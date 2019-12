Amazfit Bip S - Nadchodzi następca jednego z najciekawszych budżetowych smartwatchy

Amazfit Bip - jeden z najpopularniejszych budżetowych smartwatchy na rynku, już niebawem doczeka się pełnoprawnego następcy z większą baterią i licznymi usprawnieniami.

Firma Huami, do której należy linia produktów Amazfit, szykuje się do prawdziwej ofensywy. Wiemy już, że podczas najbliższych targów CES 2020 w Las Vegas (7 - 10 stycznia), chiński producent zaprezentuje trzy nowe produkty typu wearable. Spekuluje się o smart butach, niezwykłej opasce Amazfit X oraz bezprzewodowych słuchawkach. Jak się okazuje, do tego grona dołączy również nowa generacje niezwykle popularnego smartwatcha Amazfit Bip.

Dla przypomnienia, Amazfit Bip zadebiutował w 2018 roku i z miejsca podbił listy sprzedaży. Zawdzięczał do m.in. bogatym funkcjom i solidnym podzespołom oraz atrakcyjnej cenie. W dniu premiery, użytkownicy za niecałe 300 złotych otrzymywali smartwatch z kolorowym wyświetlaczem e-INK o przekątnej 1,28 cala i rozdzielczości 176 x 176 pikseli, który dodatkowo pokryty został szkłem Gorilla Glass 3. Wśród dostępnych funkcji nie zabrakło: pulsometra, akcelerometra, krokomierza, barometru, kompasu oraz, przede wszystkim, wbudowanego modułu GPS, co w tym przedziale cenowym jest dość niezwykłe.

Jak ujawnili przedstawiciele firmy Huami, następca powyższego modelu - Amazfit Bip S, zostanie zaprezentowany podczas targów CES 2020. Jednak już teraz wiemy, że możemy się spodziewać po nim podobnego do pierwowzoru designu oraz większej i wytrzymalszej baterii (Amazfit Bip potrafił wytrzymać bez ładowania nawet 30 dni). Prawdopodobne są również - lepszy pulsometr oraz większa liczba aktywności, które można monitorować (pod tym względem Bip zawodzi, bowiem pozwala na śledzenie tylko w czterech dyscyplinach).

Pełnej prezentacji urządzenia możemy spodziewać się już 7 stycznia, bowiem to właśnie wtedy odbędzie się konferencja Huami na targach w Las Vegas.

źródło: gadgetsandwearables.com