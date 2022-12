Alice in Borderland sezon 2 – kiedy na Netfliksie? Data premiery, trailer i obsada japońskiego serialu

Już za kilka dni śmiertelna gra rozpocznie się na nowo! Alice in Borderland powraca z 2. sezonem, a my zbieramy wszystkie informacje na temat nowych odcinków japońskiego serialu.

Alice in Borderland – najważniejsze informacje

Tytuł : Alice in Borderland

: Alice in Borderland Twórcy: Yoshiki Watabe, Yasuko Kuramitsu, Shinsuke Sato

Yoshiki Watabe, Yasuko Kuramitsu, Shinsuke Sato Gatunek: thriller science-fiction

thriller science-fiction Liczba sezonów: 2

2 Czas emisji: 2020-obecnie

2020-obecnie Kraj produkcji: Japonia

Alice in Borderland to serial będący adaptacją mangi autorstwa Haro Aso. Fabuła koncentruje się na dwójce bohaterów uwięzionych w opustoszałym Tokio. Ryōhei Arisu to 24-letni obsesjonat gier komputerowych, który nie może dogadać się ze swoją rodziną. Wraz z dwójką przyjaciół zostaje zmuszony do wzięcia udziału w rozgrywce składającej się z różnorodnych zadań – o ich rodzaju decydują zebrane przez graczy karty. W czasie gry Arisu spotyka Yuzuhę Usagi, która trenuje wspinaczkę górską. Łączą siły, by przetrwać i rozwiązać zagadkę całej rozgrywki.

fot. Netflix

Sezon 2

Pierwszy sezon serial zakończył się śmiercią wielu graczy oraz odkryciem podziemnej sali, w której znajdowały się zwłoki mistrzów gry. Arisu i Usagi spotkali również kobietę o imieniu Mira Kano, która oznajmiła im, że to, czego doświadczyli do tej pory, to jedynie początek rozgrywki.

W drugim sezonie zgodnie z oczekiwaniami możemy więc spodziewać się dalszego ciągu śmiertelnej rywalizacji. Arisu i Usagi będą musieli odnaleźć ostatnie karty potrzebne do ukończenia gry – bardzo prawdopodobne jest również starcie z Mirą Kano. Bohaterowie z pewnością będą się również starać o powrót do normalnego świata.

Data premiery

Nowe odcinki Alice in Borderland na Netflixa trafią tuż przed Bożym Narodzeniem. Premiera 2. sezonu odbędzie się 22 grudnia 2022 roku.

Obsada

W 2. sezonie Alice in Borderland pojawią się:

Kento Yamazaki – Ryōhei Arisu

– Ryōhei Arisu Tao Tsuchiya – Yuzuha Usagi

– Yuzuha Usagi Aya Asahina – Kuina

– Kuina Ayaka Miyoshi – Rizuna

– Rizuna Nijirô Murakami – Shuntaro

– Shuntaro Riisa Naka – Mira Kano

Zwiastuny

Nowy sezon Alice in Borderland promują dwie zapowiedzi.

Teaser:

Pełny trailer:

