Amazon Prime Video dołącza do sieci Play

Sieć Play ogłasza nowe partnerstwo - do listy dostępnych w ofercie operatora serwisów dochodzi Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video będzie dostępne zarówno dla nowych abonentów, jak i obecnych, którzy przedłużają umowę. W ramach abonamentu gwarantowane jest sześć miesięcy korzystania z całej biblioteki serwisu, a więc wszystkich filmów i seriali. Jednak dostęp należy aktywować. Można to zrobić w e-shopie, poprzez infolinię oraz osobiście w salonie Play. Po aktywacji należy założyć w ciągu 30 dni swoje konto w Amazon Prime Video. Należy jednak pamiętać, że po okresie promocyjnym, jeśli nie zrezygnuje się z usługi, jej koszt będzie doliczany wraz z rachunkiem Play. Cena to 25 zł za miesiąc. Amazon Prime Video jest dostępny również poprzez aplikacje na wybrane modele smart TV, a także na urządzenia mobilne z iOS oraz na stronie primevideo.com.

Na Amazon Prime Video można znaleźć takie tytuły jak „Człowiek z Wysokiego Zamku”, „Tom Clancy’s Jack Ryan”, „The Boys”, czy show z Jeremym Clarksonem - „The Grand Tour. Co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, to możliwość pobrania treści, umożliwiająca obejrzenie jej offline. Abonament Play umożliwia korzystanie z serwisu na nawet trzech urządzeniach. Warto od razu zauważyć, że nawiązując partnerstwo z Amazon Prime Video, Play stało się jedynym operatorem w Polsce, oferującym największe serwisy streamingowe świata - ma już ofertę Netflixa oraz HB GO.

Źródło: Play