Amazfit Ares - zaprezentowano smartwatch dla najbardziej aktywnych osób

Marka Amazfit wzbogaciła się właśnie o kolejnego przedstawiciela - Amazfit Ares, smartwatch, który z całą pewnością namiesza na rynku.

Firma Huami, do której należy marka Amazfit, właśnie zaprezentowała najnowszy dodatek do swojego portfolio, a jest nim wyjątkowy smartwatch - Amazfit Ares. Co w nim takiego szczególnego? Otóż producent zdecydował się porzucić wszelkie zbędne "ficzery" i stworzył urządzenie, dedykowane najbardziej aktywnym użytkownikom.

Amazifit Ares - specyfikacja

Co to oznacza w praktyce? Amazfit Ares oferuje ponad 70 trybów sportowych, wśród nich znajdziemy m.in. standardowe bieganie, pływanie czy kolarstwo, ale również te rzadziej spotykane: jak trening siłowy, balet, kręgle, squash, boks czy taekwondo. Zegarek bez problemu będzie mierzyć nasze tętno, liczbę pokonanych kroków, jakość snu czy wydolność tlenową (Vo2Max). Na pokładzie urządzenia nie zabrakło również miejsca dla wbudowanego modułu GPS/GLONASS.

Amazift Ares może się pochwalić również niezwykle wytrzymałą konstrukcją, nie jest to smartwatch, na którego musimy bez przerwy uważać. Wzmocniona konstrukcja typu rugged, jest nie tylko wodoodporna (do 5ATM), ale również zgodna z wojskowym standardem MIL-STD-810G, co m.in. oznacza, że smartwatch wytrzyma w skrajnych temperaturach (od -40 ℃ do 70 ℃). Oczywiście tego typu rozwiązania wpłynęły na wygląd urządzenia, masywna kwadratowa koperta z 1,28-calowym wyświetlaczem (206 x 640 pikseli) nie każdemu przypadnie do gustu.

To jednak nie wszystko, Amazift Ares na jednym ładowaniu jest w stanie wytrzymać do 13 dni normalnego użytkowania.

Amazfit Ares - cena

Cena smartwatcha to kolejne miłe zaskoczenie. Producent wycenił go w Chinach na 499 juanów, co, przy obecnym kursie, daje nam około 290 złotych. Amazfit Ares trafi do sprzedaży w rodzimym kraju producenta już 1 czerwca. Miejmy nadzieję, że wkrótce poznamy również europejska datę premiery tego ciekawego zegarka.

źródło: gadgetsandwearables.com