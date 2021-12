Allegro.pl - najlepsze promocje, oferty i wyprzedaże na święta [16.12.2021]

Najpopularniejszy serwis aukcyjny w Polsce przygotował dla nas listę najlepszych produktów na świąteczny prezent. Jakie promocje, oferty i wyprzedaże są warte uwagi?

Święta na Allegro.pl

Allegro zakończyło wszystkie wyprzedaże związane z Black Friday i Cyber Monday. Po kilku dniach przerwy sklep internetowy uruchomił promocję gwiazdkową - oprócz specjalnie dobranych produktów, idealnych na prezent, otrzymujemy również dostęp do kuponów rabatowych na wybrane oferty. Jakimi produktami z oferty sklepu internetowego warto zainteresować się z okazji zbliżających się świąt?

Kalendarz grudniowych okazji

Przez cały grudzień, codziennie zostaje wybrany nowy produkt, który staje się okazją dnia. Taką rzecz możemy zakupić po okazyjnej cenie, lecz należy się spieszyć - liczba dostępnych sztuk jest zawsze ograniczona.

AKTUALIZACJA 16.12.2021

W dzisiejszej ofercie znalazł się Domek dla lalek Kinderplay, który jest dostępna w promocyjnej cenie 599 zł 479,20 zł.

Przepiękny, duży domek dla lalek w całości w kolorze białym. To również piękna dekoracja pokoju dziewczynki w stylu skandynawskim.

Najważniejsze informacje:

Duży domek wysokość 118 cm

3 poziomowy

7 różnych pomieszczeń

Styl skandynawski - Biały połysk

Akcesoria w zestawie

Oświetlenie LED x 4 szt.

Wymiary domku:

Wysokość: 118 cm

Szerokość: 99 cm

Głębokość: 30 cm

Oferta dnia 16.12.2021

Cena: 479,20 zł; 599 zł

AKTUALIZACJA 15.12.2021

W dzisiejszej ofercie znalazła się Hulajnoga elektryczna Xiaomi Mi Pro 2 Black, która jest dostępna w promocyjnej kwocie 2 199 zł 1 999 zł.

Największą zaletą Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 jest rozszerzony do 45 km zasięg. Maksymalna prędkość pojazdu wynosi 25 km/h. Scooter Pro 2 bez problemu pokonuje wzniesienia o nachyleniu 20%, dzięki temu nadaje się idealnie do codziennych dojazdów do pracy. Wbudowany ekran LCD pozwala przeglądać i kontrolować szeroki zakres parametrów, co zapewnia wygodną i bezpieczną jazdę. Użytkownik może sprawdzić na wyświetlaczu prędkość w czasie rzeczywistym, wybrać tryb jazdy, połączyć się z Bluetooth, a także monitorować stan reflektorów jednym szybkim spojrzeniem.

Cena: 1 999 zł; 2 1999 zł

AKTUALIZACJA 13.12.2021

W dzisiejszej ofercie znalazł się Ekspres automatyczny Krups Essential EA8108, który jest dostępny w promocyjnej kwocie 1 399 zł 999 zł.

Idealne spersonalizowane espresso w zasięgu ręki! Doceń prawdziwy smak zbalansowanej, aromatycznej kawy i espresso dzięki kompaktowemu ekspresowi, który nie rezygnuje z wydajności. Jego łatwa w użyciu konstrukcja obejmuje 3 poziomy temperatury i 3 tekstury mielenia, co zapewnia doskonałą kontrolę i wyjątkowe rezultaty.

Oferta dnia 13.12.2021

Cena: 999 zł; 1 399 zł

PONIŻSZE OFERTY SĄ ARCHIWALNE I NIE SĄ JUŻ DOSTĘPNE

Black Week na Allegro.pl

Jak co roku, Allegro.pl nie przepuszcza okazji i oferuje specjalnie oferty dla swoich klientów. Właśnie rozpoczął się Black Week na Allegro.pl, a podczas tego wydarzenia możemy zakupić wiele przedmiotów po okazyjnych cenach. Oto najciekawsze oferty, jakie udało nam się znaleźć:

AKTUALIZACJA 29.11.2021

To ostatni dzień Black Week na Allegro.pl, a więc także ostatnie godziny na upolowanie najlepszych okazji. Już o godzinie 11:00 pojawi się specjalna oferta - do zakupu dostępny będzie nowy samochód Volkswagen Up!

Cena: 52 930 zł; 59 430 zł

Specyfikacja samochodu:

Silnik: 1.0 MPI 48kW / 65 KM

Wyposażenie: move up! 5-drzwiowy

Skrzynia biegów: manualna, 5-biegowa

Napęd: przedni

Felgi: Obręcze stalowe z pełnymi kołpakami

Lakier: Biały Pure Specjalny

Wnętrze: Ciemny Szary - Ceramique

Wyposażenie dodatkowe:

Pakiet Komfort

6 głośników

Kierownica multifunkcyjna, obszyta skórą

Pakiet Zimowy

Koło zapasowe, stalowe, dojazdowe 5Jx14

Podnośnik

AKTUALIZACJA 26.11.2021

Telewizor LED PHILIPS 58PUS7505

Cena: 1799 zł; 2199 zł

Automatyczny ekspres do kawy De'Longhi ECAM

Cena: 1099 zł; 1549 zł

Hulajnoga elektryczna SkyMe Pro 350 W

Cena: 799 zł; 1469,02 zł

Słuchawki Xiaomi Mi True 2 Basic Wireless

Cena: 74,99 zł; 109,90 zł

Apple MacBook Air M1 13

Cena: 5 349 zł; 5 799 zł

Smartfon realme C25Y 4 GB 128 GB Metal Grey

Cena: 649 zł; 799 zł

AKTUALIZACJA 24.11.2021

Odtwarzacz multimedialny Xiaomi Mi Box S

Cena: 199 zł; 299 zł

Kamera GoPro Hero8 Black 4K UHD

Cena: 1 249 zł; 1 549 zł

FIFA 22 PL PS4

Cena: 149 zł; 239 zł

Apple iPhone 12

Cena: 3 498,99 zł; 3 849 zł

Smartfon XIAOMI MI 11 LITE 6/64GB Czarny

Cena: 1 339 zł; 1 499 zł

AKTUALIZACJA 23.11.2021

Dysk SSD Goodram PX500 512GB M.2 PCIe NVMe

Cena: 149,99 zł; 229 zł

Zegarek Casio G-SHOCK GA-100-1A1ER

Cena: 285 zł; 339 zł

JBL Flip Essential przenośny głośnik Bluetooth

Cena: 299 zł; 369 zł

Dysk SSD ADATA 120 GB

Cena: 69,99 zł; 95 zł

Smartwatch Amazfit 2 Stratos

Cena: 199 zł; 545 zł

AKTUALIZACJA 22.11.2021

Apple MacBook Air M1 13,3

Cena: 5 349 zł; 5 479 zł

Zestaw Klawiatura i Mysz Logitech MK235

Cena: 139,99 zł; 159,99 zł

Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet 2710e

Cena: 224,99 zł; 249,99 zł

Xiaomi Redmi Note 10S

Cena: 909,46 zł; 1 024,73 zł

Xiaomi Redmi Power Bank 10000 mAh

Cena: 54,39 zł; 63,25 zł

Oral-B Braun Vitality D100

Cena: 59,99 zł; 84,99 zł

Odkurzacz automatyczny Roborock S5 Max

Cena: 1 399 zł; 1 699 zł

Apple iPhone 12 mini

Cena: 3 123,49 zł; zł

Cenowa Rozgrzewka przed Black Week

Allegro nie ma zamiaru pozostać w tyle i już na początku listopada oferuje promocje na wybrane artykuły w ramach akcji Cenowa Rozgrzewka przed Black Week. Codziennie, co 24 godziny, na dedykowanej stronie Allegro będą dostępne coraz to kolejne artykuły w zauważalnie niższych cenach.

Poniżej przedstawiamy produkty, które aktualnie biorą udział w promocji w ramach Cenowej Rozgrzewki przed Black Week. Każdego dnia aktualizujemy listę o nowe produkty, które zastępują te z dnia poprzedniego.

AKTUALIZACJA 19.11.2021

Xiaomi Mi Air Purifier PRO

Xiaomi Mi Air Purifier PRO

Cena: 689 zł; 789 zł

Laptop ACER Extensa 15

Laptop ACER Extensa 15

Cena: 1877 zł; 2099 zł

Telewizor LED Kiano Elegance 50

Telewizor LED Kiano Elegance 50

Cena: 1299 zł; 1499 zł

AKTUALIZACJA 12.11.2021

Blender ręczny Mozano Smart Chef Blender Premium

Blender ręczny Mozano Smart Chef Blender Premium

Wielofunkcyjny blender ręczny marki MOZANO sprosta każdemu kulinarnemu wyzwaniu. Duża moc i liczne dodatki sprawią, że przygotowanie potraw będzie szybkie i przyjemne.

Urządzenie oferuje 8 poziomów prędkości, tryb turbo i aż 8 metod blendowania. Dzięki długiej i smukłej końcówce blendującej możesz przygotowywać posiłki w praktycznie każdym pojemniku - od miseczki po garnek. Blender jest bardzo prosty w obsłudze i czyszczeniu. Wszystkie dołączone akcesoria można myć w zmywarce.

Cena: 97,99 zł; 149,99 zł

Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet Ink Advantage 3762

Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet Ink Advantage 3762

Zyskaj niezwykłą wydajność druku mimo niewielkich wymiarów urządzenia i poczuj niezależność zapewnianą przez bezprzewodowe drukowanie, skanowanie i kopiowanie niemal z każdego urządzenia przenośnego. Jak deklaruje producent, HP DeskJet Ink Advantage 3762 to najmniejsze urządzenie wielofunkcyjne na świecie, które zmieści się praktycznie wszędzie i ozdobi każdą przestrzeń.

Cena: 319 zł; 219 zł

Odkurzacz bezworkowy Kerch Master VC3200

Odkurzacz bezworkowy Kerch Master VC3200

Odkurzacz Kerch MASTER to idealne urządzenie do utrzymania czystości, przydatne w każdym domu. Jest to mocny, trwały i energooszczędny, bezworkowy odkurzacz z technologią Cyclone. Cechuje się niesamowitą skutecznością oraz wytrzymałością. Zastosowanie silnika nowej generacji gwarantuje skuteczniejsze zbieranie kurzu przy mniejszym zużyciu energii.

Cena: 199 zł; 309 zł

AKTUALIZACJA 16.11.2021

Ekspres ciśnieniowy Saeco Lirika Black

Ekspres ciśnieniowy Saeco Lirika Black

Cena: 999 zł; 1279 zł

Smartfon Xiaomi POCO F3 5G

Smartfon Xiaomi POCO F3 5G

Cena: 1399 zł; 1599 zł

Odkurzacz bezprzewodowy Dreame V9B

Odkurzacz bezprzewodowy Dreame V9B

Cena: 1399 zł; 1599 zł

AKTUALIZACJA 17.11.2021

Żelazko Bosch TDA 753022V

Żelazko Bosch TDA 753022V

Cena: 199 zł; 299 zł

Golarka męska Braun 3030

Golarka męska Braun 3030

Cena: 169 zł; 249 zł

AKTUALIZACJA 18.11.2021

Pralka Indesit MTWE 61051 W PL

Pralka Indesit MTWE 61051 W PL

Cena: 699 zł; 969 zł

Smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite

Smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite

Cena: 179 zł; 249 zł

Robot kuchenny Kerch Ferro

Robot kuchenny Kerch Ferro

Cena: 229 zł; 369 zł

