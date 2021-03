All-in-One do domu, pracy i rozrywki. Pozbądź się kabli z Lenovo IdeaCentre AIO 5i

Komputer typu all-in-one to idealne urządzenie do domu. W niewielkiej i stylowej obudowie IdeaCentre AIO 5i ukryto wydajne i energooszczędne podzespoły oraz wysokiej klasy ekran. Całość uzupełniają przemyślane dodatki, takie jak głośniki JBL oraz ładowarka bezprzewodowa w standardzie Qi, a do działania komputera wymagany jest tylko jeden kabel.

Spis treści

All-in-One to jeden z trzech typów komputerów stacjonarnych, które znajdziemy obecnie na półkach sklepowych. Obok klasycznych desktopów w formacie ATX oraz coraz popularniejszych miniaturowych pecetów możemy zdecydować się na zakup konstrukcji typu wszystko w jednym. Rozwiązanie to ma mnóstwo zalet.

Lenovo IdeaCentre IdeaCentre AIO 5i

Komputery typu All-in-One to świetne rozwiązanie dla osób, które nie chcą poświęcać czasu na dobieranie odpowiednich podzespołów, składanie komputera, instalację sterowników oraz zakup mnóstwa akcesoriów. Decydując się na komputer taki jak Lenovo IdeaCentre AIO 5i, otrzymujemy kompletne rozwiązanie, które jest gotowe do działania od razu po wyjęciu z pudełka. W smukłej obudowie znajdziemy wyświetlacz oraz wszystkie podzespoły niezbędne do pracy, nauki i rozrywki. Co ważne, w przeciwieństwie do klasycznych komputerów stacjonarnych, kupując urządzenie typu All-in-One w zestawie poza wbudowanym wyświetlaczem otrzymamy kamerkę HD, wysokiej klasy głośniki stereo oraz wbudowany mikrofon.

Stylowy wygląd idzie w parze z praktycznością

Komputery typu All-in-One to niezwykle stylowe urządzenia, które idealnie wpasowują się w wygląd naszego domowego biura. Lenovo IdeaCentre AIO 5i to All-in-One z 27-calowym wyświetlaczem. Ekran połączono z podstawą wykorzystując złoty uchwyt. Pozwala on na wygodną regulację konta nachylenia ekranu. W podstawce znajdziemy wszystkie podzespoły oraz system chłodzenia. Porty wejścia/wyjścia umieszczono z tyłu wyświetlacza. Producent zastosował również specjalny uchwyt pozwalający uporządkować przewody. Całe urządzenie utrzymano w szarej kolorystyce z kilkoma złotymi akcentami.

Co ważne, wygląd idzie w parze z praktycznością. Lenovo IdeaCentre AIO 5i to niezwykle kompaktowy komputer, który zajmuje znacznie mniej miejsca niż typowy desktop. Oznacza to, że możemy ustawić go nawet na niewielkim biurku o szerokości 100 cm.

Na górnej części stacji bazowej Lenovo IdeaCentre AIO 5i znajdziemy ładowarkę bezprzewodową w standardzie Qi. Dzięki niej naładujemy naszego smartfona lub słuchawki. To świetne akcesorium, które uwalnia nas od konieczności stosowania przewodów czy dodatkowych kabli i przejściówek..

Ładowarka bezprzewodowa

Wysokiej klasy ekran QHD

Elementem charakterystycznym każdego komputera All-in-One jest wbudowany ekran.

Lenovo IdeaCentre AIO 5i posiada 27-calową matrycę o rozdzielczości QHD - 2560 x 1440 pikseli. Jest to panel typu IPS LCD z podświetleniem LED o jasności maksymalnej na poziomie 250 nitów. Co ważne, producent zdecydował się na matową powierzchnię, która skutecznie rozprasza wszelkie refleksy słoneczne.

Lenovo IdeaCentre IdeaCentre AIO 5i

Dzięki podwyższonej rozdzielczości bez problemu możemy pracować z wieloma aplikacjami w tym samym czasie. Opcjonalnie Lenovo IdeaCentre AIO 5i można zakupić z dotykowym ekranem, który z pewnością spodoba się młodszym użytkownikom. Panel dotykowy świetnie współgra z powszechnie stosowanymi aplikacjami edukacyjnymi.

Wysoką rozdzielczość oraz sporą przekątną docenią także seniorzy. Mogą oni skorzystać ze zwiększonego skalowania, które pozwoli im na korzystanie z komputera bez konieczności stosowania okularów. Większy ekran przyda się także podczas wideokonferencji, kiedy to będziemy mogli lepiej zobaczyć naszych rozmówców lub będziemy mieć większe pole robocze do przedstawienia naszej prezentacji lub dokumentów.

Świetne głośniki stereo JBL, wysuwana kamera HD i czuły mikrofon

Skoro mowa o wideorozmowach nie możemy zapominać o takich elementach, jak głośniki, mikrofon oraz kamera. Lenovo IdeaCentre AIO 5i posiada głośniki stereo z obsługą Dolby Audio Premium wyprodukowane przez firmę JBL. Dodatkowo, za jakość dźwięku zadbała firma Harman Kardon, która zajęła się odpowiednim strojeniem zestawu audio.

Całość uzupełnia kamera HD, którą wysuwa się z górnej części ekranu. To świetne rozwiązanie pozwalające zadbać o naszą prywatność w momencie, gdy nie bierzemy udziału w wideorozmowie.

Wysuwana kamerka

W obudowie komputera znajdziemy również system czułych mikrofonów, które gwarantują, że nasz głos będzie wyraźny dla innych uczestników spotkania.

Wydajne podzespoły do pracy i rozrywki

Komputery All-in-One posiadają specjalnie zaprojektowane podzespoły, które łączą wysoką wydajność z energooszczędnością. Decydując się na Lenovo IdeaCentre AIO 5i, otrzymamy procesor Intel Core i5 10400T lub Intel Core i7-10700T. To wydajne układy desktopowe należące do rodziny Comet Lake z obniżonym do 35 W TDP.

Intel Core i5-10400T oferuje 6 rdzeni o taktowaniu 2 GHz, które w trybie Turbo osiągają nawet 3,6 GHz. Dodatkowo układ wspiera technologię Hyper Threading, dzięki której do dyspozycji otrzymujemy 12 wątków.

Intel Core i5 Comet Lake

Internauci szukający najwyższej wydajności mogą sięgnąć po topowy, 8 rdzeniowy układ Intel Core i7 10700T. Oferuje on dodatkowe 2 rdzenie i 4 wątki. Skorzystamy również z wyższych częstotliwości taktowania w trybie Turbo - nawet do 4,5 GHz.

Lenovo IdeaCentre AIO 5i bazowo oferuje 8 GB pamięci operacyjnej DDR4 o taktowaniu 2666 MHz, którą możemy rozbudować do 32 GB.

Komputer posiada również dwa układy graficzne. Podczas mniej skomplikowanych operacji skorzystamy z grafiki Intel zintegrowanej z procesorem. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zagrać w gry. Komputer Lenovo IdeaCentre AIO 5i posiada dodatkowy, dedykowany układ graficzny Nvidia GeForce GTX 1650 z 4 GB wbudowanej pamięci GDDR6.

W obudowie Lenovo IdeaCentre AIO 5i znajdziemy miejsce na dwa dyski. Komputer można skonfigurować z szybkim nośnikiem SSD na system i najważniejsze dane oraz dużym dyskiem HDD na pliki i gry.

Łączność bezprzewodowa w standardzie

Większość komputerów stacjonarnych wyposażona jest jedynie w złącze RJ-45. Decydując się na All-in-One takie jak Lenovo IdeaCentre AIO 5i, otrzymamy zintegrowany moduł Wi-Fi oraz Bluetooth. Oznacza to, że możemy połączyć się z siecią bezprzewodową oraz korzystać z urządzeń peryferyjnych bez zbędnych kabli. W zestawie z komputerem Lenovo IdeaCentre AIO 5i otrzymamy klawiaturę i mysz z łącznością bezprzewodową Bluetooth.

Uniwersalne złącza na pokładzie

Z tyłu Lenovo IdeaCentre AIO 5i znajdziemy pełen komplet portów. Producent umieścił złącze USB Typu C, dwa porty USB 3.1 Gen 1 Typu A oraz dwa porty USB 2.0. Nie zabrakło również gniazda słuchawkowego Jack oraz dwóch złączy HDMI, które pozwolą na podłączenie dodatkowych monitorów.

Złącza na panelu tylnym

Komputer All-in-One to energooszczędne rozwiązanie

Komputery typu All-in-One mają jeszcze jedną, dodatkową zaletę, o której często zapominamy podczas podejmowania decyzji o zakupie nowego komputera. Wybór konstrukcji All-in-One pozytywnie odbije się na naszych rachunkach za prąd. Lenovo IdeaCentre AIO 5i dostarczany jest z zasilaczami o mocy od 120 do 170 W. Klasyczny komputer stacjonarny z zewnętrznym monitorem i wszystkimi akcesoriami niezbędnymi do pracy zużywa nawet do 2 razy więcej energii.

Całość uzupełnia atrakcyjna cena

Komputer All-in-One to również ekonomiczny wybór. Podliczając koszty zakupu komputera stacjonarnego, monitora, głośników, mikrofonu, kamerki oraz klawiatury i myszy szybko dojdziemy do wniosku, że wybór komputera takiego jak Lenovo IdeaCentre AIO 5i jest tańszy, szybszy i wygodniejszy. W jednej paczce otrzymujemy wszystkie elementy niezbędne do pracy. Nie musimy również zajmować się ich podłączeniem. Z uruchomieniem i konfiguracją poradzi sobie nawet mało zaawansowany użytkownik.

Lenovo IdeaCentre AIO 5i to uniwersalny komputer dla każdego.

Komputery All-in-One takie, jak Lenovo Lenovo IdeaCentre AIO 5i to świetna alternatywa dla komputera stacjonarnego. W podobnej cenie otrzymujemy niezwykle dopracowane i kompletne urządzenie. All-in-One jest łatwy w obsłudze i konfiguracji oraz oferuje wszystkie elementy niezbędne do pracy. W zestawie otrzymujemy wydajne podzespoły, elementy dodatkowe, których nie znajdziemy w klasycznych komputerach stacjonarnych (np. ładowarkę bezprzewodową do smartfona) i uniwersalną gwarancję na całe urządzenie.