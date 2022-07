Amazon Prime Day: sprawdzamy najlepsze promocje na sprzęty AGD

Już jutro startuje Amazon Prime Day! Okazje potrwają 2 dni. W promocji będą różne sprzęty i gadżety, w tym także urządzenia AGD.

Amazon Prime Day to znakomita okazja, by zaopatrzyć się w przydatne sprzęty AGD i gadżety do domu. Podczas tegorocznej akcji promocyjnej również klienci z Polski mogą liczyć na dostęp do ekskluzywnych rabatów.

Dwudniowe obniżki ruszają już jutro, 12 lipca i potrwają do środy, 13 lipca. Jednak już dziś w serwisie Amazon możemy spodziewać się okazji na sprzęty do domu. Zobacz, na jakie promocje natrafiliśmy!

SUPRENT Profesjonalna maszynka do strzyżenia włosów i do brody

Głowica ostrza została wykonana ze stali nierdzewnej. Producent zapewnia, że ostrze jest trwałe, odporne na zużycie, rdzę i korozję i pozostaje bardzo ostre nawet po 2 latach. Wystarczą 3 godziny ładowania, by maszynka mogła pracować przez 5 godzin. Ładowanie odbywa się przez port USB. W zestawie znajdziemy 9 grzebieni prowadzących.

Zawartość zestawu:

1 maszynka do strzyżenia włosów

1 maszynka do strzyżenia włosów z ostrzem T

1 butelka oleju

1 szczotka do czyszczenia

1 peleryna

1 grzebień do strzyżenia

2 kable USB

9 grzebieni ze stali nierdzewnej (1,5 / 3 / 4,5 / 6/10 / 13mm) i (2/3 / 4mm)

ASAKUKI Dyfuzor zapachowy, 400 ml, ultradźwiękowy nawilżacz z pilotem zdalnego sterowania

Dyfuzor oferuje 4 ustawienia czasu pracy, 14 kolorów światła LED i 4 tryby mgiełki. Do wyboru są harmonogramy trwające 1, 3 lub 6 godzin oraz tryb ciągły. Dodatkowo, lampa i dyfuzor mogą być używane samodzielnie, również jako np. lampka nocna. Dyfuzor ma pojemność 400 ml, utrzymuje się przez 12 godzin, odświeża i nawilża powietrze w pomieszczeniach od 25 do 60 mkw.

Omron RS1 - Domowy lub przenośny ciśnieniomierz nadgarstkowy

Ciśnieniomierz został wyposażony w technologię IntelliSense, która automatycznie wywiera odpowiednią ilość nacisku powietrza w rękawie, aby uzyskać szybki, precyzyjny pomiar. Mankiet ciśnieniomierza jest przeznaczony dla osób o obwodzie nadgarstka mieszczącym się w granicach od 13,5 do 21,5 cm.

Zestaw zawiera:

ciśnieniomierz

instrukcję obsługi

baterie

arkusz do notowania ciśnienia krwi

POLTI PTEU0259 odkurzacz parowy Classic 65

Ten odkurzacz ma pojemność 1,3 l. Zastosowano w nim maks. ciśnienie 4 bary oraz wyrzut pary do 110 g/min. Czas nagrzewania w przypadku tego modelu wynosi 9 min. Producent zapewnia, że metoda parowa zabija i usuwa 99,99% wirusów, zarazków i bakterii. Oprócz standardowych, sprzątanych na co dzień powierzchni, nadaje się również do np. grilla barbeque, foteli samochodowych, felg, silników i fug do płytek.

Snowpea Elektryczna suszarka do butów

Przy pomocy tej suszarki nie tylko osuszysz, ale i ogrzejesz obuwie oraz usuniesz nieprzyjemne zapachy. Producent zapewnia, że nadaje się do wszystkich rodzajów butów i kozaków, pantofli bawełnianych, butów skórzanych, butów z płótna żaglowego, kozaków roboczych, butów śniegowych i butów sportowych. Co ważne, można ustawić harmonogram pracy na 3, 6 lub 9 godzin.

