Amazon Prime Day - świetne okazje zakupowe dla Ciebie! [16.07.2019]

Acer Chromebook 14 - taniej o 50%!

Acer Chromebook 14 to ekran IPS, pokazujący obraz w rozdzielczości Full HD, do działania napędza go procesor Celeron, jest wyposażony w dysk 32GB eMMC oraz 4GB RAM. W obudowie znajdują się dwa port USB 3.0, złącze HDMI oraz ac-WLAN.

Normalna cena: 329,00 €. Cena w promocji: 199,00 €!

JBL Go +

JBL Go + to głóśnik Bluetooth, zasilany akumulatorem pozwalającym na 5 godzin działania i wyposażony w wygodny zestaw głośnomówiący z redukcją szumów, który pozwala na odbieranie telefonów bez potrzeby wyłączania muzyki. Jest duże prawdopodobieństwo, że zakochacie się w tym głośniku od pierwszego wejrzenia. Szczególnie, że przyciąga on uwagę wielością i różnorodnością kolorów. Jego wykończenie jest trwałe i miłe w dotyku. Głośnik posiada również wbudowany haczyk, do którego wpiąć można smycz bądź pasek. W ten sposób jego transport staje się jeszcze prostszy.

Normalna cena: 29,05 €. Cena w promocji: 19, 99 €!

Canon EOS RP obudowa + adapter EF-EOS R

Normalna cena: 2 405,00 €. Cena w promocji: 2 095,00 €!

Samsung Galaxy Watch Active

Samsung Galaxy Watch Active - smukły, lekki i wytrzymały, doskonale wpasuje się w Twój styl życia. Czy chodzi o dni spędzone poza domem, wieczorne eskapady, czy treningi, elegancki aluminiowy korpus zegarka idealnie sprawdzi się w każdej sytuacji. Wybierz spośród bogatej oferty kolorów i wymiennych pasków i stwórz smartwatch, który podkreśli Twój styl. Galaxy Watch Active będzie śledził Twój sen, zaproponuje Ci ćwiczenia oddechowe, które obniżą Twój poziom stresu i sprawi, że wyrobisz sobie długotrwałe, zdrowe nawyki. A za sprawą oferowanej przez smartwatch funkcji wykrywania nieregularnego tętna w każdej chwili będziesz mieć kontrolę nad swoim stanem zdrowia. Odkryj zdrowszą codzienność dzięki Galaxy Watch Active.

Normalna cena: 237,00 €. Cena w promocji: 177,00 €!

Tablet Fire HD 10

Tablet Fire HD 10 z technologią Alexa hands-free , wyświetlaczem Full HD 25,65 cm (10,1 cala)/1080p i 32 GB pamięci. Odkryj technologię Alexa hands-free (dostępna wkrótce jako część aktualizacji oprogramowania, usługa może nie być dostępna w języku polskim): pauzuj filmy, odtwarzaj muzykę, otwieraj aplikacje, sprawdzaj prognozę pogody itd. Wystarczy spytać Alexę. tablet daje dostęp do milionów filmów, seriali, utworów muzycznych, e-booków Kindle, czasopism, aplikacji Android i gier — w tym m.in. Amazon Video, Netflix, Facebook, Spotify i Instagram.

Normalna cena: 149,99 €. Cena w promocji: 99,99 €!

Huawei P30 Lite Dual-SIM

Huawei P30 Lite Dual-SIM - smartfon 6,15", pamięć 128 GB, 4 GB RAM, system Android 9.0.

Normalna cena: 398,98 €. Cena w promocji: 289,00 €!

