Amazfit X - wyjątkowy smartwatch z zakrzywionym ekranem może potrzebować naszej pomocy

Firma Huami - właściciel marki Amazfit, przygotowuje się do rozpoczęcia zbiórki w serwisie crowdfundingowym - Indiegogo, na rzecz niezwykłego smartwatcha - Amazfit X.

W zeszłym roku Huami ujawniło koncepcyjny zegarek Amazfit X z zakrzywionym ekranem. Po zaledwie kilku miesiącach od pierwszej prezentacji dowiedzieliśmy się, że chiński producent ma zamiar wprowadzić smartwatch do ogólnej sprzedaży. Liczyliśmy na to, że więcej konkretów na temat premiery zegarka poznamy podczas targów CES 2020. Niestety, choć Huami pokazało w Las Vegas wiele nowych, ciekawych produktów - w tym smart zegarki Amazfit Bip S oraz Amazfit T-Rex, to nie ujawniło nawet skrawka informacji na temat Amazfit X. Możliwe, że już niebawem się to zmieni, bowiem chińska firma szykuje się do rozpoczęcia kampanii crowdfundingowej w serwisie Indiegogo.

Raczej wątpliwe jest, aby Huami potrzebowało dodatkowych środków na realizację projektu, zatem skąd ta decyzja? Najprawdopodobniej chodzi o uzyskanie dodatkowego rozgłosu i reklamy dla niecodziennego sprzętu. Warto nadmienić, że wśród chińskich producentów jest to dość częsty proceder.

Amazfit X zapowiada się naprawdę intrygująco, już sam design zegarka sprawia, że wyróżnia się on na tle konkurencji. Swoją wyjątkowość zawdzięcza on m.in. zakrzywionemu ekranowi o przekątnej 2.07-cala i rozdzielczości HD (326 ppi). Producent chwali się również wysokim, 100% nasyceniem kolorów NTSC oraz jasnością do 430 nitów. Już na "papierze" widać, że specyfikacja ta powinna zapewnić użytkownikom wysoką czytelność ekranu, bez względu na warunki pogodowe. Zdaniem Huami, Amazfit X zapewnia 244% lepszą widoczność w porównaniu do innych urządzeń tego typu.

Smartwatch choć prezentuje się nad wyraz nowocześnie i elegancko, to ma znakomicie sprawdzić się również podczas ćwiczeń, a to za spraw m.in. precyzyjnych sensorów (w tym pulsometru czy pedomierza). Użytkownicy zegarka będą mogli liczyć także na dostęp do szczegółowych pomiarów najpopularniejszych aktywności, w tym pływania. Konstrukcja Amazfit X jest bowiem zgodna z normą 5 ATM. Całość zasilać będzie bateria o pojemności 220 mAh, która powinna wystarczyć na nawet tydzień pracy urządzenia.

Niestety wciąż nie znamy choćby przybliżonej ceny zegarka. Możliwe, że więcej informacji otrzymamy wraz z oficjalnym startem zbiórki.

