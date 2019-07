Amazon Prime Day - świetne okazje zakupowe dla Ciebie! [15.07.2019]

Amazon Prime Day rozpoczęty! Z tej okazji okazji na niemieckim Amazonie jest mnóstwo okazji - zobacz i kup już dzisiaj!

Kindle Paperwhite - taniej o 42%!

Do tej pory najcieńszy i najlżejszy Kindle Paperwhite - wyświetlacz 300 ppi bez efektu lustra, czytanie jak z prawdziwego papieru, nawet w jasnym świetle słonecznym. Teraz jest wodoodporny (IPX8), także swobodnie można z niego korzystać na plaży, przy basenie lub w wannie. Posiada 8 GB pamięci, czyli dwukrotnie więcej niż poprzedni model. Opcjonalnie dostępny jest model z pamięcią 32 GB, dzięki czemu Twój Kindle zapewni więcej miejsca na czasopisma, komiksy i audiobooki. Teraz również z Audible (usługa może nie być dostępna w języku polskim). Podłącz słuchawki lub głośnik przez Bluetooth, aby móc posłuchać opowiadań. Naładowana bateria działa przez cały tydzień, a nie tylko przez kilka godzin. Dzięki zintegrowanemu i regulowanemu oświetleniu, możesz czytać na zewnątrz i w środku, dniem i nocą. Szeroki wybór rozrywki w niskich cenach – ponad 5,5 miliona tytułów, w tym aktualne bestsellery, ekskluzywne eBooki Kindle i więcej (pozycje mogą nie być dostępne w języku polskim).

Cena normalna: 119,99 €, cena w promocji - 69,99 €

Kliknij tutaj, aby kupić Kindle Paperwhite - taniej o 42%!

Apple MacBook Air 13" - taniej o 26%!

Apple MacBook Air z wyświetlaczem Retina 13", dwurdzeniowym procesorem Dual‑Core Intel Core i5 (1,6 GHz) i dyskiem SSD o pojemności 128 GB. Za grafikę odpowiada Intel UHD Graphics 617.

Cena normalna: 1 087,73 €, cena w promocji - 999,00 €

Kliknij tutaj, aby kupić Kindle Paperwhite - taniej o 26%!

Garmin Vívoactive Fitness Smart Watch - 45% taniej!

Vívoactive 3 to odpowiedni zegarek dla aktywnego trybu życia — od sportu i rozrywki po dokonywanie płatności. Pozwala na łatwe dokonywanie płatności mobilnych bezpośrednio z zegarka, a dzięki 15 fabrycznie załadowanym aplikacjom sportowym możesz wybrać, w jaki sposób chcesz zwiększyć swoją sprawność. Wbudowany moduł GPS umożliwia rejestrowanie dystansu, tempa, lokalizacji i innych danych dotyczących aktywności na świeżym powietrzu.

Cena normalna: 249,00 €, cena w promocji - 179,99 €

Kliknij tutaj, aby kupić Garmin Vívoactive Fitness Smart Watch taniej o 45%!

Microsoft Surface Pro 6 - 31% taniej!

Microsoft Surface Pro 6 to procesor Intel Core i5 8. generacji; system operacyjny Windows 10 Home, wyświetlacz PixelSense o przekątnej 12,3 cala; rozdzielczość: 2736 x 1824 pikseli (267ppi); współczynnik proporcji obrazu: 3:2

Akumulator: do 13,5 godzin czasu pracy akumulatora. Nowy zawias o nachyleniu do 165 stopni umożliwia tryb studyjny / możliwość łączenia z Surface Dial i nowym Surface Pen (więcej niż 4096 punktów nacisku). Pióro i osłona typu Surface dostępne oddzielnie.

Cena normalna: 889,00 €, cena w promocji - 729,00 €

Kliknij tutaj, aby kupić Microsoft Surface Pro 6 31% taniej!

eufy RoboVac 15C - 15% taniej!

Nowy ROBOVAC jest wyposażony w łączność Wi-Fi, ma super smukłą konstrukcję i jednocześnie wzmocnioną siłę ssania 1300 Pa. Technologia Boostiq automatycznie zwiększa siłę ssania w ciągu zaledwie 1,5 sekund do bardzo zabrudzonych lub trudnych do czyszczenia miejsc. Wydajna bateria litowo-jonowa gwarantuje niezwykłą wydajność do 100 minut - długie czyszczenie bez zatrzymania. W skład zestawu wchodzą powierzchnia zapobiegająca zarysowaniom z twardego szkła, czujnik na podczerwień zapewniający skuteczne wykrywanie przeszkód oraz najnowocześniejsze pomiary wysokości zapobiegające upadkom. Ładowanie odbywa się automatycznie. Dzięki temu RoboVac jest zawsze gotowy do użycia! Co otrzymasz? RoboVac 15C, pilot zdalnego sterowania (2 baterie AAA w zestawie), stacja ładująca, ładowarka AC, narzędzie do czyszczenia, dodatkowy zestaw filtrów, 4 szczotki boczne, 5 opasek kablowych, instrukcja obsługi (może nie być dostępna w języku polskim).

Cena normalna: 239,99 €, cena w promocji - 167,99 €

Kliknij tutaj, aby kupić RoboVac 15C 15% taniej!