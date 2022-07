Amazon Prime Day 2022 - najlepsze przeceny na smartfony i akcesoria [12.07.2022]

W tym roku na polskiej platformie Amazon po raz pierwszy będziemy mogli dać się ponieść promocjom podczas Prime Day 2022. Jednak już na kilka dni przed wydarzeniem znajdziemy na witrynie ciekawe okazje - przyglądamy się najlepszym z nich.

Amazon Prime Day to święto zakupów na największej platformie zakupowej na świecie. Od wielu lat dostęp do tych okazji mają wszyscy subskrybenci Amazon Prime w USA, jednak w tym roku po raz pierwszy będziemy mogli skorzystać z tych przecen również w Polsce.

Dzi i jutro - 12 i 13 lipca - na stronie Amazon.pl znajdziemy najlepsze przeceny! W tych dniach użytkownicy Amazon Prime będą mieli dostępn zarówno do zwykłych ofert, jak i ofert błyskawicznych - promocji, które pojawiają się o danej godzinie i gdzie tylko kilka urządzeń jest przecenionych. Sprawdzamy jakie najlepsze rabaty na smartfony i akcesoria możemy dostać na stronie internetowego giganta!

Xiaomi Redmi 9C

Świetny telefon na start - czy to dla dziecka, czy osoby starszej po raz pierwszej mającej do czynienia ze smartfonem. Spory ekran sprawi, że wszystko, co niezbędne, będzie łatwe do zobaczenia, a dla wytrzymałej, plastikowej obudowy nie straszne będzie spotkanie z podłogą.

Wyświetlacz DotDrop HD+ 6,53"

DotDrop HD+ 6,53" Bateria o dużej pojemności 5000mAh (typ)

o dużej pojemności 5000mAh (typ) Podwójny aparat tylny z SI

tylny z SI Procesor MediaTek Helio G35

MediaTek Helio G35 Czytnik linii papilarnych

Cena: 549 zł 438 zł. Sprawdź

Oneplus 9 Pro 5G

Telefon z najwyższej półki, który sprosta oczekiwaniom każdego, najbardziej nawet wymagającego użytkownika. Świetne aparaty, 12/256 GB pamięci i niezwykle szybkie ładowanie 65 W to idealny zestaw. Do tego mamy piękny ekran AMOLED 120 Hz o wielkości 6,73", na którym każde wyświetlone zdjęcie czy film będzie super przeżyciem.

Cena: 4699 zł 2929,99 zł. Sprawdź

Nokia G50 4/128 GB

Nokia powraca ze smartfonem na każdą kieszeń. Za niewielkie pieniaze dostaniemy dobrą specyfikację, "czysty" Android i klasyczną markę - czego chcieć więcej?

Uchwyć piękno we wszystkim. Potrójny aparat 48 MP ze wsparciem sztucznej inteligencji rejestruje drobne szczegóły i robi zapierające dech w piersiach zdjęcia.

ze wsparciem sztucznej inteligencji rejestruje drobne szczegóły i robi zapierające dech w piersiach zdjęcia. Dzięki stabilizacji wideo selfie utrzymasz się stabilnie w kadrze, nawet jeśli Twoja ręka tego nie robi. Dodatkowo tryb Super Night Selfie sprawi, że Twoje selfie będą wyglądać równie dobrze w każdym świetle.

sprawi, że Twoje selfie będą wyglądać równie dobrze w każdym świetle. Telefon z najnowszym systemem Android 11 na pokładzie, gotowy na to, co będzie dalej — obejmuje trzy lata comiesięcznych aktualizacji zabezpieczeń i dwa lata aktualizacji systemu operacyjnego.

na pokładzie, gotowy na to, co będzie dalej — obejmuje trzy lata comiesięcznych aktualizacji zabezpieczeń i dwa lata aktualizacji systemu operacyjnego. Przyszłościowy smartfon. Stworzony by być znakomitym codziennym towarzyszem, dzięki łączności 5G i platformie mobilnej Qualcomm Snapdragon 480 5G zaprojektowanej z myślą o optymalizacji technologii przyszłości

Cena: 999 zł 819 zł. Sprawdź

Anker PowerWave+ ładowarka ze stacją dokującą

Anker PowerWave+ to idealne rozwiązanie dla każdego posiadacza urządzeń Apple. Dzięki poręcznej ładowarce możemy jednocześnie naładować swój iPhone oraz Apple Watch - a wszystko to bez zbędnych kabli. Dzięki ładowaniu Qi 7,5 W nasz telefon każdego rana będzie gotowy na kolejny intesnywny dzień.

Cena: 189 zł 129 zł. Sprawdź

Grefay Uchwyt rowerowy na telefon

Uchwyt rowerowy na telefon to prawdziwa gratka dla każdego zapalonego rowerzysty. Przystanki na sprawdzenie trasy mogą odejść do lamusa - teraz użyjemy naszego telefonu jako nawigacji w o wiele wygodniejszy sposób, mając go przymocowanego do naszej kieronicy. To idealne rowiązanie na długie przejażdżki w nieznane.

Cena: 73,99 zł 47,19 zł. Sprawdź

T'nB CARHOLDWH2 uniwersalny uchwyt do smartfona

Idealny uchwyt dla każdego mniejszego smartfona. Dzięki przyssawce można zamontować go zarówno na szybie, jak i na desce rozdzielczej. Sprężynowy uchwyt zapewni, że smartfon zostanie na swoim miejscu nawet na najbardziej wyboistych drogach.

Cena: 64,46 zł 47,33 zł. Sprawdź.

STAEDTLER Noris digital mini 180M Rysik EMR 2w1

Świetny, uniwersalny rysik. Dzięki niemu będziemy mogli używać zarówno ekranów dotykowych obsługujących standard EMR (na przykład tablet reMarkable), jak i zykłych ekranów pojemnościowych - urządzenie wyposażone jest w dwie końcówki. Do tego ergonomiczny kształt i zapasowe końcówki sprawią, że zawsze będziemy gotowi do dalszego pisania.

Cena: 154,47 zł 140,36 zł. Sprawdź.

Nokia 3310 - Dual SIM niebieski

Nowe wydanie klasycznego telefonu - to właśnie Nokia 3310. Czy potrzebujemy zapasowego telefonu, który długo działa na baterii, czy też chcemy trochę odciąć się od technologii i przerzucić na tzw. dumbphone - to idealna propozycja!

Cena: 332,85 zł 274,87 zł. Sprawdź

ARCCRA Ładowarka USB C

Ostatnimi czasy nowym niezbyt przyjaznym dla użytkowników trendem jest rezygnowanie przez producentów z dołączania ładowarki do nowych telefonów. Ze względu na to jesteśmy zdani na kupno takiej samodzielnie. Ta ładowarka to świetny wybór dla każdego posiadacza iPhone'a - szybko naładuje każde urządzenie od Apple z mocą do 20 W.

Cena: 49,99 zł 42,49 zł. Sprawdź

ADDTOP Przenośna ładowarka 26800 mAh

Nigdy nie wiadomo, kiedy możemy potrzebować doładowania swojego telefonu. Gdy jesteśmy z daleka od gniazdka - czy to w podróży, czy na przykład na kempingu. Idealnym rozwiązaniem jest wtedy spory powerbank - urządzenie jest przenośne, ale zapewni nam kilka dodatkowych dni z daleka od gniazdka. Ten model od ADDTOP ma aż 26800 mAh - to nawet 5-8 naładować telefonu!

Cena: 196,99 zł 167,44 zł. Sprawdź

OtterBox Symmetry+ Przezroczyste Etui na iPhone 13

OtterBox to bardzo znane i lubiane etui do urządzeń Apple. Zapewniają one zwiększone bezpieczeństwo w razie upadków, a także chronią przed zarysowaniami lub innymi nieszczęśliwymi wypadkami. W wariancie dla iPhone'a 13 wzmacniają nawet przyciąganie oferowane przez MagSafe - możemy być pewni, że zainstalowane magnesy utrzymają każde akcesorium!