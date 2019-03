All-new Kindle - nowy, tani czytnik e-booków od Amazon

Nowy czytnik Kindle jest znacznie tańszy niż popularny Paperwhite. A jakie funkcje i rozwiązania oferuje użytkownikom?

All-new Kindle - cena i data premiery

Amazon ogłosił wypuszczenie na rynek nowego czytnika e-booków: All-new Kindle. Ma pojawić się w sprzedaży 10 kwietnia, a proponowana cena promocyjna to 89,99 USD, czyli - po dzisiejszym kursie - ok. 339 złotych. W przedsprzedaży może być dostępny nawet do 10 dolarów taniej, czyli przy dobrej promocji można będzie nabyć go za nieco ponad 300 złotych. Natomiast normalna cena w dalszej sprzedaży to 109,99 USD, czyli ok. 415 zł.

Ponieważ All-new Kindle jest tańszym modelem, nie należy się spodziewać w nim tych samych rozwiązań, co w Kindle Paperwhite, który jest obecnie najpopularniejszym czytnikiem na świecie. Jednak ma kilka zalet sprawiających, że warto zwrócić na niego uwagę:

matowy wyświetlacz o przekątnej 6", z podświetleniem zapewnianym przed 4 diody LED

ulepszona technologia e-ink dla lepszego kontrastu tekstu

ulepszone technologie pojemnościowe dla zmniejszenia ilości przypadkowych przesunięć

do tego 3-miesięczny okres próbny w serwisie Kindle Unlimited (daje dostęp do dużej biblioteki bez konieczności płacenia za każdą pozycję, normalna opłata 9,99 USD/m-c)

All-new Kindle vs. Kindle Paperwhite

Wielu potencjalnych klientów będzie zastanawiać się, co sprawia, że cena All-new Kindle jest taka niska? Gdzie tkwi haczyk? Dlatego pokażemy porównanie pomiędzy nowym czytnikiem, a Kindle Paperwhite:

Wyświetlacz : All-new Kindle to 6" z podświetleniem czterema diodami LED i 167 ppi. Wyświetlacz Kindle Paperwhite jest tej samej wielkości, ale używa pięciu diod (moze zatem mieć większą jasność) i ma rozdzielczości 300 ppi. Ponadto w All-new Kindle mamy większe ramki

: to 6" z podświetleniem czterema diodami LED i 167 ppi. Wyświetlacz jest tej samej wielkości, ale używa pięciu diod (moze zatem mieć większą jasność) i ma rozdzielczości 300 ppi. Ponadto w mamy większe ramki Pamięć : All-new Kindle będzie mieć 4GB miejsca, Kindle Paperwhite to wybór od 8GB do 32GB

: będzie mieć 4GB miejsca, Kindle Paperwhite to wybór od 8GB do 32GB Bateria : o ile oba czytniki są podobne rozmiarowo, o tyle akumulatory różnią się znacznie. All-new Kindle ma działać na w pełni naładowanym przez cztery tygodnie, Kindle Paperwhite - do sześciu tygodni

: o ile oba czytniki są podobne rozmiarowo, o tyle akumulatory różnią się znacznie. ma działać na w pełni naładowanym przez cztery tygodnie, Kindle Paperwhite - do sześciu tygodni Łączność : W All-new Kindle będzie tylko Wi-Fi, Kindle Paperwhite oferuje za dodatkową opłata łączność LTE

: W będzie tylko Wi-Fi, Kindle Paperwhite oferuje za dodatkową opłata łączność LTE Wodoodporność : All-new Kindle nie jest wodoodporny, Kindle Paperwhite ma klasę ochrony IPX8 , co oznacza, że może przebywać w wodzie (głębokość do 2 metrów) przez godzinę

: nie jest wodoodporny, ma klasę ochrony , co oznacza, że może przebywać w wodzie (głębokość do 2 metrów) przez godzinę Kolory: All-new Kindle będzie dostępny w wersji białej i czarnej, a Kindle Paperwhite to cztery wersje kolorystyczne do wyboru użytkownika.

Jeżeli chce się mieć czytnik w dobrej cenie, a niekoniecznie marzy o Kindle Paperwhite, jest to dobry produkt - prawdopodobnie. Coś więcej na jego temat będzie można powiedzieć, kiedy już trafi do naszych rąk.