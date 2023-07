Amazon Prime Day: najciekawsze gadżety za mniej niż 100 zł

Trwa Amazon Prime Day i z tej okazji w niższych cenach można upolować wiele ciekawych gadżetów. Wybraliśmy te najciekawsze, za które zapłacisz nie więcej niż 100 zł.

Amazon Prime Day to doskonały moment, by skorzystać z promocji na najciekawsze urządzenia i gadżety. Dwudniowe obniżki 11 lipca i potrwają do 12 lipca. Sprawdź, jakie propozycje do 100 zł znajdziesz w serwisie Amazon.

Karta pamięci 128 GB microSDXC Amazon Basics

Kompatybilność: ze smartfonami, tabletami, aparatami, kamerami GoPro/Active, laptopami, komputerami stacjonarnymi, lustrzankami, dronami, Nintendo Switch/innymi przenośnymi konsolami

Zawiera adapter SD

Pojemność pamięci masowej: 128 GB

Prędkość odczytu: do 100 MB/s

Prędkość zapisu: do 60 MB/s

Wodoodporność: IPX6, odporność na temperaturę (-10° do 80°), odporność na promieniowanie rentgenowskie, odporność magnetyczna

Cena: 67,54 zł - 43,99 zł - PRZEJDŹ DO SKLEPU

Uchwyt na telefon komórkowy TOPK

Klips z haczykiem, by uchwyt na telefon komórkowy był pewnie przymocowany do kratki wentylacyjnej.

Obracany o 360°

Ulepszona przekładnia oraz płytka nośna i stopka z antypoślizgową silikonową nakładką uchwytu na telefon,

Kompatybilnu ze wszystkimi telefonami komórkowymi 4,0 do 6,7 cala. W tym ze wszystkimi iPhone'ami, telefonami marki Samsung, Huawei itd.

Cena: 54,99 zł - 30,99 zł - PRZEJDŹ DO SKLEPU

Indukcyjna stacja ładująca Anker 313

Need for Speed: Najnowocześniejszy chipset gwarantuje ładowanie 10 W dla Galaxy i 5 W ładowania iPhone'a – 10% szybciej niż porównywalne ładowarki

Zawsze pod kontrolą: ładowanie pionowe lub poziome. Idealny do filmów, wiadomości, e-maili oraz w połączeniu z identyfikatorem twarzy

Obudowy: PowerWave ładuje się bez wysiłku dzięki osłonom ochronnym. Akcesoria metalowe i karty kredytowe mogą ograniczyć proces ładowania

Co otrzymasz: Anker 313 bezprzewodowa stacja ładująca/stacja ładująca PowerWave, kabel micro USB o długości 90 cm, instrukcja obsługi (może nie być dostępna w języku polskim)

Cena: 89 zł - 69 zł - PRZEJDŹ DO SKLEPU

Ładowarka bezprzewodowa Anker

Pełna wygoda ładowania: Natychmiast naładuj telefon lub słuchawki douszne, po prostu umieszczając je w środku podkładki PowerWave. Nigdy więcej nie przejmuj się podłączaniem i odłączaniem kabli, wystarczy odstawić i zasilać

Uniwersalna kompatybilność: PowerWave Pad zapewnia wyjście 10 W dla Samsung Galaxy, 7,5 W dla iPhone'a i 5 W dla innych telefonów lub bezprzewodowych słuchawek (w tym AirPods)

Ładowanie przez obudowę: PowerWave ładuje bezpośrednio przez etui ochronne o grubości do 5 mm (bez etui z magnetycznymi lub metalowymi nasadkami)

Co otrzymasz: Bezprzewodowa ładowarka Anker 313 (podkładka) / podkładka PowerWave, kabel micro USB 1,2 m, przewodnik powitalny, bezproblemowa 18-miesięczna gwarancja i przyjazna obsługa klienta

Cena: 79 zł - 54 zł - PRZEJDŹ DO SKLEPU

Kostka 9w1 TESSAN

6 gniazd z 3 złączami USB

Listwa Zasilająca USB 9 w 1: Maks. Moc do 3600 watów (Mak. 230 V, 16 A)

Przedłużacz o długości 2 metrów

Wielokrotne gniazdo z przełącznikiem

Kompaktowy rozmiar – tylko 14 x 7,6 x 7,6 cm

Cena: 119,99 zł - 95,99 zł - PRZEJDŹ DO SKLEPU

