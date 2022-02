Amazon Prime Gaming marzec 2022 - poznaliśmy listę darmowych gier

Wiemy, jakie gry w ramach Amazon Prime Gaming otrzymają gracze w marcu. Tym razem czeka na nas, aż 7 tytułów do odebrania.

Amazon Prime to obecnie jedna z najlepszych usług abonamentowych w Polsce. W jednej, niskiej cenie (49,99 zł za rok) otrzymujemy dostęp do bogatej biblioteki filmów i seriali Amazon Prime Video, w tym Reacher, Vox Machina czy niebawem Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy. Oprócz tego możemy również liczyć na darmowe dostawy z Amazon.pl oraz darmowe gry i dodatki do nich za sprawą Prime Gaming. Właśnie otrzymaliśmy oficjalną listę gier, które będziecie mogli pobrać już w marcu.

Amazon Prime Gaming - darmowe gry marca 2022

Ja właśnie się dowiedzieliśmy, Amazon Prime Gaming wzbogaci się już w przyszłym tygodniu o 7 nowych produkcji. Gracze będą mogli pobrać za darmo następujące gry:

Crypto Against all odds

looK INside – Chapter 1

Madden NFL 22

Pesterquest

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

Surving Mars

The Stillness of the Wind

Przy okazji przypominamy, że do 1 marca wciąż możecie pobrać darmowe gry z lutego, a są to:

Stellaris

As Far As The Eye

Ashwalkers

Double Kick Heroes

Golazo! Soccer League

Zobacz również: