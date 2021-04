Polska marka oferująca kamery do wideokonferencji wprowadziła na rynek model Alio FHD120. Jest to model nagrywający obraz w rozdzielczości Full HD, a także oferujący szeroki kąt widzenia na poziomie 120 stopni. Model ten sprawdzi się podczas spotkań on-line, w których uczestniczy wiele osób.

Wzrost liczby zaszczepionych osób sprawia, że pandemia powoli odpuszcza. To jednak nie zmienia faktu, że wiele osób na stałe przeniosło swoją pracę do domu. Home office jest w pewnym stopniu wygodny - pomijamy długie godziny spędzone na dojeździe do pracy. Niektórzy cieszą się również, że nie muszą wybierać oficjalnego stroju do pracy. To nie zmienia faktu, że co jakiś czas musimy - nawet wirtualnie - spotkać się z kontrahentami lub współpracownikami "twarzą w twarz". W tym przypadku powinniśmy wybrać dobrej jakości kamerę do wideokonferencji, która zapewni odpowiedni obraz - bez zniekształceń i zakłóceń.

Polska marka Alio wprowadzając model FHD120 skupiła się na tym, aby obraz wyświetlany w rozdzielczości Full HD przy trzydziestu klatkach na sekundę był czytelny - niezależnie od warunków oświetleniowych. Pomaga w tym technologia WDR (Wide Dynamic Rangę), która pozwala na poprawienie jakości obrazu - zarówno w jasnych, jak i w ciemnych pomieszczeniach. Dużym atutem tego modelu jest również wysoka jakość dźwięku za sprawą wbudowanego mikrofonu, który rejestruje go w odległości do trzech metrów. Za sprawą szerokokątnego obiektywu będziemy mogli przeprowadzić rozmowę, w której uczestniczy kilka osób, lub w wygodny sposób prezentować informacje, które przygotujemy np. na planszy lub tablicy.

Alio FHD120 - kamera do wideokonferencji z szerokokątnym obiektywem

Aby w komfortowych warunkach prowadzić wideokonferencję w której uczestniczy kilka osób warto sprawdzić możliwości nowego modelu marki Alio. Kamera została przystosowana do wieloosobowych, wirtualnych spotkań. To ważne, gdy na przykład firma składa się z kilku filii i pracownicy muszą porozmawiać na temat nowego projektu. Aby nie tracić czasu na podróże pomiędzy miastami, czy nawet krajami, możemy skorzystać z Alio FHD120, która pomoże w strumieniowaniu obrazu np. całej salki konferencyjnej. Z kolei obiektyw o ustalonej na stałe ogniskowej, tzw. fixe focus automatycznie ustali ostrość obrazu.

Kamera Alio FHD120 współpracuje z wszystkimi popularnymi aplikacjami, które są wykorzystywane podczas pracy zdalnej, a więc między innymi MS Teams, Skype, Zoom, Meet czy Discord. Jej dużą zaletą jest działanie w trybie pług and play. Krótko mówiąc - nie będziemy musieli instalować sterowników. Kamera współpracuje z systemami Windows, Linux oraz MacOS. Model ten dostępny jest w sprzedaży w cenie około 349 zł.