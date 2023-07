Amazon Prime Day: urządzenia Philips w mega promocjach. Sprawdziłam, co warto kupić taniej

Tylko 11 i 12 lipca możesz skorzystać z promocji Amazon Prime Day. To idealny moment, aby zakupić od dawna planowane sprzęty do domu. Oferta jest dość obszerna i każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Przyjrzałam się, jakie produkty marki Philips można złapać w niższych cenach.

Nowy odkurzacz bezprzewodowy, żelazko, ekspres, a może oczyszczacz? Podczas trwającego Amazon Prime Day znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz i to w niższej cenie niż innych sklepach. Promocje trwają tylko dwa dni (11 i 12 lipca), więc warto jak najszybciej podjąć decyzję. Co ważne, dostęp do niższych cen mają wyłącznie użytkownicy Prime, którzy posiadają ważną subskrypcję. Jeśli nie jesteś członkiem, możesz założyć konto i przez 30 dni skorzystać z okresu próbnego całkiem za darmo (załóż konto). Po tym okresie, możesz przedłużyć subskrypcję, płacąc 49 zł za cały rok lub 10,90 za każdy miesiąc. Możesz też zrezygnować z członkostwa w każdym momencie.

Korzyści jest naprawdę sporo, a jedną z nich jest możliwość zakupu tańszych sprzętów AGD do domu, np. marki Philips. W tegorocznej ofercie pojawiło się wiele przecenionych produktów tego producenta. Wybrałam te, na które warto zwrócić szczególną uwagę. Sami zobaczcie.

Amazon Prime Day - urządzenia Philips w promocji

Philips 2200 Series EP2220/10

Ilość kaw: 2

Rodzaje kaw: Espresso, Gorąca woda, Kawa czarna

Moc: 1500 W

Ciśnienie: 15 barów

Pojemność zbiornika na wodę: 1,8 l

Pojemnik na ziarna: 275 g

Typ młynka: ceramiczny

Rodzaj kawy: mielona, ziarnista

Funkcje: spienianie mleka, regulacja mocy kawy, regulacja ilości zaparzanej kawy, wbudowany młynek, filtr, wskaźnik poziomu wody, dotykowy ekran, funkcja Moja Kawa, parzenie 2 kaw jednocześnie, regulacja stopnia zmielenia kawy

Wymiary: 24,6 x 37,1 x 43,3 cm

Cena: 1444,99 zł - 1049,99 zł - przejdź do sklepu

Philips Seria 8000 (XC8045/01)

Maksymalny czas pracy: 70 min

Pojemność pojemnika: 0,6 l

Poziom hałasu: 84 dB

Waga: 2,7 kg

Zestaw: stacja ładująca, filtr higieniczny, dysza kombi, uchwyt ścienny, ssawka do sierści zwierząt

Wymiary produktu: 26 cm x 26 cm x 117 cm

Cena: 1899,95 zł - 1439,99 zł - przejdź do sklepu

Żelazko parowe Philips (GC4567/80)

Rodzaj stopy: SteamGlide Advanced

Moc: 2600 W

Wytwarzanie pary: 50 g/min

Dodatkowe uderzenie pary: 250 g/min

Funkcje: Regulacja strumienia pary, pionowy wyrzut pary, blokada kapania, spryskiwacz, system antywapienny, funkcja samooczyszczenia

Cena: 368,50 zł - 227,99 zł - przejdź do sklepu

Oczyszczacz powietrza i wentylator Philips (AMF765/10)

Moc: 40 W

Maksymalny poziom hałasu: 47 dB

Minimalny poziom hałasu: 20 dB

Sterowanie: manualne, pilot, zdalne przez aplikację

Maksymalna wielkość pomieszczenia: 70 m2

Współczynnik CADR: 1730 m3/h

Technologia oczyszczania: Aera Sense

Filtracja powietrza: 3-stopniowa

Czujniki: PM 2,5, światła, temperatury, wilgotności

Filtry: NanoProtect HEPA, węglowy, wstępny

Tryby pracy: automatyczny, nocny, turbo

Łączność Wi-Fi: tak

Regulacja stopnia oczyszczania: tak

Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza: tak

Wskaźnik wymiany filtra: tak

Wskaźnik wilgotności: tak

Wskaźnik temperatury: tak

Timer: tak

Zastosowane technologie: filtr 3w1 Philips NanoProtect HEPA, system czujników Philips AeraSense, Wi-Fi

Nawilżanie: nie

Nawiew 360°: nie

Informacje dodatkowe: aplikacja mobilna, automatyczny tryb pracy, czujnik kurzu i PM 2,5, czujnik światła, czujnik temperatury i wilgotności, funkcja Turbo, funkcja wentylatora, regulacja kąta nawiewu, sterowanie pilotem, timer, tryb automatyczny, tryb nocny, wskaźnik temperatury, wskaźnik wilgotności

Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 25,6 x 106,2 x 26,2 cm

Waga: 7,3 kg

Cena: 2 179 zł - 1655,99 zł - przejdź do sklepu

Blender wysokoobrotowy Philips Avance Collection (HR3655/00)

Moc maksymalna: 1400 W

Pojemność całkowita kielicha: 2 l

Wykonanie kielicha: Szkło

Liczba prędkości: 4

Funkcje dodatkowe: Kruszenie lodu

Funkcje: Tryb pulsacyjny, lielich z miarką, możliwość mycia w zmywarce, system zabezpieczający przed przypadkowym uruchomieniem, butelka sportowa, blender do smoothie, blender wysokoobrotowy

W zestawie: blender, szklany dzbanek (do mycia w zmywarce), 2 bidony

Cena: 599 zł - 469 zł - przejdź do sklepu

Robot sprzątający Philips Aqua 7000 XU7100/02

Czas pracy: 180 min

Czas ładowania akumulatora: 390 min

Pojemność zbiornika na kurz: 0,26 l

Wysokość: 9,7 cm

Poziom hałasu: 65 dB

Czujniki: Braku wody, kamera laserowa, podczerwieni, pojemnika na kurz, TOF - wykrywanie ścian i przeszkód, upadku

Funkcje: Automatyczne opróżnianie pojemnika, automatyczny powrót do bazy i ładowanie, programator pracy, wirtualna ściana, Wi-Fi, funkcja mopowania

Cena: 4499 zł - 3496,99 zł - przejdź do sklepu

Więcej przecenionych produktów Philips znajdziesz TUTAJ.

