Alternatywy dla Tindera - gdzie znaleźć miłość?

Z serwisów randkowych korzysta ponad 3 miliony Polaków. Pozwalają one na flirt w każdym miejscu i o każdej porze oraz umożliwiają wstępne poznanie interesującej nas osoby, jeszcze zanim się z nią umówimy.

Jedną z najpopularniejszych aplikacji z pewnością jest Tinder, który ostatnimi czasy ma równie dużo przeciwników, co zwolenników. Wśród jego wad wymienia się brak weryfikacji zdjęć użytkowników, przymus przewijania wszystkich maczy po kolei, brak możliwości powrotu do konta odrzuconego kandydata oraz w przypadku starszych użytkowników, wyższe ceny mikrotransakcji. Część osób narzeka również na ilość użytkowników nastawionych wyłącznie na seks.

Co w przypadku kiedy szukamy drugiej połówki? Podpowiadamy z jakich alternatyw można skorzystać.

Badoo

Badoo jest tak samo popularne jak Tinder. Ilość użytkowników korzystających z tego portalu to ponad 500 mln osób! Aplikacja wyszukuje osoby w naszej okolicy oraz posiada grę chybił-trafił przedstawiająca zdjęcia osób pasujących do Twoich kryteriów wyszukiwania. Jest również funkcja rozmów video, co pomaga nam zweryfikować czy dana osoba podaje się za tego, kim jest. Korzystanie z aplikacji jest darmowe, choć można też wykupić dodatkowe funkcje zwiększające naszą widoczność.

Sympatia

Sympatia jest chyba najstarszym portalem randkowym, ale wciąż bardzo aktywnym. Jest dobrym wyborem dla osób z dokładnie sprecyzowanymi wymaganiami wobec potencjalnej miłości. Aplikacja zwraca uwagę na parametry użytkowników oraz ich lokalizację. Można na niej czatować w parach, ale i w grupach, jeśli jesteśmy nieśmiali. Co prawda do korzystania z Sympatii potrzebne jest zakupienie abonamentu, ale daje nam on wiele możliwości.

ZaadoptujFaceta

ZaadoptujFaceta to miejsce, w którym rządzą panie, ale za to panowie płacą niższy abonament. Choć mężczyźni mogą wysyłać jedynie zauroczenie, zaoszczędza to ich czas, ponieważ odzywają się do nich tylko szczerze zainteresowane kobiety. W wybraniu satysfakcjonującego partnera pomaga im zdjęcie i jak najciekawszy opis. To zdecydowanie nowoczesne podejście do randkowania.

eDarling

eDarling to znany i lubiany portal, zwłaszcza przez kobiety. Podczas rejestracji wypełnia się szczegółowy formularz przygotowany przez zespół psychologów. Dzięki temu użytkownicy lepiej dopasowują się względem swoich preferencji i oczekiwań. Portal pilnuje, aby wszystkie osoby były aktywne i szczyci się tym, że co 5 minut ktoś łączy się w parę.

iDates

iDates jest holenderskim portalem z szybkim procesem rejestracji. Nie wypełniamy w nim żadnych formularzy, choć aplikacja i tak potrafi wyświetlać propozycje według preferencji. Serwis jest bezpłatny, a większość opcji dostępna od razu. Możemy jednak kupić wirtualny prezent interesującej nas osobie.

Fotka

Fotka znana jest już od dawna i umożliwia nie tylko randkowanie, ale i poznawanie znajomych poprzez zabawę. Umożliwia nagrywanie transmisji na żywo i ma sporą bazę użytkowników. Tu także wstawiamy nasze zdjęcia oraz opis, a aplikacja wyszukuje osoby w pobliżu.

Facebook Dating

Dating to nowa opcja Facebooka. Jeśli masz na nim konto, nie musisz rejestrować się od początku, aby korzystać z wirtualnych randek. Aplikacja jest bezpłatna, prosta w użyciu i wbrew pozorom, nie zobaczysz tam swoich znajomych (chyba, że tego chcesz). FacebookDating nie posiada opcji zmiany danych osobowych, w tym wieku czy imienia, więc warto zwrócić uwagę za kogo podajemy się na FB.

