Amazon Prime Day znowu w Polsce! Sprawdzamy, jak skorzystać z wielkich promocji

Amazon Prime Day w końcu tu jest. Przez wiele lat promocje na największej platformie sprzedażowej przechodziły obok nas, ale od kiedy Amazon w końcu oficjalnie uruchomił sprzedaż w Polsce, możemy się cieszyć dużymi promocjami. Sprawdzamy, jak złapać najlepsze oferty!

Amazon to największa platforma e-commerce na świecie. jednak przez wiele lat nie była ona dostępna w Polsce - możliwe, że spowodowane to było wielką popularnością allegro w naszym kraju. W końcu, w marcu 2021 roku doczekaliśmy się wejścia Amazona na polski rynek. Wiele osób czekało na ten moment, gdyż gigant ma w swojej ofercie naprawdę interesujące rzeczy, a często sprzedaje je też w obniżonych cenach.

Fot. Amazon

Jak działa Prime Day

Jedną z najbardziej znanych akcji promocyjnych na Amazonie jest Prime Day. Jest to de facto święto promocji dla osób, które posiadają subskrypcję Amazon Prime. Są to olbrzymie promocje na tysiące artykułów, które oferowane są tylko dla osób, które płacą za ten plan. W tym roku Prime Day przypada już na 11 i 12 października. To bez wątpienia świetna okazja, aby zaopatrzyć się w brakujące przedmioty i elektronikę.

Co oferuje Amazon Prime i ile kosztuje

Amazon Prime to jedna z najpopularniejszych subskrypcji na rynku. To dzięki niej odblokowujemy usługi, z których tak dobrze znany jest Amazon. Co w takim razie zyskujemy dzięki tej płatności? Oto lista najważniejszych korzyści:

Darmo wysyłka Prime dla zamówień z Amazon.pl

dla zamówień z Amazon.pl Dostęp do Amazon Prime Video

Codzienne specjalne okazje i przeceny

Dostęp do przecen na Prime Day

Darmowe gry w ramach Prime Gaming

Jeśli jesteście zainteresowani tymi i innymi korzyściami, w tym artykule tłumaczymy dokładniej jak działa Amazon Prime oraz co zyskujemy dzięki takiej subskrypcji. Warto zerknąć okiem przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do tej akcji!

Fot. Amazon

Amazon Prime jest roczną subskrypcją. Możemy ją wypróbować przez pierwszy miesiąc zupełnie za darmo. Następne płatności będą już wynosić 49 zł/rok. Teraz, jeśli jesteśmy zainteresowani okazjami na Prime Day, warto zainteresować się bezpłatnym miesiącem!

Pamiętajcie jednak, aby bezpiecznie robić zakupy na stronie. Niektórzy sprzedawcy mogą nie być do końca uczciwi i używać botów do wystawiania swoim produktom fałszywych pozytywnych recenzji. Na szczęście przygotowaliśmy poradnik w którym radzimy, jak w prosty sposób dojrzeć takie przekręty - tutaj link do tekstu.