All of Us Are Dead - koreański serial o zombie na zwiastunie. Gdzie obejrzeć?

Jeszcze w tym miesiącu na platformie Netflix pojawi się kolejny koreański serial. Tym razem o tematyce zombie.

Squid Game niewątpliwie był jednym z największych hitów Netflixa w 2021 roku. Późniejszy Hellbound co prawda nie dorównał pierwszemu z seriali oglądalnością i popularnością, jednak także nie przeszedł bez echa. Netflix idzie za ciosem i jeszcze w tym miesiącu na platformie pojawi się kolejna seria prosto z Korei. Mowa o All of Us Are Dead. Serial jest inspirowany komiksem Now at Our School, który był wydawany w latach 2009-2011. Serial opowie historię grupy licealistów, którzy zostali uwiezieniu w szkole. Wokół panuje epidemia zombie a nastolatkowie starają się ochronić przed inwazją żywych trupów. Poniżej możecie zobaczyć oficjalny zwiastun produkcji.

Trzeba przyznać, że zwiastun robi duże wrażenie. Zombie nie są tutaj do końca bezmyślnymi zlepkami mięsa, które ledwie poruszają nogami. To szybkie i bezlitosne bestie, które czekają tylko na najmniejszy błąd bohaterów.

Zobacz również:

All of Us Are Dead będzie dostępne na platformie Netflix od 28 stycznia tego roku.

Zobacz także: Dexter: New Blood. Gdzie obejrzeć wszystkie odcinki?