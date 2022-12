Amazon Prime Gaming rozdaje prezenty na święta. Sprawdź, jakie gry możesz dostać za darmo

Amazon postanowił nas w tym roku dodatkowo zaskoczyć i dzięki usłudze Prime Gaming otrzymamy 10 darmowych gier w grudniu.

Amazon Prime Gaming każdego miesiąca dostarcza nam darmowe gry na PC. Grudniowa oferta serwisu nie była jednak – delikatnie mówiąc – porywająca. Możliwe, że spowodowane było to planami Amazonu na święta. Jak się właśnie dowiedzieliśmy, jeszcze w grudniu możemy liczyć na 10 dodatkowych darmowych gier i to nie byle jakich.

Darmowe gry w Amazon Prime Gaming na święta

Do zapowiedzianych już w grudniu darmowych gier w Amazon Prime Gaming dołączą niebawem:

Dishonored 2

Metal Slug

Metal Slug X

Metal Slug 3

Real Bout Fatal Fury

The King of Fighters 2003

The Last Blade

The Last Blade 2

Twinkle Star Sprites

SNK 40th Anniversary Collection

Powyższe tytuły abonenci Amazon Prime Gaming będą mogli pobrać od 27 grudnia. To jednak nie wszystko. Jeśli lubicie gry mobilne, to w ramach świątecznych prezentów od Amazonu możecie również liczyć na darmowe dodatki w Farm Heroes Saga i Candy Crush Soda Saga. W tym drugim tytule dostęp do darmowych dodatków otrzymacie już 13 grudnia.

