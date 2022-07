Już jutro wielki dzień - rusza specjalna akcja pod hasłem Amazon Prime Day! Wzięliśmy pod lupę ofertę robotów sprzątających i odkurzaczy bezprzewodowych - co warto kupić?

Amazon Prime Day: najlepsze promocje na roboty sprzątające i odkurzacze bezprzewodowe

Amazon gromadzi aktywnych użytkowników niemal z całego świata, zdobywa sympatię i popularność w coraz szerszym zakresie. Aż trudno uwierzyć, że od założenia w 1964 roku, pełnił funkcję księgarni. W tym roku mamy okazję po raz pierwszy skorzystać z Amazon Prime Day (dotychczas, specjalna akcja nie obejmowała polskich klientów). Jako że jest to świetna okazja na upolowanie niecodziennych okazji, przyjrzeliśmy się ofertom odkurzaczy bezprzewodowych i robotów sprzątających. Oto urządzenia, które zwróciły naszą uwagę (tak jak ich znacząco obniżone ceny).

iRobot Roomba i7+

Niezaprzeczalnie jeden z najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych robotów sprzątających (więcej o urządzeniach iRobot przeczytasz w naszym ostatnim wpisie). Urządzenie pracuję w trybie 3-stopniowego systemu sprzątania - wraz z inteligentnym mapowaniem oraz nawigacją, pozwala to osiągać najlepsze rezultaty. Sterowanie odbywa się za pomocą smartfona, a także Alexa i Asystentem Google.

Oferta z ceną specjalną: 2279,04 zł

Xiaomi Mi Robot

Xiaomi jest dobrze znaną firmą nie tylko wśród fanów smartfonów. Robot sprzątający umożliwia kompleksowe wysprzątanie domu, a to dzięki wysokiej mocy ssania na poziomie 2100 PA. Nie straszne mu również powstałe plamy oraz zabrudzenia, które wymagają wytarcia. Praca urządzenia może odbywać się według harmonogramu ustalanego w aplikacji lub na żądanie poprzez asystenta głosowego.

Oferta z ceną specjalną: 901,60 zł

Bissell 2931N

Wraz z Bissell 2931N możesz dopasować tryb sprzątania do rodzaju powierzchni oraz zabrudzeń. Jest to model 2 w 1 - służy jako robot do mopowania, polerowania na mokro i na sucho. Siła ssania odkurzacza to 1500 PA. Dzięki strukturalnej nawigacji, podczas mopowania robot skutecznie omija przeszkody, dywany oraz wykładziny. Przy niskim trybie pracy, jeden cykl naładowania wystarczy na 130 minut pracy.

Oferta z ceną specjalną: 1896,05 zł

Shark ICZ300EUT

Jeśli chcesz raz na zawsze pożegnać się z zaplątanymi przewodami podczas odkurzania, warto zainteresować się modelem od Shark. Jeden cykl ładowania pozwala na 60-minutową pracę, a funkcja Anti Hair Wrap poradzi sobie z każdym rodzajem włosów oraz sierści. W przypadku trudno dostępnych powierzchni, możliwe jest wypięcie urządzenia i posługiwanie się przenośnym odkurzaczem.

Oferta z ceną specjalną: 1962,60 zł

Electrolux Pure Q9

Bezprzewodowy odkurzacz od firmy Electrolux umożliwia pracę w trzech trybach prędkości. Jedno naładowanie wystarcza na 50 minut ciągłego odkurzania. Tuż po sprzątaniu nie musimy obawiać się o oczyszczanie wbudowanych szczotek - Pure Q9 zrobi to za nas. Dużym atutem jest odkurzacz ręczny, którego odpięcie zajmuje zaledwie kilkanaście sekund.

Oferta z ceną specjalną: 989 zł

Leifheit Rotaro PowerVac

Rotaro PowerVac jest akumulatorowym odkurzaczem bez konieczności stałego zasilania, a tym samym utrudniających sprzątanie kabli. Akumulator litowo-jonowy 20 V pozwala na pracę do 40 minut. W urządzeniu zastosowano filtry EPA, odpowiadające za przechwytywanie kurzu z zasysanego powietrza. Jak poprzednicy, umożliwia również sprzątanie z wykorzystaniem ręcznego odkurzacza.

Oferta z ceną specjalną: 599 zł

Pozostaje nam czekać na wielki dzień i jeszcze więcej specjalnych, limitowanych ofert!

