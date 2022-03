Amazon Prime Gaming w kwietniu z kultowym RPG. Poznaliśmy listę darmowych gier

Prawdopodobnie poznaliśmy listę darmowych gier w ramach Amazon Prime Gaming, które gracze będą mogli pobrać w kwietniu.

Amazon Prime to obecnie jedna z najatrakcyjniejszych ofert abonamentowych na rynku. W jej ramach otrzymujemy nie tylko dostęp do serwisu VOD - Amazon Prime Video, ale również do darmowych wysyłek z polskiego oddziału sklepu Amazon i pełnej oferty Amazon Prime Gaming. Ta ostatnia usługa zapewnia graczom mnóstwo darmowych gier i dodatków każdego miesiąca. Wśród wspieranych gier znajdziemy tak popularne produkcje jak: League of Legends, Destiny 2, FIFA 22 czy Rainbow Six Extraction.

Choć do oficjalnego ogłoszenia pełnej listy darmowych gier w kwietniu pozostało jeszcze kilka dni, to najnowszy "wyciek" informacji nie pozostawia złudzeń, w co zagramy w najbliższym miesiącu dzięki Amazon Prime Gaming.

Amazon Prime Gaming - kwiecień 2022. Lista gier

Na pierwszy plan wysuwa się kultowa gra RPG - The Elder Scrolls IV: Oblivion i to w wydaniu Game of the Year Edition, a więc ze wszystkimi wydanymi dodatkami. Pełna lista gier w Amazon Prime Gaming w kwietniu 2022 prezentuje się następująco:

The Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Turnip Boy Commits Tax Evasion

Nanotale – Typing Chronicles

House of 1000 Doors: Family Secrets

Na potwierdzenie tych informacji będziemy musieli poczekać do przyszłego tygodnia, jednak mało prawdopodobne, aby coś się zmieniło.

