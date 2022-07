Amazon Prime Day - te urządzenia musi mieć każdy gracz [12.07.2022]

Amazon Prime Day 2022 trwa! W tej chwili możemy znaleźć sporo ciekawych ofert dla graczy. Na co zwrócić szczególną uwagę?

Spis treści

Amazon Prime Day

Amazon Prime Day cieszy się wielkim zainteresowaniem nie tylko w USA, ale także w Europie. W tym roku także Polacy po raz pierwszy mogą wziąć udział w akcji. Wielkie świętowanie rozpoczyna się dzisiaj, 12 lipca. Możemy skorzystać z wielu ciekawych przecen i promocji. Na co mogą liczyć gracze?

Corsair HS80 RGB

Corsair HS80 RGB to słuchawki bezprzewodowe, które mogą pochwalić się obsługą technologii Dolby Atmos. Słuchawki możemy połączyć z komputerem za pomocą Slipstream Wireless. Musimy pamiętać, że słuchawki nie działają z technologią Bluetooth, dlatego nie połączymy ich np. ze smartfonem. Naszą recenzję słuchawek przeczytacie TUTAJ.

Zobacz również:

Sprawdzam promocyjną ofertę

Stojak na słuchawki Corsair CA-9011167-EU

Mając słuchawki, przyda też nam się odpowiedni stojak, który nie tylko zapewni miejsce na bezpieczne przechowywanie sprzętu, ale także świetnie wygląda. Corsair CA jest wyposażony w 9-strefowe oświetlenie RBG, dzięki któremu dodatkowy gadżet idealnie wpasuje się w pokój każdego gracza.

Sprawdzam promocyjną ofertę

Podkładka pod mysz Csl-Computer Titanwolf XXXL

Jeśli często gramy, warto zastanowić się nad zakupem podkładki pod mysz. Jeśli potrzebujemy dużo miejsca, w serwisie Amazon w promocji możemy kupić kauczukową podkładkę Csl-Computer Titanwolf XXXL, która zapewni odpowiednie podłoże nie tylko pod mysz, ale także pod klawiaturę.

Sprawdzam promocyjną ofertę

Marvel's Guardians of the Galaxy

Marvel's Guardians of the Galaxy (fot. Amazon)

Marvel's Guardians of the Galaxy to zdecydowanie jedna z najlepszych gier, jakie pojawiły się na rynku w 2021 roku. Świetna grafika, doskonała mechanika walki oraz charakterystyczny dla Strażników Galaktyki humor to tylko cześć rzeczy, przez które warto zwrócić uwagę na ten tytuł. Naszą recenzję przeczytacie TUTAJ.

Sprawdzam promocyjną ofertę

Logitech G502 Lightspeed

Logitech G502 Lightspeed to bezprzewodowa mysz gamingowa. Urządzenie jest bardzo lekkie, dzięki czemu korzystanie z niego jest bardzo komfortowe. Niezawodność podczas grania zapewnia technologia łączności LIGHTSPEED oraz czujnik HERO 25K zapewniający rozdzielczość do do 25 600 DPI. Myszka wyposażona jest także w 11 programowalnych przycisków oraz system ciężarków, który pozwala dostosować wagę urządzenia do własnych preferencji.

Sprawdzam promocyjną ofertę

Zobacz także: Daty premier gier w Polsce. Kalendarz premier 2022