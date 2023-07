Amazon Prime Day: najlepsze oferty AGD. Roboty sprzątające, oczyszczacze powietrza, ekspresy do kawy i inne

Amazon Prime Day powoli dobiega końca, ale masz jeszcze szanse na tańszy zakup wielu ciekawych produktów w niższych cenach. Warto zwrócić uwagę na sprzęty AGD, które zostały przecenione z tej okazji.

Spis treści

Amazon Prime Day trwa tylko dzisiaj do końca dnia, a więc warto jak najszybciej przejrzeć ofertę i zdecydować się na zakup. Jeśli szukasz nowych urządzeń AGD do domu, jest to idealna okazja, aby nabyć je w niższej cenie i nieco zaoszczędzić. W tym roku w ofercie promocyjnej pojawiło się wiele atrakcyjnych produktów takich producentów, jak np. Philips, De'Longhi czy Roborock. Przejrzałam ofertę i wybrałam najciekawsze propozycje, z których warto skorzystać. Sami zobaczcie.

Amazon Prime Day - roboty sprzątające

Roboty sprzątające w ostatnim czasie cieszą się ogromną popularnością i nic w tym dziwnego. To funkcjonalne i wygodne rozwiązanie, które wyręczy nas w codziennym czyszczeniu podłóg. Nowoczesne odkurzacze automatyczne wyposażone są w szereg nowoczesnych technologii, które zapewniają precyzyjną jazdę urządzenia oraz efektywne sprzątanie każdego rodzaju podłóg. Podczas trwającego Amazon Prime Day masz szansę kupić popularne modele robotów sprzątających w promocyjnych cenach.

Robot sprzątający i mopujący Philips HomeRun z serii Aqua 3000 XU3000/02 za 1943,99 zł zamiast 2499,99 zł - zobacz szczegóły

za zamiast - zobacz szczegóły Robot sprzątający i mopujący Roborock S8 za 2499 zł zamiast 3299 zł - zobacz szczegóły

za zamiast - zobacz szczegóły Robot sprzątający ECOVACS DEEBOT N8 PRO+ za 1804,05 zł zamiast 1899 zł - zobacz szczegóły

za zamiast - zobacz szczegóły Robot sprzątający Kärcher RCV 5 za 1816,90 zł zamiast 2089 zł - zobacz szczegóły

Amazon Prime Day - ekspresy do kawy

Źródło: AdobeStock/autor: Proxima Studio

A może pyszna kawa? Niezbędny będzie tutaj ekspres do kawy, za pomocą którego wygodnie i sprawnie przygotujesz ulubiony napój. Warto postawić na dobrej jakości sprzęt znanych producentów, aby cieszyć się najlepszym aromatem i smakiem zaparzonych ziaren. W sklepie Amazon aktualnie kupisz niektóre modele w atrakcyjnie niższych cenach.

Zobacz również:

Ekspres ciśnieniowy Philips 2200 Series (EP2231/40) za 1612,99 zł zamiast 1978,60 zł - zobacz szczegóły

za zamiast - zobacz szczegóły Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica S ECAM22.110.B za 1229,99 zł zamiast 1468,35 zł - zobacz szczegóły

za zamiast - zobacz szczegóły Ekspres przelewowy Russell Hobbs 26230-56 za 438,16 zł zamiast 656,12 zł - zobacz szczegóły

za zamiast - zobacz szczegóły Ekspres przelewowowy Severin Ka 4810 za 498,99 zł zamiast 593 zł - zobacz szczegóły

Amazon Prime Day - oczyszczacze powietrza

Źródło: Adobe Stock/220 Selfmade studio

Nie masz jeszcze oczyszczacza powietrza? Koniecznie pomyśl o tym rozwiązaniu, aby wyeliminować wszelkie bakterie oraz wirusy ze swojego otoczenia, a także zapobiec rozprzestrzenianiu się alergenów. To sprzęt, który przyda się o każdej pory - zimą zwalczy smog, latem pomoże Ci uporać się z nadmiernym kurzem czy pyłkami. Podczas Amazon Prime Day kilka ciekawych modeli zostało przecenionych i wygląda na to, że warto skorzystać z niższych cen.

Oczyszczacz Philips 800i Series (AC0850/11) za 732,99 zł zamiast 899 zł - zobacz szczegóły

za zamiast - zobacz szczegóły Oczyszczacz Electrolux Pure A9 PA91-404GY za 1472,49 zł zamiast 1549,99 zł - zobacz szczegóły

za zamiast - zobacz szczegóły Oczyszczacz Bosch Air 2000 za 611,99 zł zamiast 719,35 zł - zobacz szczegóły

za zamiast - zobacz szczegóły Oczyszczacz Philips 35490428 za 220,19 zł zamiast 275 zł - zobacz szczegóły

Amazon Prime Day - odkurzacze

Szukasz odkurzacza bezprzewodowego? A może zależy Ci na urządzeniu "z kablem", ale bez wymienianego worka? W ofercie promocyjnej z okazji Amazon Prime Day znajdziemy też ciekawe przeceny na różnego rodzaju odkurzacze.

Pionowy odkurzacz bezprzewodowy Philips Seria 8000 za 1 354,31 zł zamiast 1899,95 zł - zobacz szczegóły

za zamiast - zobacz szczegóły Odkurzacz bezworkowy Electrolux Ease C4 za 346,69 zł zamiast 365 zł - zobacz szczegóły

za zamiast - zobacz szczegóły Pionowy odkurzacz bezprzewodowy Roborock Dyad Pro za 1599 zł zamiast 2352,95 zł - zobacz szczegóły

za zamiast - zobacz szczegóły Bezworkowy odkurzacz Philips (FC9745/09) za 949,99 zł zamiast 1108,45 zł - zobacz szczegóły

Amazon Prime Day - szczoteczki elektryczne

Warto też zwrócić uwagę na przecenione szczoteczki elektryczne. To dobra okazja, aby wymienić stary sprzęt na nowy i zadbać o swój uśmiech.