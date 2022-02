All of Us Are Dead sezon 2 na Netflix – data premiery, obsada. Wszystko co wiemy [15.02.2022]

Czy All of Us Are Dead otrzyma sezon 2? Sprawdź, co już wiemy o kontynuacji przebojowego serialu na Netflix.

All of Us Are Dead to kolejny przebój Netflixa rodem z Korei Południowej. Po znakomitym Squid Game i udanym Hellbound przyszła pora właśnie na All of Us Are Dead. Jedna z najnowszych serialowych propozycji platformy opowiada losy grupy uczniów koreańskiego liceum, w którym niespodziewanie wybucha epidemia zombie.

Gdy w szkole wybucha epidemia wirusa zombie, uczniowie muszą znaleźć drogę ucieczki, zanim zakażenie zmieni ich w potwory.

All of Us Are Dead to znakomite połączenie krwawego horroru, thrillera i dramatu. Losy i historie młodych bohaterów potrafią wstrząsnąć, zauroczyć, przerazić i wzruszyć. Nic zatem dziwnego, że widzowie pierwszego, 12 odcinkowego sezonu, zastanawiają się, kiedy zadebiutuje drugi sezon serialu. Sprawdźmy, co już wiemy na ten temat.

All of Us Are Dead – najważniejsze informacje:

Tytuł serialu - All of Us Are Dead

Twórcy - Lee Jae-kyoo, Chun Sung-il, Kim Nam-su

Liczba potwierdzonych sezonów – 1

Liczba odcinków – 12

Czas emisji – 2022

Gatunek – Horror, thriller, dramat

Kraj produkcji - Korea Południowa

Obsada - Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun, Lomon, Yoo In-soo, Lee You-mi, Kim Byong-chul, Lee Kyoo-hyung, Jeon Bae-soo

All of Us Are Dead sezon 2 – co już wiemy? Kiedy premiera?

All of Us Are Dead jest obecne na Netflix dopiero od tygodnia, a już zdążyło wskoczyć na pierwsze miejsce wśród najpopularniejszych seriali w ponad 50 krajach, w tym w Polsce. Już teraz możemy śmiało stwierdzić, że południowokoreański serial zapowiada się na jedną z najpopularniejszych propozycji platformy w tym roku. Kiedy zatem możemy spodziewać się premiery drugiego sezonu?

Niestety, obecnie Netflix nie potwierdził jeszcze 2 sezonu All of Us Are Dead. Zarówno twórcy, jak i przedstawiciele streamingowego giganta są, niezwykle wręcz, małomówni na temat kontynuacji serialu.

Czy All of Us Are Dead sezon 2 powstanie?

Jest oczywiście za wcześniej, aby o tym wyrokować. Faktem jest, że Netflix zamówił i potwierdził póki co tylko jeden sezon serialu. Warto przypomnieć, że podobnie było jednak w przypadku Squid Game, a jak już dobrze wiemy sezon 2 powstanie. Podobny los może czekać All of Us Are Dead, jest jednak kilka problemów.

Pierwszy z nich to materiał źródłowy. All of Us Are Dead powstało na bazie komiksu internetowego o tym samym tytule, problem w tym, że cała zawartość oryginalnego scenariusza został wykorzystana już w pierwszym sezonie. Oznacza to, że twórcy musieliby stworzyć historię drugiego sezonu całkowicie od podstaw. Nie jest to oczywiście rzecz niewykonalna, ale pytanie na ile zarówno twórcy, jak i Netflix będą chcieli ryzykować. Szczególnie, że – i tu przechodzimy do drugiego istotnego problemu, All of Us Are Dead nie jest tanim serialem. Choć dokładny danych nie znamy, to stworzenie dziesiątek zombie musiało być nie tylko kosztowne, ale i czasochłonne, szczególnie, że efekty zaskakują swoją jakością.

Nieumarli obejmują rządy w tym wciągającym horrorze opartym na popularnym komiksie internetowym pod tym samym tytułem.

Droższe produkcje Netflixa muszę z reguły mocniej potwierdzić swoją wartość i potencjał. All of Us Are Dead to jednak 12 godzinnych odcinków, śmiało możemy więc założyć, że serial utrzyma się jeszcze na listach przebojów platformy przez dłuższy czas. Miejmy nadzieję, że na tyle długi, iż skłoni decydentów Netflixa do przygotowania kontynuacji.

Aktualizacja - rosną szanse na drugi sezon All of Us Are Dead!

Nie minęły jeszcze dwa tygodnie od premiery All of Us Are Dead, a przebojowy serial już wskoczył na piąte miejsce wśród najchętniej oglądanych nieanglojęzycznych produkcji w historii Netflixa! Widzowie spędzili już ponad 361 milionów godzin na oglądaniu All of Us Are Dead, co sprawia, że rosną szanse na kontynuację serialu. Obecnie tylko "Dom z papieru" i "Squid Game" mogą pochwalić się lepszymi wynikami. Pierwsza dziesiątka najpopularniejszych seriali na platformie Netflix Prezentuje się następująco:

Squid Game

Dom z papieru 4

Dom z papieru 3

Dom z papieru 5

All of Us Are Dead

Café con armoa de mujer

Lupin sezon 1

Szkoła dla elity sezon 3

Kto zabił Sarę? sezon 1

Szkoła dla elity sezon 4

Co istotne, każdy z powyższych seriali (nie licząc All of Us Are Dead) już otrzymał albo przynajmniej ma potwierdzony więcej niż jeden sezon. Popularność południowokoreańskiego horroru może zatem przekonać władze Netflixa do zamówienia drugiego sezonu.

To na razie wszystko co wiemy na temat drugiego sezonu All of Us Are Dead. Możecie być jednak pewni, że gdy tylko pojawią się nowe informacje, to powyższy wpis zostanie zaktualizowany.

Aktualizacja - Reżyser All of Us Are Dead ma już w planach drugi sezon serialu

Lee Jae-kyoo - reżyser All of Us Are Dead, zdradził w wywiadzie dla The Korea Herald, że celowo tak zadbał o pewne wątki, żeby zostawić miejsce na ich rozwinięcie w kontynuacji.

Wiele miejsc, wydarzeń i scen zostało celowo tak stworzonych, aby rozwinąć historię w dodatkowym sezonie - Lee Jae-kyoo.

Twórca serialu nie ukrywa, że ma ogromną nadzieję, iż dane mu będzie zrealizować drugi sezon All of Us Are Dead, szczególnie, że ma on już konkretny plan na dalszy rozwój widowiska. O czym może opowiadać All of Us Are Dead? Lee Jae-kyoo sugeruje, że będziemy mogli spojrzeć na historię z nowej perspektywy - zombie.

Jeśli pierwszy sezon można uznać za przedstawiający przetrwanie ludzkości, to kolejny może opowiadać o przetrwaniu zombie. Mam nadzieję, że uda mi się zaprezentować widzom kolejny sezon All of Us Are Dead - Lee Jae-kyoo.

Niestety Netflix wciąż nie dał "zielonego światła" dla kontynuacji serialu. Trudno jednak wyobrazić sobie, że amerykański gigant dobrowolnie zrezygnowałby z potencjalnie pewnego hitu.

