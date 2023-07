Amazon Prime Day: roboty sprzątające Roborock w niższych cenach. Szkoda nie skorzystać

Amazon Prime Day to dwa dni świetnych promocji. 11 i 12 lipca w niższej cenie znajdziesz wiele interesujących produktów i urządzeń do domu. W promocyjnej cenie pojawiły się np. roboty sprzątające Roborock. To idealna okazja, aby złapać je nieco taniej i zaoszczędzić.

Źródło: AdobeStock/autor: Jadon B/peopleimages.com