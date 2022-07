Amazon Prime Day: komputery, oprogramowanie, akcesoria [11.07.2022]

Amazon Prime Day tuż-tuż, ale już można korzystać z atrakcyjnych promocji. W tym artykule gromadzimy warte uwagi oferty z kategorii "Komputery i akcesoria"

Jeśli nie wiesz jeszcze, czym jest Amazon Prime Day, wyjaśniamy to w tym artykule - zajrzyj tam, aby dowiedzieć, jakie korzyści i atrakcje czekają na Ciebie z okazji tej globalnej akcji najpopularniejszej platformy handlowej na świecie. Zakupowe szaleństw na dobre wybuchnie w dniach 12 i 13 lipca, jednak już teraz można skorzystać ze świetnych okazji. I to właśnie tutaj gromadzimy najciekawsze - zaoszczędzisz dzięki nim sporo pieniędzy!

Okazje na Amazonie - 11.07.2022

Viewsonic TD1655 47 cm (16")

Viewsonic TD1655 to przenośny monitor dotykowy o przekątnej 16" i rozdzielczości Full HD. Panel IPS zapewnia czysty obraz z praktycznie każdego kąta patrzenia, a technologia filtrowania światła bez migotania i niebieskiego zapewnia przyjemne wrażenia wizualne. Częstotliwość odświeżania wynosi 60 Hz. Monitor ma wbudowane głośniki, wejście mini HDMI i USB-C.

Cena w promocji: 1 739 zł, normalna: 1 839 zł.

ASUS Prime Z590-A

ASUS Prime Z590-A to płyta główna ATX. Ma gniazdo Intel LGA 1200, gotowe na procesory Intel Core 10. i 11. generacji, udoskonalony układ zasilania (14+2 fazy zasilania DrMOS, sześciowarstwowa płytka drukowana, złącza ProCool, dławiki ze stopu metalu i wytrzymałe kondensatory dla stabilnego zasilania), AI Overclocking optymalizuje wydajność procesora w oparciu o posiadane modele CPU i chłodziarki. Tedukuje szumy z mikrofonu i wyjściowego sygnału audio dla zapewnienia czystej komunikacji podczas rozgrywki lub wideokonferencji. Posiada PCIe 4.0, Intel 2,5 GbE, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, złącze USB 3.2 Gen 1 Type-C® do panelu przedniego, obsługę Thunderbolt 4.

Cena w promocji: 1 049 zł, normalna: 1 129 zł.

devolo Magic 2 WiFi

devolo Magic 2 WiFi to adapter rozszerzający, idealnie nadaje się do rozbudowy istniejącej sieci WLAN z punktem dostępowym do optymalnego połączenia urządzeń końcowych podczas strumieniowania, grania i surfowania. Szybkość przesyłania danych wynosi do 2400 Mbit/s. Funkcja Access Point Steering rozszerza punkt dostępu WLAN o inteligentną optymalizację wyboru sieci WLAN.

Cena w promocji: 664,84 zł, normalna: 718,17 zł.

UrChoiceLtd G30 jednoręczna klawiatura do gier

UrChoiceLtd G30 to jednoręczna klawiatura do gier, podpinana przez USB. Wyposażona w 36 klawiszy o standardowym układzie, dodatkowo ma ergonomiczną podpórkę pod nadgarstek, a estetyki dodaje jej podświetlenie LED. Nie wymaga dodatkowego oprogramowania ani oprogramowania sprzętowego.

Cena w promocji: 99,77 zł, normalna: 124,72 zł.

ICY BOX IB-RD3620SU3

ICY BOX IB-RD3620SU3 to zewnętrzna obudowa RAID ze złączem USB 3.0 i eSATA do 2 x 3,5" (8,9 cm) dysków twardych. Obsługuje SATA I/II/III do 3 Gb/s i RAID 0/1/JBOD z funkcją automatycznego rebuildingu; pojemność bez ograniczeń.

Cena w promocji: 379,99 zł, normalna: 439 zł.

Okazje na Amazonie - 09.07.2022

EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 ULTRA GAMING

EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 ULTRA GAMING to karta graficzna z 10 GB pamięci GDDR6X z interfejsem PCI-Express x16. Częstotliwość taktowania wynosi 19000 MHz, zapotrzebowanie na moc to 750 W. Zapewnia obraz w rozdzielczości 7680 x 4320 pikseli.

Cena w promocji: 5 209,53 zł, normalna: 5 518,22 zł.

RX3 Router Wi-Fi 6 Tenda AX1800

RX3 Router Wi-Fi 6 Tenda AX1800 obsługuje standard Wi-Fi 6. Wykorzystuje technologię MU-MIMO + OFDMA w celu znacznej poprawy wydajności i wydajności sieci (obsługuje do 128 urządzeń). Może obsługiwać obszary o wysokiej przepustowości do 110 metrów kwadratowych. W porównaniu z siecią Wi-Fi 5, wydana przez RX3 sieć Wi-Fi 6 ma większą skalowalność i niezawodność.

Cena w promocji: 169,15 zł, normalna: 189 zł.

Philips Pendrive USB 3.0 128 GB

Philips Pendrive to urządzenie z interfejsem USB 3.0, dysponujące 128 GB miejsca na dane. Prędkość odczytu wynosi 100 Mbps.

Cena w promocji: 61,24 zł, normalna: 79,56 zł.

Kingston FURY Beast RGB 32 GB (2 x 16 GB)

Kingston FURY Beast RGB 32 GB (2 x 16 GB) - prędkość pamięci 3200 MHz, gotowy do Intel XMP, gotowy do AMD Ryzen, funkcja Plug N Play, opatentowana technologia synchronizacji na podczerwień.

Cena w promocji: 619 zł, normalna: 669 zł.

Okazje na Amazonie - 08.07.2022

LINDY 36675 kabel USB 2.0 typu A do B

LINDY 36675 to kabel USB 2.0 z typu A do B. Przeznaczony do komercyjnych i wysokowydajnych instalacji AV i IT . Ma długość 5 m, dzięki czemu bez problemu połączysz nim dwa odległe urządzenia. Obsługuje prędkość transferu danych do 480 Mbps. Jest to podwójnie ekranowany kabel, ma odporne na korozję, ocynkowane przewody miedziane, niklowe złącza i pozłacane styki oraz nbsp.

Cena w promocji: 27,97 zł, normalna: 38,11 zł.

Corsair HS80 RGB CA-9011235-EU

Corsair HS80 RGB to bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem. Łączność bezprzewodowa SLIPSTREAM WIRELESS oferuje wysokiej jakości dźwięk o ekstremalnie niskim poziomie opóźnień, dlatego słyszysz każdy strzał, krok i krzyk na bieżąco. Realistyczny dźwięk Dolby Atmos dostępny na komputerze otacza użytkownika z trójwymiarową precyzją, umożliwiając szybszą i dokładniejszą reakcję na zdarzenia w grze. Specjalnie strojone 50-milimetrowe neodymowe przetworniki audio o wysokiej gęstości z rozszerzonym zakresem częstotliwości 20–40 000 Hz odtwarzają z niezwykłą szczegółowością każdy dźwięk: od delikatnego szeptu po huk eksplozji.

Cena w promocji: 499 zł, normalna: 559 zł.

Kompletne chłodzenie wodą Lian Li GALAHAD

Kompletne chłodzenie wodą Lian Li GALAHAD przeznaczone do desktopów. Wymiary wynoszą: 32,4 x 14 x 20,3 cm. Prędkość wentylatora: 800-1900 obr./min.

Cena w promocji: 504 zł, normalna: 600,61 zł.

viben - szybka ładowarka sieciowa 65 W USB C

Szybka ładowarka viben pozwala na ładowanie aż 3 urządzeń jednocześnie. Jest kompatybilna z praktycznie wszystkimi urządzeniami: od telefonu komórkowego i smartwatcha aż po laptopa ze złączem USB C pozwalającym na ładowanie. Posiada wsparcie technologii Power Delivery 3.0, Quick Charge od wersji 4 Plus, Samsung AFC, SCP i PPS do szybkiego ładowania. MacBook Pro 13" jest ładowany od 0 do 100% w zaledwie 1,8 godziny.

Cena w promocji: 119,92 zł, normalna: 149,90 zł.

BLACKSYNCZE kabel Lightning 3 m do ładowania iPhone'a

Kabel do ładowania iPhone firmy BLACKSYNCZE jest wyposażony w wysokiej jakości, ulepszoną wtyczkę C89, która wytrzymuje dłużej niż zwykłe złącze i nie powoduje komunikatów ostrzegawczych na Twoim telefonie. Wyprodukowany z grubszego drutu miedzianego dla stabilniejszego i szybszego ładowania; obsługuje szybkie ładowanie do 2,4 A, co jest o 75% szybszy niż zwykłe kable. Potrójne ułożenie z wysokiej jakości nylonu zwiększa trwałość kabla. Nasze kable do ładowania Lightning wytrzymują do 12000+ zagięć, ze specjalną wzmocnioną konstrukcją przegubową zapewniającą dodatkową elastyczność.

Cena w promocji: 119,92 zł, normalna: 149,90 zł.

Okazje na Amazonie - 07.07.2022

SanDisk Extreme 1 TB Portable SSDSanDisk Extreme 1 TB Portable SSD

Dysk przenośny SSD o imponującej pojemności 1 TB. Doskonały do przenoszenia większych ilości danych, a prędkość odczytu wynosząca 550 megabajtów na sekundę sprawia, że transfer jest bardzo szybki. Dysk posłuży zarówno osobie prywatnej, jak i będzie doskonałym rozwiązaniem do zastosowań biznesowych.

Cena w promocji: 579 zł, normalna: 884,15 zł.

NOX COOLBAY MX2

NOX COOLBAY MX2 to wieża micro ATX Mini Tower. Znajduje się w niej wbudowany czytnik kart oraz port USB 3.0. W zestawie otrzymujesz wentylator 120 mm, a dopływ świeżego powietrza do wnętrza ułatwia m.in. płyta przednia z plecionki metalowej. Wewnątrz zmieści się do czterech dysków twardych.

Cena w promocji: 90,33 zł, normalna: 123,90 zł.

Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850

Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 to wygodna, ergonomiczna myszka dla osób lewo- i praworęcznych. Pracuje na jednej baterii AA do sześciu miesięcy, a jej zasięg to aż pięć metrów. Jest to klasyczny model z dwoma przyciskami oraz kółkiem do łatwiejszej nawigacji.

Cena w promocji: 58,99 zł, normalna: 81,45 zł.

Trust Atlanta 21080, Torba na Laptopa o Przekątnej Ekranu 16 cali

Trust Atlanta 21080 to torba na Laptopa o przekątnej ekranu do 16 cali. Jej wyściełane wnętrze skutecznie chroni urządzenie przed czynnikami zewnętrznymi. W zestawie regulowany pasek na ramię, dzięki czemu dopasujesz torbę idealnie do swojego ramienia.

Cena w promocji: 84,02 zł, normalna: 111,44 zł.

Seagate ST8000VNZ04 Dysk Twardy

Seagate ST8000VNZ04 to dysk twardy HDD o pojemności 8 TB. Posługuje się interfejsem Serial ATA i doskonale nadaje do NAS-ów. Szybkość transferu danych to 210 megabajtów na sekundę. Zastosowano tu czujniki drgań obrotowych w celu zmniejszenia wibracji w zastosowaniach wielościennych. Obciążenie 180 TB/rok pracy pozwala użytkownikom na przesyłanie większej ilości danych z dysku twardego i NAS.

Cena w promocji: 1025,72 zł, normalna: 1208 zł.

HP Laptop 15,6 cala

HP Laptop 15,6 cala to Intel Core i5-1135G7 z grafiką Intel Iris Xe, długi czas pracy baterii i technologia szybkiego ładowania HP Fast Charge, 8 GB RAM i dysk twardy SSD o pojemności 512 GB. Całość pracuje pod kontrolą systemu Windows 11.

Cena w promocji: 2965,21 zł, normalna: 3208,90 zł.