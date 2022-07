Amazon Prime Day: pierwsze oferty już dostępne? Te okazje mogą Cię zainteresować [07.07.2022]

Jeśli jeszcze nie daliście się ponieść magii ofert na platformie Amazon, wielka promocja z limitowanymi ofertami może być idealną okazją. Na co warto zwrócić uwagę? Oto przedsmak tego, czego możemy się spodziewać.

Spis treści

Amazon Prime Day

Wielka wyprzedaż na platformie Amazon jest dobrze znana nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i Europie. W tym roku dostęp do Amazon Prime Day otrzymają również Polacy. Niecodzienne oferty pojawią się w serwisie 12 i 13 lipca 2022 roku, natomiast już teraz możemy podejrzeć przedsmak rabatów. Poniżej znajdziecie naszych faworytów!

Viben 65 W USB C

Nieustannie trzymamy przy sobie wiele elektronicznych urządzeń - jeśli musisz pilnie wyjść, a twój smartfon ma słabą baterię - postaw na ładowarkę z możliwością szybkiego ładowania. Viben o mocy 65 Watt wyposażono w trzy wejścia, dzięki czemu jest kompatybilny z większością smartfonów, a nawet laptopów. Zasilanie trzech urządzeń może odbywać się równocześnie.

Zobacz również:

Sprawdzam promocyjną cenę

Bonsaii - niszczarka na 12 arkuszy

Niszczarka była niegdyś urządzeniem zarezerwowanym wyłącznie dla firm oraz biur. Na ten moment, przeciętny obywatel gromadzi na tyle dużo papierologii, że niszczarka okazuje się być przydatna również w domu. Powyższy model umożliwia równoczesne włożenie 12 arkuszy i rozdrabniania na elementy o wymiarach 5 x 40 mm.

Sprawdzam promocyjną cenę

Tessan 3 w 1 indukcyjna stacja

Jeden kabel, ładowanie aż trzech gadżetów. Stacja indukcyjna jest przeznaczona do zasilania urządzeń takich jak m.in. iPhone/Samsung/Huawei, Apple Watch oraz AirPods Pro. Urządzenie o mocy 15W jest dobrym wyborem zarówno w domowym zaciszu, jak i na wyjazdach. Jest wyposażone w zabezpieczenie przed przeciążeniem, przepięciem i zabezpieczenie przed przeładowaniem.

Sprawdzam promocyjną cenę

Veektomx powerbank 20000mah

Powerbank nie jest żadną nowością, jednak wyposażenie go w zestaw kabli - może stanowić dodatkowy atut. Jest to Micro USB, USB C i Lightning - wystarczy jedno urządzenie, aby zasilić kilka rodzajów urządzeń. Ponadto, ładowanie może odbywać się równocześnie (łącznie z podłączeniem do portu USB typu A). Powerbank posiada mini ekran LED ukazujący stan baterii.

Sprawdzam promocyjną cenę

Fowawu wodoodporny rozrusznik samochodowy

Niezależnie od tego jakim autem się poruszamy, na trasie zawsze mogą wystąpić nieprzewidziane awarie. Pomocnym urządzeniem jest rozrusznik samochodowy - firma Fowawu proponuje wersję wodoodporną o pojemności 20800 mAh. Dzięki wyposażeniu w port wyjściowy DC12V/10A, jest kompatybilny również z lodówkami samochodowymi, pompkami i nie tylko.

Sprawdzam promocyjną cenę

FoodSaver konserwator żywności

Jeśli zdarzyło Ci się wyrzucić żywność lub chcesz przedłużyć jej świeżość, warto zastanowić się nad urządzeniem konserwującym owoce, warzywa i nie tylko. Jego działanie polega na pozbyciu się powietrza i wytworzenia próżni - utrudniając rozwój bakterii oraz wirusów. Konserwator jest kompatybilny z wszystkimi pudełkami FoodSaver.

Sprawdzam promocyjną ofertę

Pioneer SE-QL2T(G) słuchawki douszne

Relaks, trening, a może podróż - ulubiona muzyka może towarzyszyć nam wszędzie. Jeśli jesteś melomanem i trudno rozstać Ci się z ulubionymi playlistami, jednak nie w każdych okolicznościach masz ku temu możliwości, alternatywą są douszne słuchawki. Zakres częstotliwości modelu od cenionej firmy Pioneer wynosi 4-22 000 Hz. Kabel nie krępuję ruchów, ponieważ jego długość to aż 1,2 m.

Sprawdzam promocyjną cenę

Czy to koniec ofert? To dopiero początek!

Zajrzyj do: Amazon Prime Day po raz pierwszy w Polsce! Jak skorzystać z wielkiej promocji?