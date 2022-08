Alma – czy będzie sezon 2 hiszpańskiego serialu Netflixa?

Hiszpański serial grozy został ciepło przyjęty przez widzów Netflixa i trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę sukces Turbulencji. Alma jest bowiem nieco podobna do opowieści o pasażerach zaginionego lotu. Znów mamy tu wypadek, zjawiska paranormalne i grupę bohaterów, którzy starają się odkryć prawdę. Czy Netflix stworzy 2 sezon Almy?

Alma – najważniejsze informacje

Tytuł: Alma (The Girl in the Mirror)

Alma (The Girl in the Mirror) Twórcy: Sergio G. Sánchez

Sergio G. Sánchez Gatunek: horror, sci-fi

horror, sci-fi Liczba dostępnych sezonów: 1

1 Liczba odcinków: 9

9 Czas emisji: 2022

2022 Kraj produkcji: Hiszpania

Sezon 1

Alma wraz z 18 innymi uczniami ze swojej szkoły wybiera się na wycieczkę. W trakcie podróży autobus wjeżdża w gęstą mgłę, a kierowca traci panowanie nad pojazdem. Gdy Alma odzyskuje świadomość, okazuje się, że przebywa w szpitalu. Szkolna wycieczka zakończyła się tragicznie – zginęli wszyscy oprócz dziewczyny. Jednak Alma również nie uchodzi bez szwanku, cierpi bowiem na amnezję. To nie wszystkie jej problemy – w miarę upływu czasu zaczyna bowiem doświadczać wizji i dziwnych zjawisk, przez które dochodzi do wniosku, że wypadek autobusu nie był przypadkiem.

W serialu występuje m.in.

Mireia Oriol – Alm

– Alm Álex Villazán – Tom

– Tom Pol Monen – Bruno

– Bruno Javier Morgade – Roque

Pierwszy sezon Almy na platformie Netflix zadebiutował 19 sierpnia 2022 roku.

Sezon 2

Pierwszy sezon hiszpańskiego serialu nie zakończył się w jednoznaczny sposób. Do rozwiązania pozostało wciąż wiele zagadek, a widzowie otrzymali więcej pytań niż odpowiedzi. Wydaje się więc, że twórcy planują stworzenie kontynuacji Almy – pytanie, czy to się rzeczywiście stanie. Serial na razie cieszy się popularnością, nie ma więc powodu, by zakładać, że zostanie skasowany. Jest jednak zdecydowanie za wcześnie, by wyrokować o jego przyszłości – w końcu od premiery upłynął zaledwie tydzień.

Będziemy na bieżąco sprawdzać wszystkie informacje na temat drugiego sezonu Almy.

