliExpress w celu poszukiwania idealnego modelu. Powyższe, mogą okazać się dla Ciebie strzałem w dziesiątkę.

