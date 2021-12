Amazon Prime Gaming – poznaj wszystkie darmowe gry [27.12.2021]

Sprawdź, jakie gry możesz pobrać w tym miesiącu za darmo dzięki Amazon Prime Gaming.

Amazon Prime Gaming to usługa abonamentowa, które jest dostępna w Polsce już od dłuższego czasu. Niestety, nie wzbudza ona takich emocji jak choćby PlayStation Plus czy Xbox Game Pass. W niedalekiej przyszłości może się to jednak zmienić, a to dzięki Amazon Prime - wyjątkowej usłudze, która od niedawna jest dostępna w naszym kraju.

Czym jest dokładnie Amazon Prime? To atrakcyjny cenowo abonament, który łączy w sobie wszystkie usługi Amazonu. Oznacza to, że dzięki niemu możecie oglądać seriale i filmy na Prime Video, korzystać z darmowej, nielimitowanej dostawy na Amazon.pl czy wreszcie pobierać darmowe gry i dodatki z Prime Gaming. Amazon Prime to koszt zaledwie 49 złotych za rok, a co więcej pierwsze 30 dni jest całkowicie darmowe. Grzechem jest nie skorzystać z tej oferty, szczególnie, że tylko Prime Gaming zaoferuje wam darmowe gry o wartości znacznie przekraczającej roczny koszt abonamentu.

Obecnie wśród darmowych gier na Amazon Prime Gaming znajdziecie:

Star Wars: Squadrons (Origin)

Ghostrunner (GOG.com)

Alien: Isolation (Epic Games Store)

Song of Horror Complete Edition (Amazon Games)

Secret Files 3 (Amazon Games)

Wallace & Gromit: Muzzled! (Amazon Games)

Wallace & Gromit: The Bogey Man (Amazon Games)

Wallace & Gromit: The Last Resort (Amazon Games)

Wallace & Gromit: Fright of the Bumblebees (Amazon Games)

Tiny Robots Recharged (Amazon Games)

Blue Fure (Amazon Games)

Whiskey i Zombies: Great Southern Zombie Escape (Amazon Games)

Red Wings: Aces of the Sky (Amazon Games)

Powyższe tytuły będą dostępne w Amazon Prime Gaming do 1 listopada. Wówczas poznamy również nową listę darmowych gier w usłudze. Oprócz tego w Amazon Prime Gaming możecie liczyć na darmowe dodatki do wielu popularnych gier, w tym:

Apex Legends

Far Cry 6

League of Legends

GTA Online

New World

RuneScape

FallGuys

World of Tanks

Genshin Impact

Destiny 2

Aktualizacja 28.10.2021 - Poznaliśmy listę darmowych gier listopada w Amazon Prime Gaming

Amazon ujawnił ofertę Amazon Prime Gaming na listopad. Trzeba przyznać, że lista darmowych gier jest imponująca. Gracze do swojej dyspozycji otrzymają m.in.: Control Ultimate Edition, Dragon Age Inquisition oraz Rise of the Tomb Raider.

Control Ultimate Edition

Dragon Age Inquisition

Rise of the Tomb Raider

Brakes Are For Losers

Demon Hunter 2: New Chapter

Liberated

Puzzle Agent 2

Rogue Heroes

Secret Files: Sam Peters

Aktualizacja 23.11.2021 - zaprezentowano listę darmowych gier w Amazon Prime Gaming na grudzień 2021

Amazon ujawnił kompletna listę gier, które abonenci usługi będą mogli pobrać za dramo w grudniu. Choć zestaw ujawnionych tytułów nie jest tak imponujący jak listopadowy, to warto w nim wyróżnić takie gry jak: Frostpunk, Football Manager 2021, Need for Speed Hot Pursuit czy kultowe Tales of Monkey Island Complete Pack.

Need for Speed Hot Pursuit

Journey to the Savage Planet

Football Manager 2021

Frostpunk

Morkredd

Spellcaster University

Youtubers Life

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Tales of Monkey Island Complete Pack

Aktualizacja 27.12.2021 - lista darmowych gier w Amazon Prime Gaming na styczeń 2022

Amazon nie zamierza przestać rozpieszczać graczy. Jak donoszą liczne "przecieki" już w styczniu 2022 roku posiadacze abonamentu Amazon Prime Gaming będą mogli pobrać za darmo co najmniej pięć nowych gier, a będą to:

Abandon Ship

In other Waters

Paper Beast: Folded Edition

Two Point Hospital

WRC 7

Należy jednak podkreślić, że nie jest to jeszcze cała i oficjalna lista gier. Amazon powinien w ciągu najbliższych dni przedstawić nam ostateczną ofertę darmowych gier Prime Gaming na styczeń.

