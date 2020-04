AllegroSmart! - darmowe dostawy przez kolejny miesiąc

Bezpłatne dostawy z Allegro Smart! zostają przedłużone o kolejny miesiąc dla wszystkich użytkowników. To idealna okazja, aby wygodnie oraz bezpiecznie zrobić zakupy bez dodatkowych kosztów za dostawę.

W tym nietypowym i trudnym dla wszystkich czasie Allegro nie rezygnuje ze wsparcia swoich klientów. Wszyscy użytkownicy przez kolejny miesiąc (do 18 maja) mogą skorzystać z bezpłatnych dostaw z Allegro Smart! Promocyjna akcja ruszyła 17 marca i pierwotnie miała potrwać do 18 kwietnia, jednak z powodu obecnej sytuacji Allegro przedłuża swoją ofertę do 18 maja. Wciąż jesteśmy narażeni na zakażenie koronawirusem, dlatego powinniśmy stosować się do wszelkich zaleceń i zadbać o bezpieczeństwo - swoje oraz najbliższych. Zakupy przez internet to obecnie najbezpieczniejsza forma zaopatrywania się w potrzebne produkty. Z akcji darmowych dostaw z Allegro Smart! skorzystało już ponad milion osób. Jak powiedział prezes Allegro, François Nuyts:

Kupowanie przez Internet jest najprostszą i najwygodniejszą metodą robienia zakupów w obecnej sytuacji. Żeby zapewnić szeroki dostęp do produktów i bezpieczniejsze zakupy udostępniliśmy wszystkim Polakom darmowy miesięczny pakiet Allegro Smart!. Do tej pory w ramach tej akcji klienci zaoszczędzili ponad 86 milionów złotych na kosztach dostawy. Czujemy się społecznie odpowiedzialni, by wspierać Polaków w obecnej wyjątkowej sytuacji, dlatego przedłużamy naszą akcję o kolejny miesiąc. W ten sposób będziemy nadal wspierać tych, którzy ze względu na obecną sytuację przestrzegają zasad dystansu społecznego. Inicjatywa jest nadal finansowana przez Allegro.

Aktywacja pakietu

Z pakietu nielimitowanych dostaw Allegro Smart! można skorzystać do 18 maja i realizować darmowe dostawy do 18 czerwca. Promocję Allegro Smart! można aktywować przez specjalną stronę allegro.pl/smart/za-darmo lub po prostu w trakcie zakupów. Obecnym klientom usługa zostanie przedłużona automatycznie o kolejny miesiąc.

Dla przypomnienia: darmowe dostawy do paczkomatów oraz punktów odbioru, realizowane są przy zakupie za min. 40 zł od jednego sprzedawcy. Jeśli produkt ma być dostarczony drogą kurierską, zamówienie musi wynosić min. 100 zł od jednego sprzedawcy.

Nie wszystkie aukcje są objęte bezpłatnym pakietem. Przy cenie produktu musi znaleźć się odpowiednie oznaczenie – Smart! lub Smart! z kurierem – które umożliwia skorzystanie z darmowego programu. Limit adresów wysyłkowych obowiązujący w usłudze został zniesiony na czas trwania akcji, dzięki czemu można wysłać zakupy do różnych odbiorców, np. do rodziny lub znajomych. Po upływie bezpłatnego okresu miesięczna usługa wygaśnie dla nowych klientów automatycznie bez żadnych dodatkowych opłat.

O szczegółach oferty możecie przeczytać TUTAJ.