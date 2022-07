Amazon Prime Day: komputery, oprogramowanie, akcesoria

Amazon Prime Day tuż-tuż, ale już można korzystać z atrakcyjnych promocji. W tym artykule gromadzimy warte uwagi oferty z kategorii "Komputery i akcesoria"

Jeśli nie wiesz jeszcze, czym jest Amazon Prime Day, wyjaśniamy to w tym artykule - zajrzyj tam, aby dowiedzieć, jakie korzyści i atrakcje czekają na Ciebie z okazji tej globalnej akcji najpopularniejszej platformy handlowej na świecie. Zakupowe szaleństw na dobre wybuchnie w dniach 12 i 13 lipca, jednak już teraz można skorzystać ze świetnych okazji. I to właśnie tutaj gromadzimy najciekawsze - zaoszczędzisz dzięki nim sporo pieniędzy!

Okazje na Amazonie - 07.07.2022

SanDisk Extreme 1 TB Portable SSDSanDisk Extreme 1 TB Portable SSD

Fot. Amazon

Dysk przenośny SSD o imponującej pojemności 1 TB. Doskonały do przenoszenia większych ilości danych, a prędkość odczytu wynosząca 550 megabajtów na sekundę sprawia, że transfer jest bardzo szybki. Dysk posłuży zarówno osobie prywatnej, jak i będzie doskonałym rozwiązaniem do zastosowań biznesowych.

Cena w promocji: 579 zł, normalna: 884,15 zł. Kupisz tutaj.

NOX COOLBAY MX2

Fot.: Amazon

NOX COOLBAY MX2 to wieża micro ATX Mini Tower. Znajduje się w niej wbudowany czytnik kart oraz port USB 3.0. W zestawie otrzymujesz wentylator 120 mm, a dopływ świeżego powietrza do wnętrza ułatwia m.in. płyta przednia z plecionki metalowej. Wewnątrz zmieści się do czterech dysków twardych.

Cena w promocji: 90,33 zł, normalna: 123,90 zł. Kupisz tutaj.

Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850

Fot.: Amazon

Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 to wygodna, ergonomiczna myszka dla osób lewo- i praworęcznych. Pracuje na jednej baterii AA do sześciu miesięcy, a jej zasięg to aż pięć metrów. Jest to klasyczny model z dwoma przyciskami oraz kółkiem do łatwiejszej nawigacji.

Cena w promocji: 58,99 zł, normalna: 81,45 zł. Kupisz ją tutaj.

Trust Atlanta 21080, Torba na Laptopa o Przekątnej Ekranu 16 cali

Fot.: Amazon

Trust Atlanta 21080 to torba na Laptopa o przekątnej ekranu do 16 cali. Jej wyściełane wnętrze skutecznie chroni urządzenie przed czynnikami zewnętrznymi. W zestawie regulowany pasek na ramię, dzięki czemu dopasujesz torbę idealnie do swojego ramienia.

Cena w promocji: 84,02 zł, normalna: 111,44 zł. Kupisz ją tutaj.

Seagate ST8000VNZ04 Dysk Twardy

Fot. Amazon

Seagate ST8000VNZ04 to dysk twardy HDD o pojemności 8 TB. Posługuje się interfejsem Serial ATA i doskonale nadaje do NAS-ów. Szybkość transferu danych to 210 megabajtów na sekundę. Zastosowano tu czujniki drgań obrotowych w celu zmniejszenia wibracji w zastosowaniach wielościennych. Obciążenie 180 TB/rok pracy pozwala użytkownikom na przesyłanie większej ilości danych z dysku twardego i NAS.

Cena w promocji: 1025,72 zł, normalna: 1208 zł. Kupisz tutaj.

HP Laptop 15,6 cala

Fot. Amazon

HP Laptop 15,6 cala to Intel Core i5-1135G7 z grafiką Intel Iris Xe, długi czas pracy baterii i technologia szybkiego ładowania HP Fast Charge, 8 GB RAM i dysk twardy SSD o pojemności 512 GB. Całość pracuje pod kontrolą systemu Windows 11.

Cena w promocji: 2965,21 zł, normalna: 3208,90 zł. Kupisz go tutaj.