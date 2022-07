Amazon Prime Day 2022 - najlepsze przeceny na smartfony i akcesoria [11.07.2022]

W tym roku na polskiej platformie Amazon po raz pierwszy będziemy mogli dać się ponieść promocjom podczas Prime Day 2022. Jednak już na kilka dni przed wydarzeniem znajdziemy na witrynie ciekawe okazje - przyglądamy się najlepszym z nich.

Spis treści

Amazon Prime Day to święto zakupów na największej platformie zakupowej na świecie. Od wielu lat dostęp do tych okazji mają wszyscy subskrybenci Amazon Prime w USA, jednak w tym roku po raz pierwszy będziemy mogli skorzystać z tych przecen również w Polsce.

Najlepsze przeceny roku pojawią się w serwisie 12 i 13 lipca 2022 roku, jednak już teraz znajdziemy tam kilka ciekawych rabatów, które mają dać nam mały przedsmak tego, co nadejdzie już za kilka dni. Warto zwrócić uwagę szczególnie na smartfony i akcesoria do nich - w tej kategorii często znajdziemy rzeczy, które od dawna mamy zamiar kupić, ale czekamy na dobry moment - może teraz jest ten czas!

Zobacz również:

T'nB CARHOLDWH2 uniwersalny uchwyt do smartfona

Idealny uchwyt dla każdego mniejszego smartfona. Dzięki przyssawce można zamontować go zarówno na szybie, jak i na desce rozdzielczej. Sprężynowy uchwyt zapewni, że smartfon zostanie na swoim miejscu nawet na najbardziej wyboistych drogach.

Cena: 64,46 zł 47,33 zł. Sprawdź.

STAEDTLER Noris digital mini 180M Rysik EMR 2w1

Świetny, uniwersalny rysik. Dzięki niemu będziemy mogli używać zarówno ekranów dotykowych obsługujących standard EMR (na przykład tablet reMarkable), jak i zykłych ekranów pojemnościowych - urządzenie wyposażone jest w dwie końcówki. Do tego ergonomiczny kształt i zapasowe końcówki sprawią, że zawsze będziemy gotowi do dalszego pisania.

Cena: 154,47 zł 140,36 zł. Sprawdź.

Nokia 3310 - Dual SIM niebieski

Nowe wydanie klasycznego telefonu - to właśnie Nokia 3310. Czy potrzebujemy zapasowego telefonu, który długo działa na baterii, czy też chcemy trochę odciąć się od technologii i przerzucić na tzw. dumbphone - to idealna propozycja!

Cena: 332,85 zł 274,87 zł. Sprawdź

ARCCRA Ładowarka USB C

Ostatnimi czasy nowym niezbyt przyjaznym dla użytkowników trendem jest rezygnowanie przez producentów z dołączania ładowarki do nowych telefonów. Ze względu na to jesteśmy zdani na kupno takiej samodzielnie. Ta ładowarka to świetny wybór dla każdego posiadacza iPhone'a - szybko naładuje każde urządzenie od Apple z mocą do 20 W.

Cena: 49,99 zł 42,49 zł. Sprawdź

ADDTOP Przenośna ładowarka 26800 mAh

Nigdy nie wiadomo, kiedy możemy potrzebować doładowania swojego telefonu. Gdy jesteśmy z daleka od gniazdka - czy to w podróży, czy na przykład na kempingu. Idealnym rozwiązaniem jest wtedy spory powerbank - urządzenie jest przenośne, ale zapewni nam kilka dodatkowych dni z daleka od gniazdka. Ten model od ADDTOP ma aż 26800 mAh - to nawet 5-8 naładować telefonu!

Cena: 196,99 zł 167,44 zł. Sprawdź

OtterBox Symmetry+ Przezroczyste Etui na iPhone 13

OtterBox to bardzo znane i lubiane etui do urządzeń Apple. Zapewniają one zwiększone bezpieczeństwo w razie upadków, a także chronią przed zarysowaniami lub innymi nieszczęśliwymi wypadkami. W wariancie dla iPhone'a 13 wzmacniają nawet przyciąganie oferowane przez MagSafe - możemy być pewni, że zainstalowane magnesy utrzymają każde akcesorium!