Amazon Prime Gaming – poznaj wszystkie darmowe gry [28.10.2021]

Sprawdź, jakie gry możesz pobrać w tym miesiącu za darmo dzięki Amazon Prime Gaming.

fot. Amazon

Amazon Prime Gaming to usługa abonamentowa, które jest dostępna w Polsce już od dłuższego czasu. Niestety, nie wzbudza ona takich emocji jak choćby PlayStation Plus czy Xbox Game Pass. W niedalekiej przyszłości może się to jednak zmienić, a to dzięki Amazon Prime - wyjątkowej usłudze, która od niedawna jest dostępna w naszym kraju.

Czym jest dokładnie Amazon Prime? To atrakcyjny cenowo abonament, który łączy w sobie wszystkie usługi Amazonu. Oznacza to, że dzięki niemu możecie oglądać seriale i filmy na Prime Video, korzystać z darmowej, nielimitowanej dostawy na Amazon.pl czy wreszcie pobierać darmowe gry i dodatki z Prime Gaming. Amazon Prime to koszt zaledwie 49 złotych za rok, a co więcej pierwsze 30 dni jest całkowicie darmowe. Grzechem jest nie skorzystać z tej oferty, szczególnie, że tylko Prime Gaming zaoferuje wam darmowe gry o wartości znacznie przekraczającej roczny koszt abonamentu.

Obecnie wśród darmowych gier na Amazon Prime Gaming znajdziecie:

Star Wars: Squadrons (Origin)

Ghostrunner (GOG.com)

Alien: Isolation (Epic Games Store)

Song of Horror Complete Edition (Amazon Games)

Secret Files 3 (Amazon Games)

Wallace & Gromit: Muzzled! (Amazon Games)

Wallace & Gromit: The Bogey Man (Amazon Games)

Wallace & Gromit: The Last Resort (Amazon Games)

Wallace & Gromit: Fright of the Bumblebees (Amazon Games)

Tiny Robots Recharged (Amazon Games)

Blue Fure (Amazon Games)

Whiskey i Zombies: Great Southern Zombie Escape (Amazon Games)

Red Wings: Aces of the Sky (Amazon Games)

fot. Amazon

Powyższe tytuły będą dostępne w Amazon Prime Gaming do 1 listopada. Wówczas poznamy również nową listę darmowych gier w usłudze. Oprócz tego w Amazon Prime Gaming możecie liczyć na darmowe dodatki do wielu popularnych gier, w tym:

Apex Legends

Far Cry 6

League of Legends

GTA Online

New World

RuneScape

FallGuys

World of Tanks

Genshin Impact

Destiny 2

Aktualizacja 28.10.2021 - Poznaliśmy listę darmowych gier listopada w Amazon Prime Gaming

Amazon ujawnił ofertę Amazon Prime Gaming na listopad. Trzeba przyznać, że lista darmowych gier jest imponująca. Gracze do swojej dyspozycji otrzymają m.in.: Control Ultimate Edition, Dragon Age Inquisition oraz Rise of the Tomb Raider.

Control Ultimate Edition

Dragon Age Inquisition

Rise of the Tomb Raider

Brakes Are For Losers

Demon Hunter 2: New Chapter

Liberated

Puzzle Agent 2

Rogue Heroes

Secret Files: Sam Peters

