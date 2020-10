Amazon Prime Day: promocje już ruszyły - znamy cenę Kindle Paperwhite 4

I chociaż oficjalne rozpoczęcie Amazon Prime Day zacznie się dopiero jutro, to już teraz można kupić taniej niektóre urządzenia Amazon. Znamy cenę czytnika Kindle Paperwhite 4.

Tegoroczny Amazon Prime Day 2020 odbędzie się 13 i 14 października. I chociaż do oficjalnego rozpoczęcia zostało jeszcze kilkanaście godzin, to już teraz członkowie Amazon Prime mogą skorzystać ze zniżek. W promocyjnej cenie pojawił się czytnik Kindle Paperwhite 4, który został wyceniony na 87,72 €, czyli ok. 392 zł (w ofercie bez reklam). Oficjalna cena przed zniżką to ok. 611 zł.

Więcej o samym sprzęcie przeczytacie TUTAJ.

Specjalne oferty są dostępne tylko dla członków Amazon Prime. Można jednak skorzystać z 30-dniowego bezpłatnego okresu próbnego. Należy jednak pamiętać o tym, że po tym okresie subskrypcja automatycznie się przedłuża, a miesięczny koszt opłaty wynosi 7,99 €.

Będąc członkiem Amazon Prime, można skorzystać z rabatów, m.in: