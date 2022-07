Amazon Prime Day: sprawdzamy najlepsze promocje na sprzęty AGD [12.07.2022]

Już dziś startuje Amazon Prime Day! Okazje potrwają 2 dni. W promocji są różne sprzęty i gadżety, w tym także urządzenia AGD.

Amazon Prime Day to znakomita okazja, by zaopatrzyć się w przydatne sprzęty AGD i gadżety do domu. Podczas tegorocznej akcji promocyjnej również klienci z Polski mogą liczyć na dostęp do ekskluzywnych rabatów.

Dwudniowe obniżki ruszają już dziś, 12 lipca i potrwają do środy, 13 lipca. Sprawdź, jakich okazji w serwisie Amazon możemy spodziewać się w przypadku sprzętów do domu. Zobacz, na jakie promocje natrafiliśmy!

ASAKUKI Dyfuzor zapachowy, 400 ml, ultradźwiękowy nawilżacz z pilotem zdalnego sterowania

Dyfuzor oferuje 4 ustawienia czasu pracy, 14 kolorów światła LED i 4 tryby mgiełki. Do wyboru są harmonogramy trwające 1, 3 lub 6 godzin oraz tryb ciągły. Dodatkowo, lampa i dyfuzor mogą być używane samodzielnie, również jako np. lampka nocna. Dyfuzor ma pojemność 400 ml, utrzymuje się przez 12 godzin, odświeża i nawilża powietrze w pomieszczeniach od 25 do 60 mkw.

yeedi k700 Robot sprzątający Robot odkurzający, 2 w 1 odkurzanie i mopowanie

Odkurzacz wyposażono w technologię Camera Mapping, która pozwala robotowi stworzyć mapę sprzątanej przestrzeni. Urządzenie ma zbiornik o pojemności 300 ml oraz akumulator pozwalający na pracę przez maksymalnie 110 min w trybie odkurzania bądź 250 min w trybie mopowania. Ponadto, robot ma trójwarstwowy system filtracji.

Zawartość zestawu: 1 robot sprzątający yeedi k700, 1 stacja dokująca, 2 szczotki boczne, 1 pilot zdalnego sterowania (2 baterie AAA w zestawie), 1 wielofunkcyjne narzędzie czyszczące, 1 zbiornik na wodę 300 ml, 1 pojemnik na kurz 600 ml, 2 zmywalne wkłady do mopowania, 1 filtr gąbkowy i 1 wysokowydajny filtr w pojemniku na kurz.

XClea P10 Odkurzacz Ręczny, Bezprzewodowy

Odkurzacz ma nie tylko podstawową szczotkę walcową, ale i dodatkowe akcesoria, które nie tylko wyczyszczą podłogę, ale także meble i trudno dostępne miejsca. Co więcej, urządzenie wyposażono w szczotkę oraz zbiornik z jonami srebra – producent zapewnia, że mają działać antybakteryjnie. Poszczególne elementy można myć wodą.

BISSELL Pet Hair Eraser Bezprzewodowy odkurzacz ręczny

Odkurzacz jest zasilany akumulatorem litowo-jonowym 14,4 V, który pozwala na 18 minut bezprzewodowego sprzątania. Ma trójpoziomowy system filtracji oraz duży zbiornik na zabrudzenia. Zestaw zawiera elektryczną szczotkę obrotową, końcówkę szczelinową i końcówkę do tapicerki.

KRUPS EA872B Intuition Preference ekspres do kawy

Ten automatyczny ekspres ciśnieniowy potrafi przygotować dwie kawy za jednym dotknięciem przycisku. Sterowanie odbywa się za pomocą dotykowego panelu. Przygotowując kawę można dostosować wielkość oraz moc napoju. Ponadto, urządzenie umożliwia zapisanie 8 ulubionych napojów. Ekspres ma stalowy stożkowy młynek żarnowy oraz 11 programów automatycznych (ristretto, espresso, long coffee, americano, lungo, doppio, cappuccino, latte macchiatto, caffe latte, spienione mleko oraz gorąca woda).

