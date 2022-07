Amazon Prime Day: najlepsze oferty smart home

Czy wiesz, jakie okazje czekają na ciebie w serwisie Amazon? Już jutro rusza Amazon Prime Day!

Amazon Prime Day to doskonała okazja, by zaopatrzyć się w różne technologiczne nowinki oraz przydatne gadżety i sprzęty elektroniczne. Szczególnie, że tym razem również klienci z Polski mogą liczyć na dostęp do promocji.

Dwudniowe obniżki ruszają już jutro, 12 lipca i potrwają do środy, 13 lipca, jednak dziś w serwisie Amazon rownież możemy liczyć na różne przydatne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Postanowiliśmy przyjrzeć się ofertom promocyjnym z działu smart home.

Centralka Inteligentnego Domu Xiaomi Mi Smart Home Hub BLE ZigBee Gateway Wi-Fi

Ta centralka jest niezbędna do działania czujników takich jak: Mi Door-Window Sensor, Mi Temperature-Humidity Monitor, Mi Motion Sensor oraz innych działających w systemie ZigBee.

Marka: ‎Xiaomi

Producent: Xiaomi

Numer mode‎lu: YTC4044GL

Wymiary produktu: ‎9 x 9 x 2.5 cm; 180 gr

Adapter: ‎OTRAS

Typ bezprzewodowy: ‎Bluetooth

Typ złącza: Bluetooth, WLAN

Homematic IP Smart Home 143159A0 Termostat Ścienny z Czujnikiem Wilgotności Powietrza, Biały

Urządzenie mierzy zadaną i rzeczywistą temperaturę oraz wilgotność powietrza. Umożliwia sterowanie głosem za pomocą Amazon Alexa. Ma podświetlany wyświetlacz. Termostat wystarczy zamontować za pomocą dwustronnej taśmy klejącej.

Marka: Homematic IP

Model: ‎143159A0A

Kolor: Biały

Wymiary produktu: ‎2.5 x 8.6 x 8.6 cm; 100 gr

Napięcie: 1.5 W

Materiał: Tworzywo sztuczne

Funkcje specjalne: Obsługa głosowa · Indywidualna temperatura

Producent: eQ-3 AG

Numer modelu: ‎HmIP-WTH-2

Nuki Fob, rozszerzenie do Nuki Smart Locka, zamek elektroniczny

Umożliwia zablokowanie lub odblokowanie drzwi w dowolnym momencie bez smartfona. Jest kompatybilny z każdym Smart Lock. Odporny na wstrząsy i wodę. Stanowi praktyczny zamiennik kluczyka nawet dla dzieci i seniorów bez smartfona.

Producent: Nuki Home Solutions GmbH

Numer modelu: ‎OB01409

Nazwa modelu: ‎Nuki Fob

Funkcje specjalne: ‎Ekran dotykowy, Temperatura maksymalna 10–40°C

Rozmiar wyświetlacza stojącego: ‎75

Napięcie: 3 W

Rodzaj źródła zasilania: ‎Zasilane baterią

Baterie w zestawie: Tak

Wymagane baterie: ‎Tak

Budowa akumulatora: ‎Litowo-jonowa

Typ złącza: Bluetooth

Wymiary produktu: ‎5.5 x 2.4 x 0.6 cm; 28 g

Nuki Keypad, zamek kodowy do domu, inteligentne rozszerzenie do Nuki Smart Locka

Jest montowany do drzwi od zewnątrz. Ma certyfikat ochrony przed kurzem i wilgocią. Można w nim zapisać jednocześnie do 99 różnych kodów dostępu. Poziom bezpieczeństwa podnosi 6-znakowy kod dostępu i szyfrowana transmisja.

Producent: ‎Nuki Home Solutions GmbH

Wymiary produktu: 9 x 3 x 1.5 cm; 80 g

Baterie: 2 x Litowo-metalowa (w zestawie)

Kolor: Czarny

Materiał: ‎Tworzywo sztuczne

Baterie w zestawie: Tak

Wymaga baterii: ‎Tak

Typ ogniwa akumulatora: ‎Litowo-metalowe

Waga: 2.82 Uncje

WiZ Inteligentna wtyczka Smart, Typ E, Wi-Fi, Bluetooth, sterowanie aplikacją i głosowo

Do wtyczki można podłączyć dowolne urządzenie, np. lampę. Dzięki łączności z Wi-Fi możliwe jest sterowanie sprzętem z poziomu smartfona lub poprzez komendy głosowe. Ponadto, wtyczka mierzy zużycie energii elektrycznej.

Producent: ‎WiZ

Klasa ochrony: IP20

Kolor: Biały

Materiał: ‎Tworzywo sztuczne

Dołączone komponenty: ‎WTYCZKA

Zasilanie i wtyczka: ‎DC

Baterie w zestawie: ‎Nie

Wymaga baterii: ‎Nie

Etykieta wydajności energetycznej UE: ‎F

Wymiary produktu: 5.9 x 5.9 x 5.8 cm; 98 g

