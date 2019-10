Alphabet Inc. zarabia coraz więcej - oto raport za ubiegły kwartał

Alphabet Inc., czyli spółka-matka Google, pokazała raport finansowy za trzeci kwartał 2019 roku. Pokazane tam kwoty robią naprawdę duże wrażenie.

Alphabet Inc. to konglomerat i holding powołany przez Google. Za poprzedni kwartał zaliczył wzrost dochodu o 20%, a pod koniec tego okresu wyniósł on 40,5 miliarda dolarów. Przez te wszystkie lata jedno się nie zmienia - główne źródło przychodów to wpływy z reklam online - przyniosły one 33,92 miliardów dochodu. Inne produkty - jak sprzęt czy usługi chmurowe - to "zaledwie" 6,43 mld dolarów. Dochód operacyjny wzrósł o 23% i osiągnął 9,1 mld. Oczywiście Google jest z tych faktów bardzo zadowolone, zauważając jednocześnie, że w przychodach widać coraz większy udział wyszukiwania mobilnego oraz zysków z YouTube.

Inne projekty giganta spisują się - w porównaniu z ogromnymi kwotami głównej działalności - znacznie gorzej. Przychody z Waymo, Verily i Google Fiber wyniosły łącznie "tylko" 155 milionów dolarów. Google planuje przeznaczać pozyskane środki na rozwój komputerów kwantowych, machine learning, a także rozwiązań chmurowych dla biznesu. Warto też zauważyć, że Alphabet Inc. rok temu zatrudniało na całym świecie 94372 osoby, a obecnie pracuje ich dla giganta dokładnie 114096. Cały raport finansowy można znaleźć na tej stronie.