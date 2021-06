Amazon Prime Day już w tym miesiącu!

Wielkie promocje na Amazonie, które odbywają się raz do roku, wcześniej niż zwykle! Przygotuj portfel.

Portal aukcyjny Amazon ma swoją polską wersję dopiero od niedawna. Mimo tego od razu cieszył się popularnością i z pewnością wiele osób skorzysta z nadchodzących promocji na serwisie. Amazon Prime Day co roku odbywał się w lipcu ze względu na rocznicę założenia firmy, jednak pandemia zmieniła niejedne plany. Firma stwierdziła, że Prime Day 2021 odbędzie się w czerwcu, a portal Bloomberg podał już dokładną datę. Wszystko wskazuje na to, że w 2021 roku obniżka asortymentu odbędzie się od 21 do 22 czerwca! Wraz z Black Friday i Cyber Monday w listopadzie, Prime Day jest jednym z najbardziej dochodowych dni w Amazonie. W zeszłym roku użytkownicy oszczędzili ponad półtora miliarda dolarów!

Źródło: cnet.com