Pierwsza, a tym samym największa platforma w kategorii sprzedaży nieustannie się rozwija. Tym razem przygotowała dla nas kolejne udogodnienie, a mianowicie rozszerzenie możliwości darmowych zwrotów w zakresie Allegro One Kurier. Jak działa nowa funkcja? Sprawdzamy szczegóły.

Platforma Allegro

Jako Polacy mamy wiele powodów do dumy również w zakresie platform internetowych. Jedną z nich jest Allegro - serwis został utworzony w 1999 roku w Poznaniu, a ponad dwie dekady działalności diametralnie zmieniły funkcjonowanie sprzedaży w internecie. Nie będzie nadużyciem, gdy zaznaczymy, że firma rośnie wraz ze swego rodzaju ewolucją na rynku. Zyskała miano najbardziej zaufanej polskiej firmy, a jednocześnie jest największą platformą e-commerce w kraju. Zważając na rosnącą popularyzację, pojawiają się coraz to nowsze możliwości zwiększające przejrzystość, bezpieczeństwo oraz wygodę.

Allegro wprowadza darmowe zwroty? Sprawdź jak działa Allegro One Kurier

Bezproblemowe oddanie towaru znacząco zmniejsza ryzyko zakupowe - darmowe zwroty są więc czynnikiem, który często przekonuje nas do zakupów u danego dostawcy. Dotychczas, Allegro umożliwiało tę możliwość wyłącznie użytkownikom korzystającym z form dostaw takich jak Allegro One Box i punktu partnerskiego Allegro One Punkt. W dniu 13 lipca wprowadzono rozszerzenie, które pozwala na darmowy zwrot również użytkownikom wybierającym Allegro One Kurier. Akcja pozostanie z nami na stałe, a ponadto mogą z niej skorzystać również osoby bez aktywnej usługi SMART.

Jak dokonać darmowego zwrotu - Allegro One Kurier

Darmowe zwroty możesz nadawać w zielonym automacie paczkowym Allegro One Box, w punkcie Allegro One Punkt oraz placówkach Poczty Polskiej (poza agencjami pocztowymi).

Jak dokonać darmowego zwrotu - krok po kroku:

Przejdź do zakładki Moje zakupy i kliknij [szczegóły] przy zamówieniu.

i kliknij [szczegóły] przy zamówieniu. Kliknij [zwróć część lub całość zakupu] i wskaż, które produkty chcesz zwrócić.

[zwróć część lub całość zakupu] i wskaż, które produkty chcesz zwrócić. Wybierz z listy powód zwrotu.

zwrotu. Zaznacz opcję zwrotu: Allegro One – wybierz tę opcję, gdy przesyłka nie przekracza maksymalnych wymiarów lub wagi Poczty Polskiej.

Następnie w przypadku:

zwrotu Allegro One – wygeneruj kod zwrotu i napisz go na paczce. Przesyłkę zanieś do Allegro One Punkt lub Allegro One Box. Podaj pracownikowi kod zwrotu lub wpisz kod na ekranie automatu.

– wygeneruj kod zwrotu i napisz go na paczce. Przesyłkę zanieś do lub Podaj pracownikowi kod zwrotu lub wpisz kod na ekranie automatu. zwrotu Pocztą Polską – nadaj przesyłkę w dowolnej placówce Poczty Polskiej (z wyłączeniem agencji pocztowych).

Wszelkie szczegóły znajdziesz pod tym linkiem.

