Allegro Smart! Student i darmowe gigabajty od T-Mobile

W Allegro Smart! Student można uzyskać darmowe GB od T-Mobile. Co miesiąc użytkownicy będą otrzymywali darmowy pakiet 7 GB internetu. By skorzystać z promocji, należy posiadać abonament T-Mobile lub korzystać z usługi na kartę, MIX i Heyah na kartę.

Allegro Smart! Student to nowa oferta, w której pojawia się wiele ciekawych korzyści dla posiadaczy ważnej legitymacji studenckiego. Użytkownicy Allegro Smart! Student będą mogli skorzystać bezpłatnych dostaw i zwrotów, przez 6 miesięcy za darmo. Dodatkowo, po zakończonym okresie próbnym uzyskają dostęp do obniżonej ceny pakietu - 39 zł za rok, zamiast 49 zł. Studentom będą przysługiwać również zniżki, np. na przejazd hulajnogami Blinkee, na przejazdy autobusowe FlixBus czy na bilety do Multikina.

Na studentów czeka również darmowy pakiet 7 GB internetu co miesiąc od T-Mobile, do wykorzystania przez 30 dni. Aby go aktywować, należy:

wejść na stronę www.allegro.pl/smart,

zalogować się i wygenerować specjalny kod

wysłać go SMS-em na numer 80700.

Aktywacja prezentu nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od zlecenia i zostanie potwierdzona SMS-em zwrotnym.

Jak dołączyć do Allegro Smart! Student?

Zrób zdjęcie legitymacji lub podaj maila w domenie swojej uczelni Otwórz maila z potwierdzeniem i gotowe

