Always On Display sprawia, że twój smartfon Galaxy szybko się rozładowuje? Sprawdź, jak to zmienić

Funkcja Always on Display jest niezwykle użyteczna, ale jej włączenie może zabierać spory procent baterii smartfona. Istnieje jednak pośredni sposób na korzystanie z tej opcji, przy jednoczesnym zadbaniu o poziom naładowania twojego urządzenia.

Źródło: PCWorld / Artur Tomala

Always On Display na smartfonach Galaxy

Always on Display (AOD) jest funkcją, która trafiła na telefony Samsunga dawno temu. Niedawno została ona również dodana do urządzeń opartych na systemie iOS, ale pytanie na temat tego, który producent zaimplementował ją lepiej to spór na inny moment. Popularna opcja pozwala wyświetlać najważniejsze informacje, takie jak godzina czy powiadomienia, na wygaszonym ekranie smartfona. Z jednej strony pozwala więc ona bardzo szybko sprawdzać co dzieje się na naszym telefonie (szczególnie jeśli urządzenie nie posiada diody powiadomień), a z drugiej dość mocno obciąża baterię.

Istnieje jednak sposób na pośrednie wykorzystanie AOD, który pozwoli śledzić stan powiadomień, a jednocześnie nie będzie pobierał tak dużej ilości energii. Opcja będzie świetnym rozwiązaniem dla smartfonów Galaxy, które nie posiadają diody powiadomień.

Jak zaoszczędzić baterię przy włączonym Always On Display?

Proponowana przez nas modyfikacja polega na zmianie ustawień Always On Display, tak by funkcja włączała się jedynie podczas otrzymywania nowych powiadomień. Dzięki temu będziesz w stanie śledzić wszystkie istotne notyfikacje, a jednocześnie oszczędzisz sporo procent baterii. W celu wprowadzenia tej zmiany na smartfonie Galaxy należy wejść w Ustawienia, otworzyć zakładkę Ekran blokady, a następnie przejść do opcji Always On Display.

Źródło: PCWorld Źródło: PCWorld

Kiedy to zrobimy wystarczy włączyć funkcję, a później wybrać ostatnią z opcji uruchamiania AOD, oznaczoną jako Pokazuj przy nowych powiadomieniach.

Źródło: PCWorld Źródło: PCWorld

To wszystko. Teraz AOD wyświetli się jedynie podczas pojawiania się nowych alertów, co pozwoli na śledzenie powiadomień przy znacznie mniejszym obciążeniu dla baterii.